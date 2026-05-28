Mỹ không cấp thị thực cho phái đoàn Nga dự họp Liên hợp quốc

Ngày 26/5, Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc (LHQ) Vassily Nebenzia cho biết Mỹ đã không cấp thị thực cho Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Alimov để tham dự cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ).

Đại sứ Nga tại LHQ Vassily Nebenzia tại cuộc họp HĐBA LHQ ở New York, Mỹ. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN.

Theo hãng tin Reuters, ông Nebenzia đưa ra phát biểu trên tại cuộc họp của HĐBA LHQ gồm 15 thành viên do Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị chủ trì. Theo ông Nebenzia, ông Alimov dự kiến tham dự cuộc họp này.

Một nhà ngoại giao LHQ cũng cho biết Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi dường như không được cấp thị thực để tham dự cuộc họp. Tuy nhiên, ngày 27/5, một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định Washington không ngăn cản ông Araqchi tới New York.

Cuộc họp tập trung thảo luận về việc duy trì Hiến chương Liên hợp quốc và tăng cường hợp tác đa phương. Các cuộc thảo luận dự kiến tiếp tục diễn ra tại HĐBA vào ngày 28/5 sau kỳ nghỉ lễ của LHQ ngày 27/5.

Ngày 26/5, khi được hỏi, Bộ Ngoại giao Mỹ và phái đoàn Mỹ tại LHQ không đưa ra bình luận về trường hợp của ông Araqchi. Một quan chức giấu tên của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết: “Chúng tôi nghiêm túc thực hiện các nghĩa vụ theo Thỏa thuận Trụ sở Liên hợp quốc… Các câu hỏi liên quan đến quyết định đi lại của phái đoàn Iran nên được chuyển tới chính phủ Iran”.

Đối với trường hợp của Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Alimov, Bộ Ngoại giao Mỹ và phái đoàn Mỹ tại LHQ cũng không đưa ra bình luận. Đại sứ Nebenzia cho biết ông Alimov, người phụ trách các vấn đề liên quan đến LHQ của Nga, đã được Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị mời tham dự cuộc họp. Theo ông, động thái của Mỹ là “một trường hợp thiếu tôn trọng nghiêm trọng” đối với vai trò chủ tịch HĐBA của Trung Quốc, đặc biệt khi chủ đề thảo luận liên quan tới Hiến chương Liên hợp quốc.

Ông Nebenzia cho rằng Hiến chương LHQ đang chịu nhiều sức ép và cáo buộc các nước phương Tây áp dụng tiêu chuẩn kép nhằm duy trì vị thế thống trị. Ông cũng nhận định việc tái quân sự hóa tại Đức và Nhật Bản là mối đe dọa đối với an ninh toàn cầu và làm đảo ngược những thành quả đạt được sau Chiến tranh thế giới thứ hai.

Ông Nebenzia nói: “Mặc dù chúng tôi đã nỗ lực thuyết phục phía Mỹ cấp thị thực cho ông ấy, nhưng cuối cùng thị thực vẫn không được cấp”.

Theo ông Nebenzia, Thỏa thuận Trụ sở Liên hợp quốc quy định việc tiếp cận trụ sở LHQ tại New York “phải được bảo đảm cho tất cả quan chức của các quốc gia thành viên, không loại trừ bất kỳ ai”.

Trong khi đó, phái đoàn Trung Quốc cho biết không có thông tin liên quan đến vấn đề thị thực.

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 26/5, người phát ngôn LHQ Farhan Haq nhấn mạnh: “Chúng tôi kỳ vọng nước chủ nhà sẽ cấp thị thực cho tất cả những người cần tham gia các hoạt động của LHQ tại trụ sở của chúng tôi”.

Ông Farhan cũng cho biết Ngoại trưởng Iran Araqchi không có mặt tại New York và không tham dự cuộc gặp với Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres theo lịch trình ngày 26/5, song không nêu rõ lý do.

Cùng ngày, Iran cáo buộc Mỹ vi phạm thỏa thuận ngừng bắn trong cuộc xung đột giữa hai nước sau khi Washington tiến hành một cuộc tấn công mà phía Mỹ mô tả là mang tính phòng thủ tại miền Nam Iran.

Ngày 27/5, Nhà Trắng bác bỏ thông tin do truyền hình nhà nước Iran đăng tải cho rằng Tehran sẽ khôi phục hoạt động vận tải hàng hải qua eo biển Hormuz về mức trước chiến tranh trong vòng một tháng theo một thỏa thuận khung với Mỹ, trong đó bao gồm cả việc rút lực lượng Mỹ khỏi khu vực gần Iran.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho biết ông hy vọng các bên liên quan tiếp tục cam kết tuân thủ lệnh ngừng bắn và tìm kiếm các biện pháp nhượng bộ lẫn nhau nhằm giảm căng thẳng.

