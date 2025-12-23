Ông Trịnh Mạnh Linh làm Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương

Ông Trịnh Mạnh Linh - Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Trợ lý Thủ tướng - được Ban Bí thư điều động, bổ nhiệm làm Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương.

Chiều 23/12, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, ông Hoàng Đăng Quang, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định của Ban Bí thư điều động, bổ nhiệm ông Trịnh Mạnh Linh, Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Trợ lý Thủ tướng Chính phủ, giữ chức Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Trịnh Mạnh Linh. Ảnh: PV.

Trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Trịnh Mạnh Linh, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng khẳng định, ông Trịnh Mạnh Linh là cán bộ được đào tạo cơ bản, trưởng thành qua nhiều cơ quan khác nhau của Trung ương và địa phương.

Trong quá trình công tác, ông Trịnh Mạnh Linh được Ban Bí thư đánh giá là cán bộ có năng lực, kinh nghiệm thực tiễn, có tư duy, phương pháp làm việc khoa học, luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, gương mẫu trong công việc, luôn nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào thành tích, kết quả chung của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Ông Lê Minh Hưng cho biết, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đang đến gần, khối lượng công việc của ban rất quan trọng; đề nghị ông Trịnh Mạnh Linh sớm bắt tay triển khai ngay các công việc, cùng với tập thể ban phấn đấu ở mức cao nhất để hoàn thành có chất lượng, hiệu quả và đúng tiến độ những nội dung công việc, nhiệm vụ mà Ban Tổ chức Trung ương được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tin tưởng, giao phó, góp phần nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược, giữ gìn và phát huy truyền thống đoàn kết, uy tín của ban, xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương Trịnh Mạnh Linh bày tỏ niềm xúc động, nhấn mạnh rằng, đây là vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm rất lớn; đồng thời, xin tiếp thu, lĩnh hội những ý kiến chỉ đạo, giao nhiệm vụ của Trưởng ban Tổ chức Trung ương; hứa sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu, cùng lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao.