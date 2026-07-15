Houthi tuyên bố bắn hạ UAV Dực Long của Saudi Arabia

Tân Hoa xã đưa tin, lực lượng Houthi tuyên bố bắn hạ UAV trinh sát Dực Long II của Saudi Arabia, làm dấy lên lo ngại căng thẳng giữa hai bên tiếp tục leo thang.

Dực Long II là máy bay không người lái trinh sát - tấn công tầm trung do Trung Quốc sản xuất. Ảnh: Reuters.

Lực lượng Houthi (Yemen) ngày 14/7 tuyên bố đã bắn hạ một máy bay không người lái (UAV) trinh sát Dực Long II do Saudi Arabia vận hành tại tỉnh Al-Bayda, miền Trung Yemen, theo Tân Hoa xã.

Trong một tuyên bố đăng trên mạng xã hội X, người phát ngôn quân sự của Houthi, ông Yahya Sarea, nói rằng chiếc UAV bị bắn hạ khi đang tiến hành hoạt động trinh sát mà Houthi cho là xâm phạm không phận thuộc chủ quyền Yemen.

Ông tuyên bố Houthi "sẵn sàng đối phó mọi hành động vi phạm không phận và chủ quyền của Yemen", cảnh báo sẽ đáp trả mạnh mẽ tất cả động thái gây hấn.

Không quân Hoàng gia Saudi Arabia chưa bình luận về vụ việc.

Vật thể được cho là mảnh vỡ UAV Dực Long II của Saudi Arabia bị bắn hạ ở Yemen hôm 14/7. Ảnh: X/EGYOSINT.

Theo tSouth China Morning Post, Dực Long II là máy bay không người lái trinh sát - tấn công tầm trung, thời gian hoạt động dài. Máy bay do Tập đoàn Máy bay Thành Đô thuộc Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Trung Quốc phát triển.

Mẫu Dực Long II ra mắt năm 2016, được biên chế cho Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc từ năm 2018 và được xuất khẩu sang nhiều quốc gia. Chiếc máy bay trị giá khoảng 3 triệu USD này có tốc độ tối đa 370 km/h, trần bay 9.000 m, bán kính chiến đấu 1.500 km và thời gian hoạt động liên tục 20-32 giờ.

Việc phá hủy chiếc máy bay này diễn ra ngay sau một loạt hành động trả đũa quân sự. Trước đó, vào ngày 13/7, Houthi cáo buộc Saudi Arabia tấn công sân bay quốc tế ở thủ đô Sanaa của Yemen. Để trả đũa, lực lượng này đã phóng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào sân bay quốc tế tại Saudi Arabia.

Cuộc đối đầu trên được xem là dấu hiệu cho thấy thỏa thuận ngừng bắn mong manh giữa Riyadh và liên minh do Houthi dẫn đầu đã bị phá vỡ nghiêm trọng.

Yemen rơi vào vòng xoáy xung đột từ cuối năm 2014, khi lực lượng Houthi giành quyền kiểm soát thủ đô Sanaa, khiến liên minh do Saudi Arabia dẫn đầu phải can thiệp quân sự vào năm sau đó để hỗ trợ chính phủ Yemen.

Mặc dù lệnh ngừng bắn do Liên Hợp Quốc làm trung gian đã hết hiệu lực từ năm 2022, hai bên vẫn duy trì một thỏa thuận ngừng bắn trên thực tế nhưng rất mong manh với các đợt giao tranh bùng phát rải rác.