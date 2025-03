Tiền Giang xử lý 186 cán bộ, đảng viên vi phạm nồng độ cồn

Năm 2024, Tiền Giang đã phát hiện xử lý 186 trường hợp cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị vi phạm quy định nồng độ cồn.

Ngày 14/3, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, các sở, ban ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đã gửi kết quả xử lý đối với cán bộ, công chức, viên chức và Đảng viên vi phạm nồng độ cồn đến công an.

Theo Công an tỉnh Tiền Giang, năm 2024, Công an tỉnh đã phát hiện xử lý 186 trường hợp cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn; trong đó có 128 đảng viên.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Công an, Công an tỉnh Tiền Giang đề nghị các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã phối hợp gửi kết quả xử lý đối với các trường hợp vi phạm nêu trên về Công an tỉnh (qua Phòng Cảnh sát giao thông) trước ngày 14/3.

Đáng nói, trong danh sách 186 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn khi tham gia giao thông có nhiều cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo tại các đơn vị như: Ông H. C. P, Phó Trưởng Ban Tuyên Giáo Thị uỷ Gò Công nay là Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành uỷ Gò Công; ông N. B. D., Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ xã Mỹ Tịnh An, huyện Chợ Gạo; ông L. C. T., Giám đốc Bến xe Tiền Giang; ông T. T. T, Phó Chủ tịch HĐND xã Hậu Mỹ Bắc B, huyện cái Bè; ông B. V. T., Bí thư Đảng uỷ xã Mỹ Long, huyện Cai Lậy; ông N. V. H., Phó Chủ tịch UBND xã Thanh Bình, huyện Chợ Gạo...

