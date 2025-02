Tài xế ôtô vi phạm nồng độ cồn trong tai nạn khiến 3 người tử vong

Sau khi xảy ra vụ tai nạn khiến 3 người tử vong tại huyện Phúc Thọ (Hà Nội), lực lượng CSGT đã kiểm tra nồng độ cồn của tài xế ôtô và phát hiện người này vi phạm nồng độ cồn.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông tại đường liên xã Phúc Hòa - Long Xuyên. Ảnh: C.B.

Sáng 26/2, đại diện Phòng CSGT Công an thành phố Hà Nội cho biết, đơn vị đang tích cực phối hợp cùng Cơ quan điều tra Công an huyện Phúc Thọ điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên tuyến đường liên xã Phúc Hòa - Long Xuyên.

Theo đó, khoảng 22h ngày 25/2, tại địa phận xã Phúc Hòa (huyện Phúc Thọ) xảy ra va chạm giữa một ôtô và một xe máy, hậu quả làm 3 người tử vong.

Sau vụ việc, Công an huyện và Phòng CSGT Công an Thành phố, Công an xã đã có mặt bảo vệ hiện trường, phối hợp VKSND huyện Phúc Thọ khám nghiệm hiện trường, tiến hành các thủ tục theo quy định.

Căn cứ tài liệu điều tra, cơ quan Công an xác định, xe con mang BKS 30L-44XX do anh Đ.H.A. (SN 1992, trú tại huyện Phúc Thọ, Hà Nội) điều khiển, theo hướng xã Phúc Hòa đi xã Võng Xuyên thì va chạm với xe máy mang biển số 29V3-512.XX đang đi theo chiều ngược lại (chưa xác định người điều khiển).

Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe máy có 3 người gồm: T.T.Đ. (SN 2004), Đ.V.H. (SN 2001), N.H.C. (SN 2000), cùng trú tại xã Võng Xuyên, huyện Phúc Thọ.

Vụ tai nạn giao thông làm 3 người đi trên xe máy người tử vong.

Cơ quan Công an đã tiến hành kiểm tra ma túy và nồng độ cồn với lái xe ôtô cho kết quả: Âm tính với ma túy, nồng độ cồn trong hơi thở là 0,031 mg/L khí thở.

Nguyên nhân ban đầu vụ được xác định do người điều khiển xe máy đi không đúng phần đường quy định gây tai nạn giao thông.

Cục Đăng kiểm Việt Nam vừa thông tin về tình trạng đăng kiểm của ôtô trong vụ tai nạn nghiêm trọng làm 3 người tử vong ở Phúc Thọ, Hà Nội. Theo đó, xe con có biển số 30L- 4498, năm sản xuất 2007. Phương tiện được kiểm định lần gần nhất tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 29-22D ngày 23/1/2025, hạn đăng kiểm lần tới ngày 22/1/2026.