Châu Âu nóng như thiêu đốt

Nhiệt độ vượt 40 độ C tại nhiều nơi, trường học đóng cửa, tàu hỏa bị hủy và các chuyên gia cảnh báo châu Âu đang đối mặt một trong những đợt nắng nóng nghiêm trọng nhất.

Một người phụ nữ cầm quạt tay đứng trên quảng trường Trocadero gần Tháp Eiffel khi nhiệt độ tăng cao ở Paris trong đợt nắng nóng thứ hai ảnh hưởng đến phần lớn nước Pháp, ngày 20/6. Ảnh: Reuters.

Một đợt nắng nóng khắc nghiệt đang bao trùm phần lớn châu Âu và được dự báo sẽ còn nghiêm trọng hơn trong những ngày tới, buộc nhiều quốc gia phải triển khai các biện pháp khẩn cấp nhằm giảm thiểu tác động tới sức khỏe cộng đồng và hạ tầng giao thông, theo AFP.

Ma trận "báo động đỏ" tại Pháp

Tại Pháp, giới chức xác nhận đã ghi nhận các ca tử vong liên quan đến nắng nóng trong cuối tuần qua. Trong khi đó, các nhà khoa học tiếp tục cảnh báo biến đổi khí hậu do con người gây ra đang góp phần làm gia tăng tần suất và cường độ của các đợt thời tiết cực đoan.

Ngày 21/6, 49 trong tổng số 96 tỉnh thuộc Pháp lục địa được đặt trong tình trạng báo động đỏ về thời tiết, tăng mạnh so với 35 tỉnh vào cuối tuần trước. Chính quyền cũng thông báo đóng cửa 845 trường học và cho phép khoảng 1.800 trường khác kết thúc giờ học sớm để bảo vệ học sinh trước nền nhiệt nguy hiểm.

Tại nhiều địa phương, các hoạt động ngoài trời đã bị hủy bỏ. Một số thành phố quyết định ngừng tổ chức lễ hội âm nhạc thường niên, trong khi chính phủ cấm uống rượu bia nơi công cộng tại các khu vực đang trong tình trạng báo động đỏ với lý do sức khỏe và an ninh trật tự.

Nhiều khu vực ở Pháp ghi nhận nhiệt độ vượt ngưỡng 40 độ C - mức được xem là bất thường đối với tháng 6. Tại vùng Gironde ở tây nam nước Pháp, chính quyền địa phương cho biết ba người từ 80 đến 95 tuổi đã tử vong, trong đó nắng nóng được xác định là một trong những nguyên nhân góp phần dẫn đến cái chết.

Các cơ quan khí tượng Pháp cảnh báo đợt nắng nóng hiện nay có thể nghiêm trọng tương đương thảm họa mùa hè năm 2003 - đợt thời tiết cực đoan từng khiến gần 15.000 người thiệt mạng trên toàn nước Pháp.

Giao thông tê liệt, hạ tầng đường sắt lung lay

Không chỉ Pháp, nhiều quốc gia châu Âu khác cũng đang phải vật lộn với nền nhiệt tăng cao. Pháp và Bỉ đồng loạt cắt giảm một phần dịch vụ đường sắt nhằm hạn chế nguy cơ hư hỏng hạ tầng do thời tiết khắc nghiệt.

Tại Bỉ, Công ty Đường sắt Quốc gia SNCB thông báo hủy một số chuyến tàu vào giờ cao điểm trong hai ngày đầu tuần nhằm giảm nguy cơ sự cố kỹ thuật gây tê liệt hệ thống vận tải.

Ông David Dehenauw, Giám đốc dự báo của Viện Khí tượng Hoàng gia Bỉ (IRM), cảnh báo quốc gia này có thể ghi nhận mức nhiệt "cao nhất từng được ghi nhận trong lịch sử" vào tuần tới.

Bộ trưởng phụ trách sinh thái cấp cơ sở của Pháp Mathieu Lefevre nhận định đây là một đợt nắng nóng "đặc biệt dữ dội và đến sớm bất thường". Trước đó, nhiều quốc gia châu Âu cũng đã ghi nhận mức nhiệt kỷ lục trong tháng 5.

Theo ông Akshay Deoras, nhà nghiên cứu cấp cao thuộc Trung tâm Khoa học Khí quyển Quốc gia của Đại học Reading (Anh), biến đổi khí hậu là yếu tố chính đứng sau chuỗi kỷ lục nhiệt độ đang diễn ra.

"Biến đổi khí hậu do con người gây ra đã tạo điều kiện để sự kiện này xảy ra, tích tụ thêm nhiệt trong khí quyển và khiến các đợt nắng nóng cực đoan trở nên khắc nghiệt hơn rất nhiều so với trước đây", ông nhận định.

Một du khách che mặt khỏi ánh nắng mặt trời gần đấu trường La Mã ở Rome (Italy). Ảnh: Reuters.

Tại Tây Ban Nha, Cơ quan Khí tượng Quốc gia (Aemet) cảnh báo nhiệt độ từ nay đến ngày 25/6 sẽ ở mức "cực kỳ cao" cả ban ngày lẫn ban đêm. Một số khu vực được dự báo có thể chạm ngưỡng 44 độ C.

Dù nhiệt độ có thể giảm nhẹ từ ngày 26/6, cơ quan này cho biết tình trạng nắng nóng gay gắt vẫn sẽ tiếp diễn.

Tại thủ đô Madrid, chính quyền đã phải hủy kế hoạch tổ chức màn hình lớn ngoài trời để người dân theo dõi trận đấu World Cup của đội tuyển Tây Ban Nha do lo ngại tác động của thời tiết cực đoan.

Ở Anh, bà Liz Bentley, Giám đốc điều hành Hiệp hội Khí tượng Hoàng gia, dự báo nước này sẽ trải qua một đợt nắng nóng chưa từng có trong lịch sử tháng 6.

"Nhiệt độ trong tuần tới có thể đạt 38-39 độ C. Kỷ lục hiện tại của tháng 6 ở Anh là 35,6 độ C và nhiều khả năng sẽ bị phá vỡ hoàn toàn", bà nói.

Theo bà Bentley, nếu dự báo trở thành hiện thực, nước Anh sẽ chứng kiến hai tháng liên tiếp - tháng 5 và tháng 6 - ghi nhận các mức nhiệt cao kỷ lục bị vượt xa hơn 2 độ C, một dấu hiệu đáng báo động về xu hướng nóng lên toàn cầu đang ngày càng gia tăng.