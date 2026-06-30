Giấu xác trong vali ở Thái Lan: Nghi phạm nghi dính 2 án khác

Cảnh sát Thái Lan đang điều tra khả năng nghi phạm người Australia sát hại thiếu nữ Thái Lan 17 tuổi liên quan đến hai vụ án mạng chưa có lời giải khác.

Cảnh sát Thái Lan tại hiện trường tìm thấy thi thể Tunchanok. Ảnh: Reuters.

Đại tá Anek Srathongyoo, cảnh sát trưởng thành phố Pattaya, xác nhận với The Guardian ngày 30/6 rằng cơ quan chức năng đang xem xét mối liên hệ giữa vụ sát hại thiếu nữ Tunchanok Donhomla (17 tuổi) và hai vụ án mạng xảy ra trong vòng hai năm qua. Điểm chung của cả ba vụ việc là thi thể nạn nhân đều được phát hiện bên trong những chiếc vali.

Ông Srathongyoo cho biết đang phối hợp với cảnh sát các địa phương liên quan để điều tra, dù nhấn mạnh hiện chưa có bằng chứng trực tiếp khẳng định Carman là thủ phạm của các vụ án cũ.

Việc điều tra các vụ việc trước đây gặp khó khăn do thời gian từ khi nạn nhân tử vong đến khi được phát hiện đã quá lâu.

Camera an ninh ghi lại hành tung của nghi phạm sát hại thiếu nữ Hình ảnh camera an ninh mà Guardian tiếp cận và được cảnh sát Thái Lan xác thực cho thấy Tunchanok đi cùng Carman vào sảnh khu căn hộ mà người này thuê tại khu vực bãi biển Jomtien lúc rạng sáng 25/6.

Simon Peter Carman (45 tuổi) đã bị truy tố với cáo buộc sát hại Tunchanok Donhomla. Thi thể nạn nhân được tìm thấy vào rạng sáng 27/6 trong một chiếc vali gần đường ray xe lửa tại Pattaya.

Dựa trên dữ liệu từ camera an ninh được xác thực, Tunchanok đi cùng Carman vào sảnh khu căn hộ tại bãi biển Jomtien rạng sáng 25/6. Các đoạn phim sau đó cho thấy Carman rời căn hộ với một chiếc vali cỡ lớn, nhưng khi quay trở về, đối tượng không còn mang theo vật dụng này.

Carman bị bắt giữ hôm 26/6 tại sân bay Suvarnabhumi ở Bangkok khi đang tìm cách rời khỏi Thái Lan. Ban đầu, nghi phạm khai rằng nạn nhân đã rời khỏi căn hộ trong lúc ông ta ngủ, nhưng sau đó đã thừa nhận hành vi sát hại nạn nhân sau một cuộc cãi vã khi cảnh sát thông báo tìm thấy thi thể.

Bác sĩ pháp y xác định nguyên nhân tử vong nhiều khả năng là do ngạt thở và không có dấu hiệu cho thấy nạn nhân bị hành hung.

Theo thông tin từ cảnh sát, Carman nhập cảnh vào Thái Lan từ tháng 12 năm ngoái bằng thị thực du lịch và đã gia hạn thời gian lưu trú. Đối tượng thuê một căn hộ tại bãi biển Jomtien với thời hạn một năm. Trước khi bị bắt, không có hồ sơ ghi nhận Carman lưu trú quá hạn hoặc từng vi phạm pháp luật tại Thái Lan.

Nạn nhân Tunchanok vốn sinh sống tại tỉnh Kalasin, đến Pattaya để thăm bạn bè và đã gặp nghi phạm tại khu vực bãi biển Jomtien. Gia đình nạn nhân hiện đã đưa thi thể cô về quê nhà để lo hậu sự.

Kẻ giấu thi thể thiếu nữ trong vali ở Thái Lan khai gì? Gia đình của thiếu nữ 17 tuổi người Thái Lan bị sát hại cho biết họ không chấp nhận lời xin lỗi của nghi phạm và muốn công lý được thực thi.