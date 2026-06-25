Châu Âu vật lộn với đợt nóng tử thần Omega

Tại Pháp, ít nhất 48 người đã thiệt mạng do đuối nước kể từ khi nắng nóng bắt đầu. Ngoài ra, hai trẻ nhỏ thiệt mạng vì bị mắc kẹt trong ôtô dưới thời tiết nắng nóng.

Theo Reuters, đợt nắng nóng hiện nay tại châu Âu gây ra bởi hiện tượng thời tiết mang tên Omega Block, khiến nhiệt độ tại nhiều nơi cao hơn mức trung bình tới 18 độ C.

Hiện tượng này có hình dạng giống chữ cái Hy Lạp Omega (Ω), với vùng áp cao lớn ở trung tâm giữ khối không khí nóng nằm yên trên một khu vực trong thời gian dài, thời tiết mát hơn xuất hiện ở hai bên rìa.

Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) cho biết châu Âu đang ấm lên với tốc độ nhanh gấp hơn hai lần mức trung bình toàn cầu, khiến các đợt nắng nóng kéo dài ngày càng xảy ra thường xuyên hơn.

Ít nhất 50 người đã thiệt mạng vì nắng nóng tại Pháp trong năm nay. Ảnh: Reuters.

Tại Pháp, ít nhất 48 người đã thiệt mạng do đuối nước kể từ khi nắng nóng bắt đầu. Ngoài ra, hai trẻ nhỏ thiệt mạng vì bị mắc kẹt trong ôtô dưới thời tiết nắng nóng.

Nhiệt độ ở Paris có ngày lên tới 40,9 độ C, mức cao kỷ lục trong tháng 6. Tại thị trấn Pissos ở tây nam nước Pháp, chuyên gia khí tượng vừa ghi nhận ngày nóng nhất kể từ khi nước này bắt đầu thống kê nhiệt độ từ gần 80 năm trước, với nhiệt độ có lúc lên tới 44,3 độ C.

Các hiệp hội nông nghiệp cho biết nhiệt độ nắng nóng khắc nghiệt khiến hàng trăm nghìn con gia cầm tại các trang trại ở vùng Brittany và Pays de la Loire bị chết.

Một hợp tác xã nông nghiệp tại Pháp cho biết nhiều nông dân đã chuyển sang làm việc ban đêm để tránh nắng nóng.

Các nhà máy điện hạt nhân của Pháp đã phải giảm sản lượng tương đương khoảng 7% tổng nhu cầu điện năng, do nhiệt độ cao làm hạn chế nguồn nước phục vụ làm mát.

Cơ quan khí tượng Meteo-France cho biết điều kiện thời tiết hiện nay tại nước này tương đương đợt nắng nóng kéo dài 16 ngày hồi tháng 8/2003. Đợt nắng nóng khi ấy được cho là đã khiến khoảng 80.000 người tử vong trên khắp châu Âu.

Cảnh báo đỏ về nắng nóng đã được giới chức Pháp mở rộng tới 72 địa phương trên cả nước. Tháp Eiffel và Bảo tàng Louvre thông báo đóng cửa sớm. Bảo tàng Uffizi tại Florence, một trong những điểm du lịch nổi tiếng nhất Italy, đã tạm dừng bán vé trong ngày 24/6 để sửa chữa hệ thống điều hòa không khí gặp sự cố.

Đợt nắng nóng còn gây gián đoạn điện lưới, đóng cửa trường học và nhiều địa điểm văn hóa. Các cơ quan khí tượng cảnh báo nền nhiệt cực đoan có thể kéo dài đến hết tuần.

Tại Paris, nơi đang diễn ra Tuần lễ thời trang thường niên, nhiều buổi trình diễn được điều chỉnh lịch sang buổi sáng để tránh nắng nóng. Trên các tuyến phố Paris, nhân viên môi trường của thành phố liên tục phun nước làm mát mặt đường.

Nhiều du khách lần đầu đến thủ đô nước Pháp tỏ ra thất vọng. "Rất nhiều người đã đi từ khắp nơi trên thế giới nhưng không có cơ hội tham quan những địa điểm nổi tiếng của Paris vì đợt nắng nóng này", cô Tanya Thompson, một du khách đến từ Mỹ, cho biết.

Nắng nóng làm đảo lộn cuộc sống của người Anh. Ảnh: Reuters.

Tại Anh, tháng 6 năm nay ghi nhận mức nhiệt cao nhất từng thấy trong lịch sử, có lúc mức nhiệt lên tới 36,1 độ C tại miền nam nước này.

Kể từ khi nắng nóng bắt đầu, giới chức Anh đã hai lần ban hành cảnh báo nắng nóng cực đoan. Hàng trăm trường học phải đóng cửa hoặc rút ngắn thời gian học, khi giới chức cảnh báo nền nhiệt cao có thể gây nguy hiểm ngay cả với người khỏe mạnh.

Tuần lễ Hành động vì Khí hậu London cũng bị ảnh hưởng khi ban tổ chức phải hủy một sự kiện xoay quanh vấn đề nắng nóng cực đoan vì... chính đợt nắng nóng cực đoan đang diễn ra.

Nhiệt độ cao còn gây gián đoạn mạng lưới giao thông đường sắt tại London, một số tuyến bị hủy, nhiều tuyến tàu điện ngầm phải áp dụng giới hạn tốc độ hoặc bị chậm chuyến.

Nghi thức đổi gác trước Cung điện Buckingham được rút gọn, không còn màn diễu hành quen thuộc của các binh sĩ mặc áo đỏ và đội mũ lông gấu.

Nắng nóng khiến nhiều du khách đến Italy cảm thấy mệt mỏi. Ảnh: Reuters.

Tại Italy, Bộ Y tế nước này đã đặt 16 thành phố, gồm Florence, Milan, Rome, Turin và Verona, ở mức cảnh báo nắng nóng cao nhất, đồng thời nhấn mạnh đợt nắng nóng có thể tiếp tục gia tăng và đạt đỉnh vào cuối tuần này tới đầu tuần sau.

Tại Vatican, du khách vẫn kiên nhẫn xếp hàng dưới cái nắng gay gắt để tham quan các bảo tàng. Nhiều người che ô, dùng quạt và thường xuyên dừng lại tại các vòi nước công cộng hoặc quán cà phê để bổ sung nước.

Người dân trên khắp châu Âu đang đổ xô đi mua quạt điều, nhiều hãng bán lẻ gặp khó trước nhu cầu tăng cao đột biến. Ảnh: Reuters.

Tại Tây Ban Nha, hai người cao tuổi được xác nhận tử vong do sốc nhiệt sau nhiều ngày nhiệt độ vượt mức 40 độ C.

Tại Hà Lan, cảnh báo nắng nóng cực đoan được ban hành trên toàn quốc. Nhiều hoạt động thể thao ngoài trời bị hủy, giao thông công cộng cắt giảm dịch vụ, còn trường học rút ngắn giờ học hoặc đóng cửa.

Tại Thụy Sĩ, chính quyền địa phương mở cửa miễn phí các rạp chiếu phim có điều hòa để người dân tránh nóng vào ban ngày.

Các công ty xây dựng trên khắp châu Âu đã điều chỉnh giờ làm nhằm hạn chế để người lao động tiếp xúc với nền nhiệt cao trong thời gian dài. Trong khi đó, các nhà bán lẻ gặp khó khăn trước nhu cầu tăng mạnh đối với quạt điện và máy điều hòa di động.