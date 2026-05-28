Biển người hành hương dưới cái nóng 'thiêu đốt' của sa mạc

Từ rạng sáng 26/5, hàng nghìn người mặc áo choàng trắng đã cùng đọc những câu kinh Quran trên núi Arafat, còn được gọi là "Núi của lòng thương xót", nằm gần thành phố Mecca - nơi được cho diễn ra bài thuyết giảng cuối cùng của Nhà tiên tri Muhammad.
Những ngày gần đây, nhiệt độ tại Mecca có thời điểm chạm ngưỡng 44 độ C. Chính quyền Saudi Arabia liên tục kêu gọi người hành hương uống đủ nước và che chắn cẩn thận trong những nghi lễ ngoài trời kéo dài nhiều ngày.
Các tín đồ Hồi giáo tập trung gần ngọn đồi đá cao khoảng 70 mét, đứng cầu nguyện dưới ánh mặt trời gay gắt trong thời khắc thiêng liêng nhất của lễ Hajj.
Năm nay, hơn 1,5 triệu người tham gia lễ Hajj, trong bối cảnh cuộc chiến giữa Mỹ, Israel và Iran tiếp tục phủ bóng lên khu vực Trung Đông, theo Al Jazeera. Dù xung đột leo thang, giới chức Saudi Arabia cuối tuần qua cho biết số người hành hương từ nước ngoài năm nay vẫn cao hơn năm 2024.
Dọc các tuyến đường dẫn lên núi, các tình nguyện viên phát nước uống, ô che nắng và đồ ăn cho những người hành hương đổ về Arafat. “Đó là cảm xúc không thể diễn tả bằng lời”, Ahmoud Abou Elezz, kỹ sư người Ai Cập 35 tuổi, chia sẻ khi lần đầu tiên đặt chân đến núi Arafat.
Những người hành hương Hồi giáo tập trung gần các quạt phun sương tại núi Arafat vào ngày 26/5.
Do nam giới không được phép đội mũ trong quá trình hành hương, nhiều người mang theo ô để che chắn trước cái nóng bỏng rát của sa mạc.
Sau khi hoàn thành nghi lễ tại núi Arafat, những người hành hương sẽ nghỉ đêm tại Muzdalifah - nơi họ nhặt đá cuội để chuẩn bị cho nghi thức “ném đá quỷ dữ” tại Mina, dự kiến bắt đầu vào hôm 27/5.
Lễ Hajj năm nay diễn ra giữa bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tục phát đi các tín hiệu mâu thuẫn về việc gia hạn lệnh ngừng bắn mong manh với Iran, cũng như triển vọng đạt được thỏa thuận nhằm khai thông eo biển Hormuz. Giới chức Saudi Arabia đang nỗ lực tránh để căng thẳng khu vực ảnh hưởng đến tâm lý của những người hành hương, nhiều người trong số họ đã vượt quãng đường rất xa để tham dự một trong những cuộc hành hương lớn nhất thế giới hằng năm.
Hajj là một trong những cuộc họp mặt lớn nhất của người Hồi giáo và là việc mà tín đồ Hồi giáo phải thực hiện ít nhất một lần trong đời. Hành hương Hajj bao gồm một loạt nghi thức tôn giáo trong vòng 5 ngày tại thánh địa Mecca và các khu vực xung quanh ở phía tây Saudi Arabia.
Hơn 30.000 người Iran được cho tham dự lễ hành hương, chỉ bằng khoảng 1/3 so với con số 86.000 người dự kiến ban đầu. Hãng thông tấn nhà nước IRNA của Iran cho biết “tình hình thời chiến” là nguyên nhân dẫn đến sự sụt giảm này. Trong ảnh là những người hành hương tại Thánh đường Hồi giáo Grand Mosque ở Mecca vào ngày 22/5.
