Bắt quan chức CIA cất giữ 303 kg vàng tại nhà

Quan chức này đang bị truy tố với cáo buộc khai gian bằng cấp học vấn và nhận hàng chục nghìn USD tiền trợ cấp nghỉ phép không đúng quy định.

Sảnh chính tại trụ sở Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) ở Langley, bang Virginia, Mỹ. Ảnh: Reuters.

Theo The New York Times, một quan chức cấp cao của CIA tên là David Rush vừa bị bắt giữ vào tuần trước, sau khi các nhân viên điều tra phát hiện hàng trăm thỏi vàng trị giá hơn 40 triệu USD cùng khối tài sản lớn được cất giữ bất hợp pháp tại nhà riêng của ông này ở bang Virginia.

Hồ sơ tòa án cho biết, từ tháng 11 năm ngoái đến tháng 3 năm nay, Rush đã yêu cầu được cấp một lượng lớn ngoại tệ cùng số vàng thỏi trị giá hàng chục triệu USD nhằm phục vụ cho các nhiệm vụ chuyên môn. Tuy nhiên, trong một đợt rà soát định kỳ sau đó, CIA phát hiện toàn bộ số vàng và ngoại tệ này đã biến mất khỏi kho lưu trữ của cơ quan, buộc lực lượng chức năng phải lập tức vào cuộc.

Ngày 18/5, các đặc vụ FBI đã tiến hành khám xét khẩn cấp nhà riêng của Rush và thu giữ khoảng 303 thỏi vàng (mỗi thỏi nặng 1 kg, ước tính tổng giá trị vượt mức 40 triệu USD theo thị giá hiện tại), 2 triệu USD tiền mặt cùng gần 30 chiếc đồng hồ xa xỉ.

Trong tuyên bố chung, CIA và FBI xác nhận vụ bắt giữ diễn ra vào ngày 19/5. Sau khi cuộc rà soát nội bộ phát hiện các dấu hiệu tội phạm, Giám đốc CIA John Ratcliffe đã trực tiếp chuyển giao hồ sơ cho FBI để tiến hành điều tra hình sự.

Dù hồ sơ tòa án chỉ định danh Rush là "cựu nhân viên cấp cao điều hành một cơ quan thuộc chính phủ", các nguồn tin am hiểu cuộc điều tra khẳng định nghi phạm cho đến gần đây vẫn giữ vị trí trọng yếu tại CIA.

Hiện tại, các tài liệu truy tố đệ trình lên tòa án thành phố Alexandria, bang Virginia mới chỉ dừng lại ở các cáo buộc ban đầu như: khai gian bằng cấp học vấn, nhận trợ cấp nghỉ phép sai quy định, và trục lợi ngân sách bằng cách làm giả bảng chấm công. Các công tố viên hiện vẫn để ngỏ câu hỏi về mục đích thực sự của Rush khi mang khối tài sản khổng lồ này về nhà, cũng như bản chất của các dự án mật mà ông ta đã viện cớ để rút số vàng và tiền mặt trên.

David Rush hiện bị tạm giam để chờ phiên điều trần diễn ra trong vài ngày tới.