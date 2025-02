Đại biểu quốc tế bất ngờ khi Việt Nam có 77 triệu xe máy lưu hành

Tại Hội nghị toàn cầu cấp Bộ trưởng lần thứ 4 về an toàn giao thông đường bộ, các đại biểu quốc tế rất bất ngờ về thông tin Việt Nam có 77 triệu xe máy đang lưu hành.

Trong khuôn khổ của Hội nghị toàn cầu cấp Bộ trưởng lần thứ 4 về an toàn giao thông đường bộ, Đại tá Phạm Quang Huy, Phó Cục trưởng Cục CSGT (Bộ Công an), đã chia sẻ kinh nghiệm của Việt Nam trong bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ.

Việt Nam có 77 triệu xe máy đang lưu hành. Ảnh: Đình Hiếu.

Đáng chú ý, nhiều đại biểu quốc tế tỏ rất bất ngờ với thông tin Việt Nam hiện có 77 triệu xe máy lưu hành và trên 60% số vụ tai nạn giao thông liên quan đến xe máy.

Đại diện Cục CSGT khẳng định, đây là thách thức với Việt Nam để giảm lượng xe máy và giảm tai nạn giao thông liên quan đế loại phương tiện này.

Theo Phó Cục trưởng Cục CSGT, để giảm tai nạn giao thông thì cần có cách tiếp cận vấn đề đúng, dựa trên tình hình thực tế và thói quen sinh hoạt để tìm ra nguyên nhân, hướng giải quyết.

"Cần phải thay đổi tư duy, nhận thức và hành động. Nếu tư duy xây dựng hạ tầng chỉ dành cho xe máy lưu thông thì sẽ rất nhỏ hẹp nên phải bắt đầu thay đổi từ hạ tầng đến ý thức chấp hành luật của người tham gia giao thông và ý thức của người thực thi công vụ.

Cùng với đó là sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan nhà nước để đẩy mạnh sức mạnh tập thể", đại diện Cục CSGT nói.

Các đại biểu tham gia hội nghị.

Đại diện Cục CSGT đưa ra ví dụ, nhiều nước trên thế giới đang phải giải quyết nguyên nhân gây tai nạn giao thông đường bộ là tốc độ lưu thông của phương tiện. Nhưng tại Việt Nam thì phải giải quyết 6 nhóm nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông, trong đó có vi phạm tốc độ, nồng độ cồn, ma túy, vượt đèn đỏ, đi ngược chiều...

"CSGT chỉ là đơn vị tuần tra, phát hiện và xử lý vi phạm, đây là giải quyết phần ngọn. Để giải quyết tận gốc thì cần sự vào cuộc của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Thông tin và Truyền thông để đào tạo, tuyên truyền nâng cao nhận thức của người tham gia giao thông.

Đồng thời, cần Bộ Giao thông vận tải đảm bảo chất lượng hạ tầng, Bộ Công Thương giám sát chất lượng của phương tiện...

Đối tượng cần nhắm đến là những người trẻ tuổi, các em học sinh để hình thành ý thức, văn hóa giao thông ngay từ nhỏ", Đại tá Phạm Quang Huy chia sẻ.

Đại tá Phạm Quang Huy, Phó Cục trưởng Cục CSGT, chia sẻ kinh nghiệm bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ của Việt Nam.

Đại tá Phạm Quang Huy khẳng định, việc ban hành Luật Trật tự, an toàn giao thông và các nghị định đã sát với thực tế.

Ông đưa ra con số thống kê, trong năm qua, tình hình tai nạn giao thông ở Việt Nam đã giảm, giảm hơn 2.000 người chết vì tai nạn so với cùng kỳ. Phải khẳng định không có hạnh phúc nào hơn khi người thân trong gia đình được trở về nhà an toàn.

"Lực lượng CSGT làm việc 24/24h, đã góp phần làm thay đổi nhận thức, kiềm chế tai nạn giao thông, giảm số vụ, số người chết và người bị thương", Đại tá Phạm Quang Huy khẳng định.

