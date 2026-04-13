Cựu giám đốc CIA kêu gọi phế truất ông Trump

Cựu Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) John Brennan. Ảnh: Reuters.

Cựu Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) John Brennan vừa tham gia làn sóng kêu gọi phế truất Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Lý do ông Brennan đưa ra là ông Trump không đủ năng lực đảm nhiệm chức vụ. Ông Brennan thậm chí cho rằng Tu chính án thứ 25 của Hiến pháp Mỹ “dường như được viết ra để xử lý trường hợp của ông Trump”.

Ông Brennan từng lãnh đạo CIA dưới thời Tổng thống Barack Obama. Nói với MS Now ngày 11/4 theo giờ địa phương, ông Brennan đánh giá những phát ngôn gần đây của ông Trump mang tính bất ổn.

Chẳng hạn, ông Trump đe dọa xóa sổ nền văn minh Iran, ngoài ra, ông còn đưa ra những lời đe dọa đậm chất bạo lực khác về khả năng gây ra sự hủy diệt quy mô lớn đối với quốc gia này.

Ông Brennan cho rằng nhiều tuyên bố gần đây của ông Trump có thể trở thành cơ sở để xem xét việc loại bỏ ông khỏi Nhà Trắng.

“Người này rõ ràng đang mất kiểm soát. Tôi cho rằng Tu chính án thứ 25 dường như được viết ra để xử lý trường hợp của ông Trump”, ông Brennan nói.

Ông Brennan cho rằng ông Trump đã trở thành mối rủi ro quá lớn để có thể tiếp tục giữ vai trò tổng tư lệnh, khi ông nắm trong tay sức mạnh quân sự khổng lồ, bao gồm cả kho vũ khí hạt nhân của Mỹ.

Khi ông Trump gia tăng các phát ngôn cứng rắn trong vấn đề Iran, ngày càng nhiều nghị sĩ đảng Dân chủ kêu gọi kích hoạt Tu chính án thứ 25.

Quy định này được bổ sung vào Hiến pháp Mỹ năm 1967, cho phép Phó Tổng thống cùng đa số nội các phế truất Tổng thống, nếu người này “không thể thực hiện quyền hạn và nghĩa vụ của mình”.

Theo thống kê mới nhất của NBC News, hơn 70 nghị sĩ Dân chủ tại Quốc hội đã kêu gọi áp dụng tu chính án này.

Khả năng kịch bản này thực sự xảy ra là rất thấp, do Phó tổng thống JD Vance và toàn bộ nội các thể hiện sự ủng hộ và trung thành tuyệt đối với ông Trump.

Tuy vậy, lo ngại về các phát ngôn ngày càng gay gắt và đậm chất đe dọa của ông Trump đang xuất hiện ở cả hai đảng, trong bối cảnh các đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran đã thất bại, còn nguy cơ xung đột bùng phát đang gia tăng.

Phát biểu của ông Brennan càng gây chú ý khi ông đang bị Bộ Tư pháp Mỹ điều tra trong khuôn khổ chiến dịch nhằm vào những đối thủ chính trị của Tổng thống Trump.

Dưới sức ép từ Nhà Trắng, Bộ Tư pháp đã mở điều tra hình sự đối với ông Brennan và cựu Giám đốc FBI James Comey trong tháng 7/2025.

Ông Comey bị truy tố với cáo buộc rằng ông đã khai man trước Quốc hội trong phiên điều trần năm 2020. Nội dung cuộc điều trần khi ấy liên quan đến cuộc điều tra về khả năng Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ. Tuy nhiên, một thẩm phán đã bác bỏ vụ truy tố này.

Hiện chưa có kết luận về cuộc điều tra nhằm vào ông Brennan. Tháng 3, Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện Jim Jordan, một đồng minh của ông Trump, cho biết cuộc điều tra đối với ông Brennan đang “nóng lên”.

Ông Trump dọa xóa sổ Iran nếu không đạt thỏa thuận Trước hạn chót áp đặt, ông Trump tuyên bố có thể phá hủy cầu, nhà máy điện Iran chỉ trong một đêm, nếu Tehran không từ bỏ tham vọng hạt nhân và mở eo biển Hormuz.