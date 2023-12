Bình Dương đối thoại với doanh nghiệp Đài Loan

Sáng 20/12, tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh, UBND tỉnh Bình Dương tổ chức đối thoại doanh nghiệp Đài Loan nhằm giải đáp các câu hỏi của doanh nghiệp Đài Loan về môi trường đầu tư, quy định mới về thuế, di dời doanh nghiệp vào khu, cụm công nghiệp.

Tham dự có ông Nguyễn Văn Dành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Hoàng Di Minh, Phó Hội trưởng Chi hội Thương gia Đài Loan tại Bình Dương; đại diện các sở, ban ngành tỉnh và hơn 40 doanh nghiệp Đài Loan đang đầu tư tại Bình Dương.

Lộ trình di dời doanh nghiệp vào các cụm, khu công nghiệp

Trả lời câu hỏi của doanh nghiệp về lộ trình, chính sách di dời doanh nghiệp vào trong khu, cụm công nghiệp ở phía Nam lên phía Bắc, bà Nguyễn Thanh Hà, Phó Giám đốc Sở Công Thương cho biết theo kế hoạch di dời từ tháng 1/2024 – 12/2025, tỉnh sẽ tổ chức thực hiện thí điểm di dời khoảng từ 10-20 doanh nghiệp ở phía Nam của tỉnh tự nguyện vào các khu, cụm công nghiệp phía Bắc.

Hoàn thành việc xây dựng và ban hành tiêu chí di dời trong quý II/2024. Hoàn thành việc dự thảo xây dựng chính sách di dời trình HĐND tỉnh xem xét thông qua tại kỳ họp cuối năm 2024. Xem xét, đánh giá, rút kinh nghiệm việc triển khai thí điểm chuyển đổi công năng, di dời đối với các doanh nghiệp tự nguyện đăng ký.

Từ tháng 1/2025 – 12/2027, tỉnh tiếp tục tổ chức vận động doanh nghiệp, thông tin tuyên truyền về nội dung của Đề án. Triển khai việc chuyển đổi công năng, di dời tại TP Dĩ An, TP Thủ Dầu Một, TP Tân Uyên, TX Bến Cát. Tháng 1/2028 – 12/2030, tiếp tục tổ chức vận động doanh nghiệp, thông tin tuyên truyền về nội dung của Đề án. Thực hiện các biện pháp để đảm bảo thực hiện Đề án theo kế hoạch.

Bình Dương cũng đã xem xét với đề xuất các chính sách hỗ trợ di dời đối với các doanh nghiệp sản xuất nằm ngoài các khu, cụm công nghiệp ở địa bàn phía Nam chuyển đổi công năng, di dời vào các khu, cụm công nghiệp phía Bắc trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, tỉnh đề xuất các tiêu chí xác định doanh nghiệp bên ngoài khu, cụm công nghiệp ở địa bàn. Theo đó, các tiêu chí nhằm chấm thang điểm để xác định di dời các doanh nghiệp với 4 mức: Bắt buộc di dời; thuộc diện di dời; thuộc diện phải chuyển đổi công năng; thuộc diện không di dời, chuyển đổi công năng. Sở Công Thương đã xây dựng dự thảo 4 nhóm chính sách hỗ trợ di dời.

Chỉ 44/4.000 doanh nghiệp FDI chịu tác động thuế tối thiểu toàn cầu

Đối với quy định áp thuế tối thiểu toàn cầu, ông Trịnh Hoàng Tuấn Anh, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết, tỉnh Bình Dương là địa phương tiên phong và đầu tiên cùng phối hợp với Viện Quản trị chính sách và chiến lược phát triển - Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam nghiên cứu, khảo sát đồng bộ doanh nghiệp có vốn đầu tư FDI trên địa bàn bị ảnh hưởng bởi thuế suất tối thiểu toàn cầu, đồng thời đưa ra được những dự báo về lộ trình chính sách, cũng như các khuyến nghị để khi Nghị quyết được ban hành, tỉnh sẽ có những động thái kịp thời nhằm giữ tính chủ động trong điều hành chính sách thu hút đầu tư của địa phương.

Ông Tuấn Anh cho rằng việc ban hành quy định thuế suất tối thiểu toàn cầu sẽ không có nhiều ảnh hưởng quá tiêu cực đến thu hút FDI trong thời gian tới đối với Việt Nam nói chung và Bình Dương nói riêng. Đối với Bình Dương, hiện có hơn 4.000 doanh nghiệp FDI, tuy nhiên chỉ có khoảng 44 doanh nghiệp FDI có khả năng chịu sự tác động của Nghị quyết Việt Nam chính thức áp thuế suất tối thiểu toàn cầu.

Trường hợp áp dụng Nghị quyết này, ngân sách Nhà nước tăng thêm khoảng 2.000 tỷ mỗi năm. Trong đó, các doanh nghiệp có doanh thu dưới 750 triệu Euro sẽ không chịu sự tác động của Nghị quyết và tiếp tục được hưởng ưu đãi đầu tư với mức thuế suất ưu đãi đang được hưởng.

Thời gian tới, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tiếp tục tham mưu tốt hơn nữa cho tỉnh, đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp, kịp thời tháo gỡ các khó khăn nội tại cũng như thường xuyên, liên tục lắng nghe các phản ánh, góp ý, từ đó tổng hợp và đề xuất chính sách nhằm tiếp tục nâng cao vị thế tỉnh nhà trong khu vực và trên thế giới, là nơi để nhà đầu tư an tâm tiếp tục mở rộng sản xuất và cũng là lựa chọn hàng đầu của nhà đầu tư khi đến Việt Nam tìm hiểu hợp tác kinh doanh.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Dành cho biết, qua ý kiến của doanh nghiệp tại hội nghị, tỉnh sẽ tiếp thu đầy đủ và chỉ đạo khẩn trương nghiên cứu tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp.

Trong thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục tập trung cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh và đẩy mạnh hỗ trợ cho sự phát triển doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn tỉnh nói chung, các doanh nghiệp Đài Loan nói riêng. Tỉnh sẽ tập trung các nguồn lực để đầu tư hoàn thiện hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội như: Giao thông, cấp nước, điện, xử lý môi trường. Tiến hành quy hoạch mở rộng các khu công nghiệp, tạo quỹ đất sạch cho thu hút đầu tư.

Chính quyền tỉnh Bình Dương cam kết sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính đảm bảo công khai, minh bạch, đơn giản; tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp đầu tư. Tập trung phát triển các loại hình dịch vụ chất lượng cao để đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và nhu cầu phát triển công nghiệp, đô thị của tỉnh. Bên cạnh đó, tỉnh sẽ tăng cường chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tạo điều kiện cho doanh nghiệp yên tâm đầu tư, sản xuất và làm việc tại Bình Dương.

Sau hơn 8 năm triển khai đề án Thành phố thông minh Bình Dương, đề án chiến lược đột phá kinh tế xã hội toàn tỉnh, và định hướng theo mô hình Ba Nhà (Nhà nước – Nhà trường – Nhà Doanh nghiệp); tỉnh Bình Dương tự hào vì đã nhận được những danh hiệu đáng quý. Trong đó, một số danh hiệu tiêu biểu là Cộng đồng Thông minh của năm 2023 do tổ chức Cộng đồng Thông minh Thế giới công nhận vào tháng 10 tại New York, Giải thưởng về Giải pháp Quản lý, Điều hành Đô thị Thông minh IOC do Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ Thông tin Việt Nam chứng nhận.