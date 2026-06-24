Mùa hè rực lửa, lý do người châu Âu vẫn khó dùng điều hòa

Các đợt nắng nóng cực đoan xuất hiện ngày càng nhiều tại châu Âu, hàng triệu người chật vật thích nghi với nền nhiệt cao kỷ lục, nhưng điều hòa vẫn vắng bóng tại châu Âu.

Người dân Anh đang trải qua tháng 6 nóng nhất trong lịch sử. Ảnh: Reuters.

Theo CNN, người dân châu Âu không có nhiều cách để tránh nóng. Điều hòa không khí rất hiếm trong các hộ gia đình châu Âu. Nhiều người phải chống chọi với cái nóng bằng quạt điện, túi chườm đá hoặc tắm nước lạnh nhiều lần trong ngày.

Chỉ khoảng 20% hộ gia đình tại châu Âu lắp điều hòa. Khi biến đổi khí hậu khiến các đợt nắng nóng trở nên dữ dội hơn, kéo dài hơn và đến sớm hơn, người châu Âu vẫn khá dè dặt trong việc sử dụng điều hòa.

Trước hết, nguyên nhân lớn nhất đến từ quá khứ. Nhiều quốc gia châu Âu vốn không cần đến hệ thống làm mát. Các đợt nắng nóng tại châu Âu trước đây hiếm khi kéo dài với mức nhiệt cao như hiện nay.

"Châu Âu đơn giản là không có truyền thống sử dụng điều hòa cho mãi đến gần đây", ông Brian Motherway, Giám đốc Văn phòng Hiệu quả Năng lượng thuộc Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), cho biết.

Điều hòa vẫn được xem là một mặt hàng xa xỉ tại châu Âu, bởi chi phí lắp đặt và vận hành khá cao. Với không ít người châu Âu, chi phí sử dụng điều hòa vượt quá khả năng chi trả.

Thứ hai, kiến trúc nhà ở tại châu Âu cũng là một yếu tố. Tại nhiều quốc gia Nam Âu có khí hậu nóng, nhiều công trình được thiết kế để làm mát vào mùa hè. Nhà ở tại đây thường có tường dày, cửa sổ nhỏ, tối ưu khả năng lưu thông không khí. Các đặc điểm này giúp công trình mát hơn và làm giảm nhu cầu sử dụng điều hòa.

Trong khi đó, tại nhiều khu vực khác của châu Âu, nhà ở vốn không đưa tiêu chí chống nóng vào thiết kế. “Đa phần người châu Âu chưa từng có thói quen phải nghĩ đến việc làm thế nào để nhà mát vào mùa hè", ông Motherway cho biết thêm.

Phần lớn nhà ở tại châu Âu có tuổi đời khá lâu, được xây dựng trước khi công nghệ điều hòa trở nên phổ biến. Tại Anh, quốc gia đang trải qua tháng 6 nóng nhất trong lịch sử, cứ 6 ngôi nhà thì có một căn xây trước năm 1900.

Theo ông Motherway, việc lắp đặt hệ thống điều hòa cho các công trình nhà ở cũ thường gặp nhiều khó khăn. Thiết kế của các công trình vốn không phù hợp để vận hành điều hòa hiệu quả và tiết kiệm.

Điều hòa rất quen thuộc tại châu Á, nhưng với người châu Âu, đây vẫn là thiết bị lạ lẫm, thậm chí xa xỉ. Ảnh: Reuters.

Thứ ba, các quy định hành chính cũng gây cản trở. Ông Richard Salmon, giám đốc một công ty kinh doanh điều hòa tại Anh, cho biết đơn xin lắp đặt điều hòa tại các khu nhà ở thuộc diện bảo tồn thường bị cơ quan chức năng từ chối, vì gây ảnh hưởng đến mỹ quan công trình, do sự xuất hiện của dàn nóng.

Sau cùng, yếu tố chính sách cũng gây ảnh hưởng. Châu Âu đã cam kết đạt mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050. Việc số lượng điều hòa tăng mạnh sẽ khiến mục tiêu này trở nên khó thực hiện. Không chỉ tiêu tốn nhiều điện năng, điều hòa còn thải nhiệt ra môi trường bên ngoài.

Nghiên cứu về việc sử dụng điều hòa tại Paris từng cho thấy thiết bị này có thể làm nhiệt độ ngoài trời tăng thêm khoảng 2-4 độ C. Tác động này đặc biệt rõ rệt tại các thành phố châu Âu vốn có mật độ xây dựng cao. Vì vậy, một số quốc gia đã áp dụng các biện pháp hạn chế sử dụng điều hòa.

Tuy vậy, cách nhìn nhận về điều hòa tại châu Âu đang dần thay đổi khi lục địa này trở thành một trong những điểm nóng của biến đổi khí hậu, với tốc độ nóng lên nhanh gấp đôi mức trung bình toàn cầu. Báo cáo của IEA dự báo số lượng điều hòa lắp đặt trong Liên minh châu Âu sẽ tăng lên khoảng 275 triệu thiết bị vào năm 2050, cao hơn gấp đôi so với năm 2019.