Châu Âu vượt 40 độ C, du khách nhảy xuống kênh đào tránh nóng

Một người đàn ông làm ướt mũ để hạ nhiệt. Phần lớn Tây Ban Nha bước vào ngày đầu tiên của đợt nắng nóng kéo dài bốn ngày được dự báo 21/6. Cơ quan Khí tượng Quốc gia Tây Ban Nha (Aemet) cảnh báo nhiệt độ ban ngày và ban đêm sẽ duy trì ở mức "cực kỳ cao" ít nhất đến ngày 25/6, với nhiều khu vực có thể chạm ngưỡng 44 độ C.