Thủ tướng kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Thi đua yêu nước XI

Sáng 26/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng TW, đã kiểm tra công tác chuẩn bị và tổng duyệt Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, kiểm tra công tác chuẩn bị và tổng duyệt chương trình Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Cùng đi có đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà, Phó thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính; lãnh đạo các bộ ngành, cơ quan.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra khu trưng bày các sản phẩm khoa học công nghệ. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Với chủ đề "Thi đua đổi mới, sáng tạo, tăng tốc bứt phá đưa đất nước vào kỷ nguyên phát triển hùng cường, văn minh, thịnh vượng", Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI chính thức diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, thành phố Hà Nội từ ngày 26 đến này 27/12; với sự tham dự của 2.223 đại biểu, trong đó có 198 đại biểu khách mời và 2.025 đại biểu chính thức.

Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, mang ý nghĩa tổng kết chặng đường thi đua 5 năm qua; đề ra và phát động phong trào thi đua giai đoạn tới. Đồng thời tôn vinh, biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu; anh hùng, chiến sĩ thi đua, điển hình tiên tiến - những người đại diện cho trí tuệ, bản lĩnh, tinh thần cống hiến và sức sáng tạo của con người Việt Nam trong thời kỳ mới.

Thời gian qua, công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội về cơ bản được thực hiện đúng kế hoạch, tiến độ và đảm bảo yêu cầu đề ra.

Các cơ quan đã xây dựng, hoàn thiện phim phóng sự "Kết quả các phong trào thi đua và công tác khen thưởng trong 05 năm (2021-2025), phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2026 - 2030" để trình chiếu tại phiên chính thức của Đại hội; xây dựng kịch bản "Chương trình giao lưu các điển hình tiên tiến, tôn vinh, biểu dương Anh hùng Lao động, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Chiến sĩ thi đua toàn quốc".

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra khu trưng bày các sản phẩm tiêu biểu. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Các cơ quan liên quan cũng triển khai công tác tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú; triển khai trang trí khánh tiết tại Trung tâm Hội nghị quốc gia; tổ chức triển khai gian hàng trưng bày triển lãm giới thiệu các thành tựu kinh tế - xã hội của đất nước sau 40 năm đổi mới và triển lãm ảnh với chủ đề "Thi đua yêu nước - vì một Việt Nam hùng cường"; xây dựng và chuẩn bị các điều kiện hậu cần, an ninh phục vụ Đại hội, phương án bố trí ăn nghỉ, đi lại của các đại biểu...

Tại buổi kiểm tra, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo đã kiểm tra, rà soát tổng thể các hoạt động, chương trình của Đại hội như: trang trí, lễ tân, khánh tiết, hậu cầu; triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội nổi bật của đất nước sau 40 năm đổi mới; triển lãm ảnh, tranh cổ động các phong trào thi đua ái quốc; khu vực hội trường chính và sân khấu - không gian trung tâm Đại hội... Đặc biệt, Thủ tướng Chính phủ và các lãnh đạo đã xem và duyệt toàn thể chương trình chính của Đại hội như văn nghệ chào mừng, phóng sự báo cáo về phong trào thi đua, chương trình giao lưu với các điển hình tiên tiến...

Thủ tướng nêu rõ tinh thần phải tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI trang trọng, nghiêm túc, vui tươi, lành mạnh, đặc sắc, có tính lan tỏa cao, bền vững, an toàn; tạo động lực, truyền cảm hứng, cổ vũ các phong trào thi đua trong giai đoạn mới. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Cho rằng việc tổ chức thành công tốt đẹp Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI vừa tạo khí thế vừa có thêm cơ sở kinh nghiệm để công tác tổ chức Đại hội lần thứ XIV của Đảng được chu đáo, trang trọng và thành công hơn, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu bổ sung, điều chỉnh một số chi tiết trong trang trí và tại các hoạt động, triển lãm, trưng bày, văn nghệ để Đại hội toát lên được tổng thể không gian hội tụ, lan tỏa tinh thần yêu nước, ý chí vươn lên, khát vọng cống hiến của toàn dân tộc, mở ra một giai đoạn thi đua mới, đưa đất nước phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra khu trưng bày ảnh về phong trào thi đua yêu nước. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Thủ tướng nhấn mạnh, việc tổng kết các phong trào thi đua phải khẳng định tính kế thừa, phản ánh tổng thể, toàn diện, cân bằng ở tất cả các ngành, lĩnh vực, các vùng, miền, các thành phần, dân tộc, tôn giáo, các phong trào thi đua gắn với việc thực hiện các chủ trương, chỉ đạo của Đảng.

