Bangkok báo động đỏ: Chỉ số nhiệt chạm ngưỡng 51,9°C

Thủ đô Bangkok (Thái Lan) ghi nhận chỉ số nhiệt thực tế lên tới 51,9°C, mức độ nguy hiểm. Giới chức cảnh báo tình trạng nắng nóng cực đoan gây nguy cơ sốc nhiệt cao với người dân.

Nắng nóng cực đoan có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, người dân được khuyến cáo hạn chế tối đa các hoạt động ngoài trời, đặc biệt trong khung giờ cao điểm từ 11h sáng đến 3h chiều. Ảnh: Nation.

Theo thông tin từ báo The Nation ngày 25/6, Sở Môi trường và Cục Khí tượng Thái Lan cho biết chỉ số nhiệt này được tính toán dựa trên sự kết hợp giữa nhiệt độ không khí và độ ẩm cao. Độ ẩm lớn cản trở khả năng thoát mồ hôi làm mát tự nhiên của cơ thể, khiến người dân cảm thấy nóng hơn đáng kể so với nhiệt độ hiển thị trên nhiệt kế, từ đó gia tăng nguy cơ mắc các bệnh lý liên quan đến nhiệt.

Bangkok đã chính thức bước vào "vùng đỏ" cảnh báo nguy hiểm. Chính phủ Thái Lan phân loại chỉ số nhiệt thành 4 cấp độ với các khuyến nghị cụ thể:

27,0 - 32,9°C (Theo dõi): Theo dõi tin tức cảnh báo; nhóm nguy cơ cần uống đủ nước sạch.

33,0 - 41,9°C (Cảnh báo): Hạn chế hoạt động ngoài trời từ 11h - 15h; đi khám ngay nếu có triệu chứng bất thường.

42,0 - 51,9°C (Nguy hiểm): Tự theo dõi sức khỏe; đi khám ngay nếu có triệu chứng bất thường.

≥ 52°C (Rất nguy hiểm): Tuyệt đối tránh mọi hoạt động ngoài trời; đi khám ngay nếu có triệu chứng bất thường.

Các dấu hiệu sốc nhiệt ban đầu bao gồm mệt mỏi, chóng mặt, phát ban, da đỏ, sưng tấy và chuột rút. Nếu không được cấp cứu kịp thời, tình trạng này có thể đe dọa đến tính mạng.

Để hỗ trợ người dân, chính quyền đã triển khai hệ thống "phòng tránh nóng" tại nhiều địa điểm trên toàn thành phố. Đồng thời, nhà chức trách đặc biệt lưu ý 8 nhóm đối tượng cần theo dõi sức khỏe chặt chẽ gồm: Trẻ nhỏ (0-5 tuổi), người cao tuổi (60 tuổi trở lên), phụ nữ mang thai, người mắc bệnh lý nền...

Người dân được khuyến cáo hạn chế tối đa các hoạt động ngoài trời, đặc biệt trong khung giờ cao điểm từ 11h sáng đến 3h chiều.