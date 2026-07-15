Thông điệp đầu tiên của tân Đại sứ Mỹ tại Việt Nam

Mở đầu nhiệm kỳ tại Việt Nam, Đại sứ Mỹ Jennifer Wicks gửi lời chào gần gũi bằng ly cà phê sữa đá, nhấn mạnh Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng nhất của Washington.

"Tôi là Jennifer Wicks. Tôi rất vinh dự được đại diện cho Hợp chúng quốc Hoa Kỳ trong vai trò Đại sứ tại Việt Nam", tân Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Jennifer Wicks giới thiệu trong video được Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam công bố ngày 15/7 về thông điệp của bà khi bắt đầu nhiệm kỳ tại Việt Nam.

Tân Đại sứ nhắc lại Tổng thống Mỹ Donald Trump và Ngoại trưởng Marco Rubio đều đã làm rõ tầm quan trọng địa chính trị và chiến lược của khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, trong đó Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng nhất của Mỹ tại khu vực.

Đại sứ Mỹ thưởng thức cà phê, bắt đầu nhiệm kỳ ở Việt Nam Đại sứ Jennifer Wicks chia sẻ những ấn tượng đầu tiên về Việt Nam, khẳng định cam kết thúc đẩy quan hệ song phương và kết thúc thông điệp bằng lời mời uống cà phê sữa đá.

Theo bà Wicks, một Việt Nam vững mạnh, độc lập và kiên cường cũng chính là lợi ích của Mỹ. "Tôi sẽ nỗ lực mỗi ngày để thúc đẩy những lợi ích chung, giúp cả hai quốc gia của chúng ta ngày càng an toàn, an ninh và thịnh vượng hơn", bà khẳng định.

Trong video, bà Jennifer Wicks giới thiệu mình là một người Mỹ gốc Hàn, sinh ra và lớn lên tại bang Minnesota - nơi được mệnh danh là "xứ sở vạn hồ" của nước Mỹ.

Bà Jennifer Wicks và gia đình đến Hà Nội vào ngày 1/7 vừa qua. Bà sau đó trình quốc thư lên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hôm 6/7, bắt đầu nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Khi đảm nhiệm cương vị mới tại Hà Nội, nữ Đại sứ đã có dịp tham quan hồ Hoàn Kiếm, Văn Miếu - Quốc Tử Giám và cùng những người bạn Việt Nam kỷ niệm dấu mốc 250 năm Quốc khánh Mỹ.

Đại sứ Jennifer Wicks cũng cho biết tại cuộc gặp với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, hai bên đã trao đổi về việc tiếp tục thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Mỹ Jennifer Wicks ngày 6/7. Ảnh: TTXVN.

Trong nhiệm kỳ tại Việt Nam, nữ Đại sứ cho biết sẽ tập trung thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực thương mại - đầu tư, quốc phòng - an ninh và tăng cường kết nối nhân dân giữa hai nước.

Trước đó, trong cuộc gặp với Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng ngày 13/7, Đại sứ Jennifer Wicks khẳng định Washington coi trọng quan hệ với Việt Nam và chuyển thông điệp "tự hào là đối tác của Việt Nam" từ Tổng thống Donald Trump cùng Ngoại trưởng Marco Rubio.

Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Jennifer Wicks trong cuộc gặp với Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng ngày 13/7. Ảnh: VGP.

Đại sứ cho biết sẽ ưu tiên thúc đẩy hợp tác kinh tế - thương mại, hướng tới một thỏa thuận thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng; mở rộng hợp tác quốc phòng - an ninh, khắc phục hậu quả chiến tranh; tăng cường hợp tác giáo dục, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo, hỗ trợ các mục tiêu phát triển của Việt Nam theo Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị; thúc đẩy giao lưu nhân dân, qua đó góp phần đưa quan hệ Việt Nam - Mỹ phát triển thực chất hơn.