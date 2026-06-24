Châu Âu nóng cực độ, tháp Eiffel phải đóng cửa sớm

Tại Paris, do nhiệt độ vượt 40°C, thời gian hoạt động của tháp Eiffel và Bảo tàng Louvre đã được rút ngắn.

Người dân giải nhiệt tại đài phun nước Trocadéro bên cạnh tháp Eiffel khi nhiệt độ tăng cao ngày 22/6/. Ảnh: Reuters.

Đợt nắng nóng khắc nghiệt đang quét qua Pháp đã buộc hai điểm du lịch hàng đầu của thủ đô Paris là tháp Eiffel và Bảo tàng Louvre phải đóng cửa sớm hơn thường lệ, đài France24 dẫn thông báo hôm 23/6 của ban quản lý hai địa điểm này.

Một đợt nắng nóng chết người đã hoành hành tại Pháp từ tuần trước, làm gián đoạn đời sống thường nhật, đồng thời khiến nhiều trường học phải đóng cửa và các chuyến tàu bị hủy. Những địa điểm du lịch nổi tiếng bậc nhất thế giới là những đơn vị mới nhất phải áp dụng các biện pháp phòng ngừa.

Đơn vị vận hành tháp Eiffel cho biết địa điểm này sẽ “đặc biệt đóng cửa” sớm vào lúc 16h ngày 23/6 (giờ địa phương). Trong mùa cao điểm bắt đầu từ giữa tháng 6, tháp thường mở cửa từ 9h sáng đến 0h45 phút hôm sau.

“Do dự báo nhiệt độ tăng cao, tháp Eiffel sẽ điều chỉnh hoạt động khai thác”, đơn vị vận hành cho biết.

Bảng thông báo đóng cửa sớm tại tháp Eiffel, thủ đô Paris (Pháp) ngày 23/6. Ảnh: USA Today

Đơn vị này cũng cho biết khả năng rất cao là công trình sẽ tiếp tục đóng cửa sớm vào ngày 24/6, đồng thời khẳng định du khách sẽ được hoàn tiền vé.

Mỗi năm có khoảng 7 triệu du khách mua vé tham quan tòa tháp cao 324 m này.

Ít lâu sau thông báo của đơn vị vận hành tháp Eiffel, ban quản lý Bảo tàng Louvre cho biết bảo tàng sẽ đóng cửa sớm hơn 2 giờ, vào lúc 16h, từ ngày 24 đến 27/6 do ảnh hưởng của đợt nắng nóng.

Ban quản lý cho biết nhiệt độ tăng vọt tại Paris đã khiến “điều kiện tham quan và làm việc trở nên khó khăn trong những giờ nóng nhất trong ngày”, đồng thời lưu ý rằng “vào cuối ngày, nhiệt tích tụ ở mức cao nhất, càng trở nên nghiêm trọng hơn do lượng khách tham quan đông”.

Bảo tàng Louvre - nơi lưu giữ những kiệt tác nghệ thuật nổi tiếng như bức tranh “Mona Lisa” của Leonardo da Vinci - đón khoảng 9 triệu lượt khách mỗi năm và là bảo tàng có lượng khách tham quan đông nhất thế giới.

Ban quản lý cho biết tòa nhà lịch sử này “dễ bị tổn thương và chưa được cải tạo đầy đủ để thích ứng với biến đổi khí hậu”.

Nhiều điểm du lịch khác cũng đã thông báo đóng cửa sớm hoặc đưa ra cảnh báo khi hơn một nửa lãnh thổ nước Pháp vẫn nằm trong mức cảnh báo thời tiết cao nhất.

Mont Saint-Michel, điểm du lịch có lượng khách đông nhất ngoài khu vực thủ đô và nằm tại vùng Normandy, ngày 23/6 đã khuyến cáo du khách “hoãn chuyến tham quan trong thời gian cảnh báo đỏ”.

Theo Cơ quan Khí tượng Quốc gia Pháp (Météo-France), ngày 23/6 là ngày nóng nhất từng được ghi nhận tại nước này kể từ khi bắt đầu công tác quan trắc.

Dữ liệu sơ bộ cho thấy nhiệt độ trung bình ngày và đêm được ghi nhận tại 30 trạm khí tượng ở mức 29,8°C.