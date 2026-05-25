5 nước NATO phản đối kế hoạch viện trợ quân sự bắt buộc cho Ukraine

  • Thứ hai, 25/5/2026 19:56 (GMT+7)
Một số quốc gia chủ chốt của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã bác đề xuất yêu cầu các nước thành viên dành 0,25% GDP để hỗ trợ quân sự cho Ukraine.

Toàn cảnh một hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng NATO tại Brussels, Bỉ. Ảnh: Anadolu Agency/TTXVN.

Tờ The Telegraph ngày 24/5 cho biết Tổng thư ký NATO Mark Rutte kỳ vọng cơ chế viện trợ bắt buộc cho Kyiv sẽ được thông qua tại hội nghị thượng đỉnh của liên minh tổ chức ở Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 7 - 8/7.

Một nguồn tin nội bộ NATO nói với tờ báo rằng Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Italy và Canada “không mấy hào hứng với ý tưởng này”.

Trong số 32 quốc gia thành viên NATO, chỉ có 7 nước ủng hộ đề xuất, đều là những quốc gia đều đã chi ít nhất 0,25% GDP để hỗ trợ Ukraine.

Dữ liệu từ Viện Kiel cho thấy Hà Lan, Ba Lan cùng các nước Bắc Âu và Baltic đang dành từ 0,25% GDP trở lên cho hoạt động viện trợ vũ khí cho Kyiv.

Tuần trước, ông Rutte thừa nhận kế hoạch này chưa nhận được sự đồng thuận tuyệt đối trong NATO - điều kiện bắt buộc để đề xuất được thông qua.

“Tôi không nghĩ đề xuất này sẽ được đưa ra tại thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ”, ông nói với các phóng viên.

Theo tờ The Telegraph, cơ chế tài trợ bắt buộc được xem là cách để các thành viên châu Âu trong NATO thể hiện cam kết tiếp tục ủng hộ Ukraine, trong bối cảnh viện trợ từ Mỹ cho Chính quyền Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky suy giảm đáng kể dưới thời Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Anh cho biết London “tiếp tục trao đổi với các đồng minh NATO về mọi đề xuất nhằm bảo đảm liên minh có thể hỗ trợ Ukraine một cách hiệu quả nhất”.

Trong khi đó, Moskva nhiều lần chỉ trích hoạt động viện trợ quân sự của phương Tây dành cho Kyiv, cho rằng điều này không thể ngăn Moskva đạt được các mục tiêu trong xung đột Ukraine, mà chỉ kéo dài giao tranh và làm gia tăng nguy cơ đối đầu trực tiếp giữa Nga và NATO.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tuần trước cũng cho rằng NATO đang lợi dụng Ukraine “với mục tiêu công khai là tạo ra các vấn đề đe dọa sự tồn vong của đất nước chúng tôi và dựng lên một bàn đạp đe dọa an ninh ngay sát biên giới Nga”.

Ông Lavrov đồng thời cảnh báo ý tưởng “phi thực dân hóa” Nga vẫn chưa bị NATO từ bỏ.

Hải Vân/Báo Tin tức và Dân tộc

  • NATO

    NATO

    Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (viết tắt: NATO) là một liên minh quân sự dựa trên Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương được ký kết vào ngày 4 tháng 4 năm 1949 bao gồm Mỹ và một số nước ở châu Âu (các nước 2 bên bờ Đại Tây Dương). Những năm đầu tiên thành lập, NATO chỉ là một liên minh chính trị. Tuy nhiên, do cuộc chiến tranh Triều Tiên tác động, một tổ chức quân sự hợp nhất đã được thành lập.

    Bạn có biết: Trên danh nghĩa, NATO là liên minh phòng thủ trong đó các nước thành viên thực hiện phòng thủ chung khi bị tấn công bởi bên ngoài. Thực tế, NATO cũng tổ chức nhiều cuộc tấn công nhằm vào các quốc gia khác dù các quốc gia này chưa hề xâm phạm đến các thành viên như cuộc tấn công Nam Tư năm 1999, Afghanistan năm 2001...

    • Thành lập: 4/4/1949
    • Trụ sở chính: Bruxelles (Bỉ)
    • Số nước thành viên: 28

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

  • Pháp

    Pháp
    • Thủ đô: Paris
    • Diện tích: 549.100 km²
    • Dân số: 67,12 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 2.582 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Euro
    • Mã điện thoại: +33
    • Ngôn ngữ: Tiếng Pháp

  • Canada

    Canada
    • Thủ đô: Ottawa
    • Diện tích: 9.984.700 km2
    • Dân số: 36,71 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 1.653 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Đô la Canada
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh và tiếng Pháp

