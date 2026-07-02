Tân Đại sứ Mỹ Jennifer Wicks đến Hà Nội bắt đầu nhiệm kỳ

Tân Đại sứ Mỹ Jennifer Wicks đã có mặt tại Hà Nội, bày tỏ mong muốn phối hợp chặt chẽ với Việt Nam để củng cố quan hệ song phương và mở rộng hợp tác kinh tế, an ninh.

Tân Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Jennifer Wicks đã chính thức đến Hà Nội để bắt đầu nhiệm kỳ công tác, theo thông tin được Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội công bố ngày 2/7.

Tân Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Jennifer Wicks. Ảnh: U.S. Embassy in Hanoi.

"Phái đoàn Mỹ tại Việt Nam hân hoan chào đón Đại sứ Jennifer Wicks và gia đình đã đến Hà Nội vào ngày 1/7. Đại sứ Wicks mong muốn được hợp tác chặt chẽ với các đối tác Việt Nam nhằm thúc đẩy các ưu tiên của Mỹ, củng cố quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Mỹ - Việt Nam, đồng thời mở rộng các cơ hội vì sự thịnh vượng, an ninh và hợp tác sâu rộng hơn giữa hai quốc gia", bài viết trên trang Facebook của đại sứ quán chia sẻ.

Bà Jennifer Wicks được Thượng viện Mỹ phê chuẩn giữ chức Đại sứ tại Việt Nam vào ngày 18/5, trở thành người phụ nữ đầu tiên đảm nhiệm cương vị này. Đến tháng 6, bà đã tuyên thệ nhậm chức tại Mỹ trước khi lên đường nhận nhiệm vụ tại Hà Nội.

Theo thông tin do Bộ Ngoại giao Mỹ công bố vào tháng 10/2025, bà Wicks là một công chức kỳ cựu với gần 31 năm kinh nghiệm trong bộ máy chính quyền liên bang. Trước khi gia nhập Bộ Ngoại giao Mỹ năm 2003, bà phục vụ trong Lục quân Mỹ và từng công tác tại Hàn Quốc, Hawaii và bang Virginia.

Trong hơn hai thập kỷ làm việc tại Bộ Ngoại giao Mỹ, bà Wicks đã kinh qua nhiều vị trí quan trọng như Chánh Văn phòng Nguồn lực hỗ trợ nước ngoài, Cố vấn cấp cao về các vấn đề lập pháp và công chúng cho Thứ trưởng Ngoại giao, cũng như Trợ lý đặc biệt của Trợ lý Ngoại trưởng phụ trách hành chính.

Bà Jennifer Wicks tuyên thệ nhậm chức Đại sứ Mỹ tại Việt Nam. Ảnh: U.S. Embassy in Hanoi.

Trước khi được bổ nhiệm làm Đại sứ Mỹ tại Việt Nam, bà giữ cương vị Giám đốc Văn phòng Bổ nhiệm của Tổng thống từ năm 2012 và đã phục vụ dưới bốn đời tổng thống Mỹ.

Bà Wicks sở hữu bằng thạc sĩ Hành chính công của Đại học American (năm 2003) và bằng thạc sĩ Khoa học về Chiến lược an ninh quốc gia của Trường Chiến tranh Quốc gia Mỹ (năm 2008).

Trong phiên điều trần trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ vào tháng 12/2025, bà Jennifer Wicks khẳng định chính quyền Tổng thống Donald Trump và Ngoại trưởng Marco Rubio coi Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Mỹ tại khu vực.

Theo bà, quan hệ Việt Nam - Mỹ đang tiếp tục phát triển tích cực với phạm vi hợp tác ngày càng sâu rộng trên nhiều lĩnh vực, từ quốc phòng, an ninh đến thương mại, đầu tư và giao lưu nhân dân.

Bà cũng đánh giá quan hệ kinh tế song phương đã đạt những bước tiến vượt bậc trong thời gian qua, phản ánh tiềm năng hợp tác và lợi ích chung rất lớn giữa hai nền kinh tế.