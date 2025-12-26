Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Hai xe cứu thương không chở bệnh nhân vẫn bật đèn ưu tiên

  • Thứ sáu, 26/12/2025 12:38 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Không chở bệnh nhân, không đi cấp cứu, nhưng hai tài xế xe cứu thương vẫn thản nhiên bật đèn ưu tiên để "vượt rào" luật giao thông.

Lực lượng chức năng lập biên bản xử phạt tài xế. Ảnh: CA.

Trước đó, trong quá trình tuần tra kiểm soát trên Quốc lộ 20, đoạn qua địa bàn xã Định Quán, tỉnh Đồng Nai (trước là huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai), tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 (Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Nai) phát hiện hai xe cứu thương mang BKS 49A-003.xx và 49A-004.xx đang lưu thông với đèn xoay ưu tiên bật sáng rực một góc đường.

Nhận thấy những dấu hiệu bất thường, tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.

Tại thời điểm làm việc, lực lượng chức năng xác định cả hai phương tiện đều không chở bệnh nhân, cũng không trong lộ trình thực hiện nhiệm vụ cấp cứu khẩn cấp.

Xe cuu thuong bat den anh 1

Qua làm việc, tài xế xe cứu thương thừa nhận hành vi vi phạm. Ảnh: CA.

Tài xế D.T.T.D (26 tuổi) và Đ.V.H (31 tuổi, cùng quê Lâm Đồng) đã phải thừa nhận việc tự ý bật đèn ưu tiên dù không có nhiệm vụ.

Đội Cảnh sát giao thông số 2 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với hai tài xế về hành vi sử dụng thiết bị phát tín hiệu ưu tiên không đúng quy định.

