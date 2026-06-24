Châu Âu vượt 40 độ C, du khách nhảy xuống kênh đào tránh nóng

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Châu Âu đang trải qua một trong những đợt sóng nhiệt nghiêm trọng nhất từng được ghi nhận do ảnh hưởng của hiện tượng "vòm nhiệt". Tại nhiều nơi, nhiệt độ vượt ngưỡng 40 độ C ngay từ đầu mùa hè, buộc người dân và du khách phải thay đổi hoàn toàn lịch trình sinh hoạt cũng như tham quan.
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Tại Italy, du khách xếp hàng dài chờ lấy nước uống gần đấu trường La Mã ở Rome dưới cái nắng như thiêu đốt. Bộ Y tế Italy đã kích hoạt cảnh báo đỏ cấp cao nhất tại 15 thành phố lớn, đồng thời cắt giảm thời gian lao động ngoài trời và khuyến cáo người dân, du khách dành ít nhất ba giờ mỗi ngày trong môi trường điều hòa để tránh sốc nhiệt.
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Ở quảng trường Piazza dei Miracoli gần tháp nghiêng Pisa, nhiều du khách phải dùng ô che nắng khi tham quan. Giới chức địa phương khuyến cáo nên tranh thủ tham quan vào sáng sớm do nhiệt độ tăng nhanh từ cuối buổi sáng và đạt đỉnh vào đầu giờ chiều.
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Du khách giải nhiệt bên cạnh một chiếc quạt phun sương ngoài trời gần Đấu trường La Mã. Italy ghi nhận các đợt mất điện cục bộ tại Milan và Turin do nhu cầu sử dụng điều hòa tăng đột biến. Riêng thành phố Parma có hơn 1.000 trường hợp nhập viện chỉ trong ba ngày vì các vấn đề liên quan đến nắng nóng.
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Một công nhân uống nước tại công trường xây dựng khi nhiệt độ tăng cao trên khắp nước Pháp. Pháp đang trở thành một trong những tâm điểm của đợt sóng nhiệt lịch sử. Đêm 22/6, nước này ghi nhận mức nhiệt ban đêm cao nhất kể từ năm 1947 với 37,8 độ C. Đến ngày 23/6, nhiệt độ tại khu vực Tây Nam lên tới 44,3 độ C.
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Tại quảng trường Trocadéro dưới chân tháp Eiffel ở Paris, hàng trăm người đổ xuống các đài phun nước để tránh nóng khi nhiệt độ ngày 22/6 vượt 40 độ C. Cùng thời điểm, nhiều người tìm đến kênh Saint-Martin để ngâm mình giữa đợt nắng nóng diện rộng đang thiêu đốt thủ đô nước Pháp.
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Một người phụ nữ đang làm mát cơ thể dưới vòi phun sương trong lễ hội âm nhạc đường phố Fête de la Musique. Chỉ số nhiệt quốc gia của Pháp cũng lập kỷ lục mới trong năm nay, vượt qua các đợt nắng nóng lịch sử năm 2003 và 2019.
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Những cơn giông bão dữ dội đã đổ bộ vào Douai, miền Bắc nước Pháp trong đợt nắng nóng.
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Người dân xếp hàng mua quạt đứng và máy tạo độ ẩm tại một cửa hàng điện tử và đồ gia dụng ở Paris khi nhiệt độ tăng cao.
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Nhà chức trách đã ban bố cảnh báo đỏ tại 54 tỉnh, thành và dự kiến mở rộng lên 58 địa phương trong ngày 24/6. Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu gọi đây là một "thảm kịch đáng báo động", đồng thời triệu tập cuộc họp khẩn để triển khai các biện pháp ứng phó.
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Không chỉ gây đảo lộn cuộc sống thường nhật, đợt nắng nóng còn tạo ra nhiều hệ lụy nghiêm trọng. Tại Pháp, ít nhất 40 người đã thiệt mạng do đuối nước kể từ ngày 18/6 khi nhiều người tìm đến sông hồ và các bãi tắm tự phát để tránh nóng. Khoa cấp cứu tại bệnh viện Pellegrin, thuộc hệ thống bệnh viện Đại học Bordeaux, tỉnh Gironde (Pháp) đang trong tình trạng báo động đỏ do đợt nắng nóng.
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Một du khách tìm chỗ giải nhiệt trong đợt nắng nóng, với nhiệt độ ban ngày lên tới 42 độ C và đêm nóng như thiêu đốt ở Córdoba (Tây Ban Nha). Tại Tây Ban Nha, những đài phun nước công cộng trở thành điểm giải nhiệt quen thuộc khi đợt sóng nhiệt đầu tiên của mùa hè quét qua cả nước.
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Một người đàn ông làm ướt mũ để hạ nhiệt. Phần lớn Tây Ban Nha bước vào ngày đầu tiên của đợt nắng nóng kéo dài bốn ngày được dự báo 21/6. Cơ quan Khí tượng Quốc gia Tây Ban Nha (Aemet) cảnh báo nhiệt độ ban ngày và ban đêm sẽ duy trì ở mức "cực kỳ cao" ít nhất đến ngày 25/6, với nhiều khu vực có thể chạm ngưỡng 44 độ C.
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Trong khi đó tại Anh, nhiều người phải sử dụng quạt cầm tay khi di chuyển trên các tuyến phố và địa điểm công cộng ở London. Cơ quan Khí tượng Anh đã ban hành cảnh báo nắng nóng cực đoan kéo dài từ ngày 22-25/6, với nhiệt độ dự báo có thể chạm mốc 38 độ C.
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Khán giả trú ẩn dưới những chiếc ô trước trận đấu cricket thuộc Giải vô địch thế giới T20 nữ ICC giữa New Zealand và Scotland.
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Chèo ván đứng lúc bình minh ngoài khơi bờ biển phía đông bắc nước Anh. Vương quốc Anh đang trong tình trạng cảnh báo đỏ hiếm gặp về nhiệt độ cực đoan, dự kiến sẽ đạt mức cao kỷ lục trong tháng 6.
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Ở Đức, các trạm phun sương công cộng tại Berlin liên tục thu hút đông người dân và du khách. Cơ quan Khí tượng Đức (DWD) cảnh báo nhiệt độ tại thủ đô có thể vượt 35 độ C, mức được xem là bất thường đối với thời điểm giữa tháng 6.
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