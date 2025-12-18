Xe cứu thương tông ôtô đầu kéo rồi bốc cháy dữ dội, 3 người tử vong

Cơ quan chức năng xác định nguyên nhân vụ xe cứu thương đâm vào ôtô đầu kéo đang đỗ rồi bốc cháy dữ dội khiến 3 người trên xe tử vong.

Chiếc xe cứu thương bốc cháy dữ dội. Ảnh: VTC News

Ngày 18/12, đại diện Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) thông tin về vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra lúc rạng sáng cùng ngày giữa xe cứu thương và ôtô đầu kéo khiến 3 người chết.

Cơ quan chức năng nhận định, nguyên nhân ban đầu do lái xe cứu thương điều khiển xe thiếu chú ý quan sát và có dấu hiệu buồn ngủ, chạy nhanh, không giảm tốc độ khi đã vào đến khu vực trạm dừng nghỉ, dẫn đến tai nạn giao thông.

Vụ tai nạn xảy ra khoảng 0h14 cùng ngày, tại khu vực sân trạm dừng nghỉ (km 41) cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây (không phải trên đường cao tốc), hướng Long Thành - Dầu Giây (xã Xuân Quế, tỉnh Đồng Nai).

Lúc này, va chạm xảy ra giữa xe ôtô cứu thương (chưa rõ biển số do bị cháy rụi hoàn toàn) đâm vào đuôi xe ô tô đầu kéo biển số 38H- 021.42 do lái xe N.V.K. (SN 1980, trú tại Hương Sơn, Hà Tĩnh) cầm lái, đang đỗ tại dốc lối vào trạm dừng nghỉ.

Xe cứu thương cháy trơ khung sau vụ tai nạn làm 3 người tử vong. Ảnh: VTC News

Sau va chạm, ôtô cứu thương bốc cháy, trên xe cứu thương có 5 người, trong đó 3 nạn nhân bị kẹt trong xe, tử vong là bà N.T.L.A. (SN 1963, bệnh nhân), ông V.V.N. (khoảng 30 tuổi) và tài xế xe cứu thương.

Ngoài ra ông, V.V.H. (SN 1950, quê ở Gia Lai) và bà N.T.T.H. (SN 1973, quê Gia Lai) được đưa đi cấp cứu.

Cảnh sát kiểm tra nhanh nồng độ cồn và ma túy đối với lái xe đầu kéo N.V.K., bước đầu không phát hiện vi phạm.

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Cục Cảnh sát giao thông) có mặt bảo vệ hiện trường, phối hợp cơ quan điều tra giải quyết theo thẩm quyền.

Khu vực xảy ra tai nạn có biển báo cấm dừng đỗ, trạm dừng nghỉ không có người xếp xe hướng dẫn. Xe cứu thương chạy từ bệnh viện Chợ Rẫy về Bình Định, có đầy đủ các loại giấy tờ về xe cứu thương.

Là trục giao thông huyết mạch kết nối TP.HCM về Đông Nam Bộ, tuyến cao tốc này hiện có lưu lượng xe lớn nhất khu vực phía Nam, bình quân 60.000 - 70.000 lượt xe mỗi ngày, thường xuyên quá tải các dịp cuối tuần và lễ, Tết.

Tuyến đường này đang được mở rộng, dự kiến hoàn thành cơ bản cuối năm 2026 giúp giảm ùn tắc và tăng kết nối sân bay Long Thành.



