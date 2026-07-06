Thi thể cô gái 17 tuổi phơi bày mặt tối 'du lịch tình dục' Thái Lan

Cái chết của thiếu nữ 17 tuổi tại Pattaya không chỉ gây chấn động dư luận Thái Lan, mà còn phơi bày những vấn đề tồn tại nhiều năm trong ngành du lịch tình dục của thành phố này.

Phố đi bộ Walking Street rực rỡ ánh đèn tại thành phố Pattaya, Thái Lan. Ảnh: @puttapon.

Rạng sáng một ngày cuối tháng 6, Sky Kanyarat đang chơi bida tại một trong những khu phố đèn đỏ nổi tiếng nhất Thái Lan thì một người đàn ông nước ngoài trung niên, dáng đi nặng nề tiến lại gần.

Kanyarat, một người chuyển giới nữ, thường xuyên thấy người này đi ngang qua quán bar nơi cô làm việc tại Pattaya - thành phố biển cách Bangkok khoảng hai giờ lái xe. Nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy ông ta bước vào quán.

Dưới những dải cờ trang trí quốc tế, người đàn ông bước đi loạng choạng. "Có vẻ ông ta đã say khướt từ trước đó", Kanyarat nhớ lại. Người này ngồi xuống chiếc ghế sofa mây cùng Tang, đồng nghiệp của Kanyarat, mua đồ uống cho cả hai rồi bắt đầu ôm ấp Tang.

Người đàn ông ngỏ ý muốn đưa Tang về nhà nhưng cô từ chối. Ông ta rời quán vào khoảng 2h sáng. Phải hơn 2 ngày sau, Kanyarat mới thấy lại gương mặt người này, nhưng là trên các bản tin thời sự. Người đàn ông đó là Simon Peter Carman, kẻ vừa bị cảnh sát bắt giữ với cáo buộc giết người.

Tội ác trong bóng đêm

Theo cáo buộc của cảnh sát, ngay sau khi rời quán bar vào ngày 25/6, Carman đã đến khu vực dọc bãi biển rợp bóng cọ gần đó và gặp Thunchanok Donhomla, 17 tuổi, vừa từ quê hương Kalasin đến Pattaya được một tuần. Hình ảnh từ camera an ninh (CCTV) ghi lại cảnh Donhomla nắm tay Carman khi họ đợi thang máy tại sảnh tòa chung cư của ông ta.

Đó là lần cuối cùng người ta nhìn thấy cô gái còn sống. Đêm hôm sau, thi thể không quần áo của Donhomla cùng các vật dụng cá nhân được tìm thấy trong một chiếc vali bỏ lại trên bãi cỏ cao cạnh đường ray tàu hỏa.

Hình ảnh từ camera an ninh cho thấy Simon Peter Carman đi cùng thiếu nữ 17 tuổi vào một tòa chung cư ở thành phố Pattaya (Thái Lan) khoảng 3h34 ngày 25/6. Ảnh: Cảnh sát tỉnh Pattaya/Reuters.

Cái chết của Donhomla nhanh chóng trở thành tâm điểm của truyền thông quốc tế trong khi gia đình nạn nhân đang ráo riết đòi lại công lý, theo The Guardian. Các chuyên gia nhận định vụ án này là hồi chuông cảnh báo về những vấn đề nhức nhối trong ngành công nghiệp tình dục Thái Lan, nhất là nạn bóc lột trẻ vị thành niên.

Bất chấp những nỗ lực thay đổi hình ảnh của người dân địa phương, Pattaya từ lâu đã bị gắn mác là "thủ phủ du lịch tình dục" của Thái Lan. Khi màn đêm buông xuống, những người hành nghề mại dâm đứng tựa gốc cọ, liên tục vẫy chào những chiếc songthaew (xe tải cải tiến) chở đầy du khách nam.

Thành phố này là nơi sinh sống của khoảng 116.000 người dân Thái Lan và từ 40.000-70.000 người nước ngoài định cư lâu dài. Cùng với đó là ước tính khoảng 60.000 người lao động tình dục, phần lớn đến từ các vùng nông thôn kém phát triển.

Sky Kanyarat lần đầu gặp Carman tại quán bar nơi cô làm việc, khi người đàn ông này vào mua đồ uống cho mình và Tang - đồng nghiệp của cô. Ảnh: Natasha May/The Guardian.

Cách khu trung tâm náo nhiệt khoảng 3 km là Jomtien, một vùng ngoại ô yên bình hơn, nơi tập trung nhiều người nước ngoài nghỉ hưu và lưu trú dài hạn như Carman.

