5 nước NATO phản đối kế hoạch viện trợ quân sự bắt buộc cho Ukraine

Một số quốc gia chủ chốt của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã bác đề xuất yêu cầu các nước thành viên dành 0,25% GDP để hỗ trợ quân sự cho Ukraine.

Tờ The Telegraph ngày 24/5 cho biết Tổng thư ký NATO Mark Rutte kỳ vọng cơ chế viện trợ bắt buộc cho Kyiv sẽ được thông qua tại hội nghị thượng đỉnh của liên minh tổ chức ở Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 7 - 8/7.

Một nguồn tin nội bộ NATO nói với tờ báo rằng Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Italy và Canada “không mấy hào hứng với ý tưởng này”.

Trong số 32 quốc gia thành viên NATO, chỉ có 7 nước ủng hộ đề xuất, đều là những quốc gia đều đã chi ít nhất 0,25% GDP để hỗ trợ Ukraine.

Dữ liệu từ Viện Kiel cho thấy Hà Lan, Ba Lan cùng các nước Bắc Âu và Baltic đang dành từ 0,25% GDP trở lên cho hoạt động viện trợ vũ khí cho Kyiv.

Tuần trước, ông Rutte thừa nhận kế hoạch này chưa nhận được sự đồng thuận tuyệt đối trong NATO - điều kiện bắt buộc để đề xuất được thông qua.

“Tôi không nghĩ đề xuất này sẽ được đưa ra tại thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ”, ông nói với các phóng viên.

Theo tờ The Telegraph, cơ chế tài trợ bắt buộc được xem là cách để các thành viên châu Âu trong NATO thể hiện cam kết tiếp tục ủng hộ Ukraine, trong bối cảnh viện trợ từ Mỹ cho Chính quyền Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky suy giảm đáng kể dưới thời Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Anh cho biết London “tiếp tục trao đổi với các đồng minh NATO về mọi đề xuất nhằm bảo đảm liên minh có thể hỗ trợ Ukraine một cách hiệu quả nhất”.

Trong khi đó, Moskva nhiều lần chỉ trích hoạt động viện trợ quân sự của phương Tây dành cho Kyiv, cho rằng điều này không thể ngăn Moskva đạt được các mục tiêu trong xung đột Ukraine, mà chỉ kéo dài giao tranh và làm gia tăng nguy cơ đối đầu trực tiếp giữa Nga và NATO.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tuần trước cũng cho rằng NATO đang lợi dụng Ukraine “với mục tiêu công khai là tạo ra các vấn đề đe dọa sự tồn vong của đất nước chúng tôi và dựng lên một bàn đạp đe dọa an ninh ngay sát biên giới Nga”.

Ông Lavrov đồng thời cảnh báo ý tưởng “phi thực dân hóa” Nga vẫn chưa bị NATO từ bỏ.