Cảnh sát xác định đây là khu vực Carman đã gặp nạn nhân Donhomla. Cô gái 17 tuổi đến Pattaya thăm một người bạn đồng hương. Cảnh sát hiện điều tra xem liệu người bạn này có làm việc trong ngành dịch vụ người lớn hay không.

Sau khi vụ án xảy ra, Tang, người từng ngồi cùng Carman đêm đó, cho biết cô mất ngủ kể từ khi nghe tin. Thời điểm ở cạnh Carman, cô không hề cảm thấy nguy hiểm vì ông ta tỏ ra "bình thường" như bao vị khách khác. Thế nhưng, sự "bình thường" ở các quán bar Jomtien là môi trường làm việc mà cứ 10 khách hàng thì có đến 4 người "không tử tế".

Những người phụ nữ ngồi phía ngoài một quán bar go-go tại Pattaya, Thái Lan vào tháng 3/2017. Ảnh: Reuters.

Góc tối

Tiến sĩ Pipatpong Fakfare, Phó giáo sư chuyên nghiên cứu về du lịch tại Đại học Bangkok, cho biết các cơ quan chức năng và doanh nghiệp hiện nỗ lực thúc đẩy Pattaya trở thành một điểm đến thân thiện với du khách. "Tuy nhiên, quá khứ đó chưa bao giờ thực sự rời bỏ thương hiệu của thành phố này", ông Fakfare nhận định.

Dù du lịch tình dục hoạt động công khai, mại dâm trên thực tế là bất hợp pháp tại Thái Lan. Quốc gia này có các điều luật cụ thể nghiêm cấm hành vi quan hệ tình dục với người dưới 18 tuổi. Dù vậy, việc thực thi pháp luật còn lỏng lẻo, thậm chí đôi khi người lao động tình dục lại là đối tượng bị xử phạt.

Theo tổ chức nữ quyền Manushya Foundation của Thái Lan, những người hành nghề mại dâm tại đây phải chịu đựng bạo lực thường xuyên "chỉ để sinh tồn". Tỷ lệ bị sát hại của nhóm đối tượng này cao gấp 17 lần so với phụ nữ thông thường, cùng với đó là tình trạng bị lạm dụng nghiêm trọng bởi khách hàng, ma kê và thậm chí là lực lượng chức năng.

"Sự đổ bộ của du khách tìm kiếm 'những trải nghiệm mới lạ' đã duy trì sự bóc lột này, trong khi những người phụ nữ liên quan lại bị kỳ thị và hình sự hóa thay vì được bảo vệ", tổ chức này tuyên bố.

Một phụ nữ chèo kéo khách trước quán bar go-go tại Pattaya, Thái Lan vào tháng 3/2017. Ảnh: Reuters.

Bà Laura Parker, Giám đốc điều hành kiêm đồng sáng lập Exodus Road - một tổ chức phi lợi nhuận chống nạn buôn người - nhận định nhu cầu du lịch tình dục là một thực trạng "đáng báo động sâu sắc". Điều khiến bà lo ngại nhất là việc bóc lột trẻ vị thành niên dễ dàng bị che giấu khi thị trường tình dục thương mại đã "bình thường hóa".

"Khi việc mua dâm được xem là điều bình thường, nạn buôn bán trẻ em và cưỡng bức người trưởng thành sẽ trở nên khó nhận biết hơn và dễ bị ngó lơ hơn", bà Parker phân tích.

Đồng quan điểm, ông Fakfare cho rằng nạn bóc lột tình dục trẻ em trong ngành công nghiệp tình dục Thái Lan liên quan trực tiếp đến đói nghèo và nhu cầu du lịch. "Điều này cần được xử lý như một vấn đề nghiêm trọng độc lập, chứ không nên gộp chung vào cuộc tranh luận tổng thể về mại dâm người lớn", ông nói.

Tổ chức Destiny Rescue Australia, đơn vị chuyên tìm kiếm và giải cứu trẻ em bị bóc lột tại Thái Lan, cho hay hầu như không có đứa trẻ nào tự nguyện bước vào con đường này. "Thay vào đó, các em bị dụ dỗ, thao túng, lừa dối hoặc ép buộc bởi những kẻ phạm tội cố tình lợi dụng hoàn cảnh tổn thương của các em", Greg Bradley, Giám đốc điều hành tổ chức, nhận định.

Camera an ninh ghi lại hành tung của nghi phạm sát hại thiếu nữ Hình ảnh camera an ninh mà Guardian tiếp cận và được cảnh sát Thái Lan xác thực cho thấy Tunchanok đi cùng Carman vào sảnh khu căn hộ mà người này thuê tại khu vực bãi biển Jomtien lúc rạng sáng 25/6.