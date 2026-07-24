Du khách phương Tây đổ xô tới châu Á du lịch y tế

Chi phí điều trị y tế tại nhiều quốc gia phương Tây ngày càng tăng vô tình tạo ra hạng mục kinh doanh mới cho lĩnh vực y tế tại châu Á.

Khi lên kế hoạch cho chuyến đi đầu tiên tới Trung Quốc, anh Isaias sống tại Atlanta (Mỹ), muốn khám phá Thượng Hải và Trùng Khánh. Tuy nhiên, lý do chính khiến anh bay nửa vòng trái đất không phải để du lịch.

Du lịch y tế là cách giúp anh Isaias tiết kiệm hàng nghìn USD cho ca phẫu thuật không được bảo hiểm y tế tại Mỹ chi trả. Giống Isaias, ngày càng nhiều người Mỹ ra nước ngoài điều trị bệnh trong bối cảnh chi phí chăm sóc sức khỏe tại Mỹ liên tục tăng cao.

Châu Á: Điểm đến du lịch chữa bệnh

Tháng 12 năm ngoái, bác sĩ phát hiện Isaias, 26 tuổi, có một khối u bất thường ở túi mật. Dù không phải ung thư, bác sĩ khuyên anh phẫu thuật cắt bỏ trong vòng một năm. Theo Isaias, chi phí cho ca mổ này tại Atlanta là gần 10.000 USD .

Cha của anh bắt đầu tìm kiếm các lựa chọn rẻ hơn ở nước ngoài. Một công ty du lịch y tế đã giới thiệu cha con anh đến một cơ sở y tế tại Thâm Quyến (Trung Quốc), báo giá ca phẫu thuật chưa đến 2.000 USD .

"Ban đầu, chúng tôi muốn điều trị ở quốc gia gần Mỹ để tránh chậm trễ, nhưng chi phí vẫn quá cao. Vì vậy, chúng tôi chuyển sang tìm phương án tốt nhất và giá cả hợp lý nhất", Isaias cho hay.

Đơn vị trung gian đã hỗ trợ anh xin visa du lịch 90 ngày, đặt vé máy bay một chiều sang Trung Quốc trong tháng 3 năm nay.

Theo Isaias, ca phẫu thuật và quá trình hồi phục diễn ra tốt đẹp. Sau vài ngày hồi phục sức khỏe, Isaias khám phá Thâm Quyến, Trùng Khánh, Thượng Hải...

Một bệnh nhân nước ngoài thực hiện chụp chiếu tại Phòng khám Chẩn đoán hình ảnh Lifescan Imaging Clinic của Singapore Medical Group. Ảnh: CNA.

Theo CNN, các quốc gia châu Á ngày càng tích cực thu hút những du khách như Isaias nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Hiệp hội Du lịch Y tế, tổ chức phi lợi nhuận chuyên thúc đẩy ngành du lịch y tế, ước tính quy mô thị trường toàn cầu của ngành này đã vượt 100 tỷ USD trong năm 2024 và đang tăng trưởng 15-25% mỗi năm.

Lợi ích kinh tế của lĩnh vực này thể hiện rất rõ tại Hàn Quốc. Năm ngoái, Hàn Quốc đón hơn 2 triệu bệnh nhân nước ngoài đến du lịch chữa bệnh, đánh dấu năm thứ 3 liên tiếp nước này lập kỷ lục về số du khách tìm kiếm dịch vụ y tế.

Theo Viện Kinh tế và Thương mại Công nghiệp Hàn Quốc, nhóm bệnh nhân nước ngoài và người đi cùng họ sang điều trị đã chi hơn 8 tỷ USD , tạo ra hơn 15 tỷ USD giá trị sản xuất tại Hàn Quốc.

Theo Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc, số bệnh nhân đến từ Mỹ tăng 70,4% trong năm ngoái, lên 173.363 người. Đây là nhóm du khách đông thứ 4 sau Trung Quốc, Nhật Bản và Đài Loan (Trung Quốc).

Trong bối cảnh công nghệ y tế tại châu Á ngày càng phát triển, còn chi phí điều trị tại phương Tây liên tục tăng, nhiều quốc gia như Trung Quốc, Hàn Quốc, Philippines... đang nỗ lực xây dựng hình ảnh là các trung tâm du lịch y tế.

Các lãnh đạo ngành y tế trong khu vực cho rằng thành công sẽ phụ thuộc nhiều vào hoạt động tiếp thị, cũng như chính sách của chính phủ, nhằm hỗ trợ thu hút bệnh nhân quốc tế.

Ông Dennis Serrano, Chủ tịch Trung tâm Y tế St. Luke's tại thành phố Quezon (Philippines), cho biết: "Chúng tôi cần xây dựng hình ảnh rằng quốc gia mình là điểm đến an toàn, hiện đại, phát triển và dễ tiếp cận". Trung tâm y tế này đã bắt đầu hợp tác với cơ quan du lịch Philippines từ năm ngoái.

Cơ hội và thách thức

Theo bà Renée-Marie Stephano, Giám đốc điều hành Global Healthcare Accreditation - tổ chức cấp chứng nhận cho các bệnh viện đáp ứng tiêu chuẩn an toàn quốc tế, điều khiến nhiều du khách có nhu cầu chữa bệnh còn e ngại là các biến chứng xảy ra sau điều trị.

Biến chứng có thể xảy ra, nhưng họ đã trở về nước và khó tiếp cận sự hỗ trợ y tế từ nơi đã thực hiện phẫu thuật.

Bà Stephano cho biết những vấn đề khác còn bao gồm chất lượng điều trị giữa các cơ sở khám chữa bệnh chưa đồng đều, cũng như rào cản ngôn ngữ. Bà Stephano ước tính chỉ khoảng 5% bệnh viện trên thế giới có bộ phận chuyên phục vụ bệnh nhân quốc tế, và chưa đến 1% trong số đó đạt chứng nhận quốc tế.

"Sẽ rất khó khăn nếu bệnh nhân đến những cơ sở không có nhân sự chuyên trách hỗ trợ họ trong quá trình điều trị", bà Stephano nói.

Du khách Nga được nhân viên y tế điều trị bằng y học cổ truyền tại Viện Điều dưỡng Y học Cổ truyền Quốc tế Hữu nghị Sanya, tỉnh Hải Nam, Trung Quốc, hồi tháng 6. Ảnh: Xinhua.

Ông Zeeshan Zaman, nhà sáng lập nền tảng du lịch y tế Clinics on Call, cho biết trước đây bệnh nhân Bắc Mỹ thường lựa chọn Mexico, Brazil hoặc Colombia, trong khi khách từ Đông Âu và Trung Đông chủ yếu đến Thổ Nhĩ Kỳ hoặc Ấn Độ. Tuy nhiên, thời gian chờ và chi phí điều trị tại những điểm đến truyền thống này cũng đang tăng cao.

"Thứ nhất là giờ cũng phải chờ lâu. Thứ hai là giá cũng cao. Nhiều người đang tìm kiếm những lựa chọn khác và một số quốc gia châu Á đang đáp ứng tốt", ông nói.

Ông lấy ví dụ liệu pháp miễn dịch CAR-T điều trị ung thư máu có chi phí hơn 500.000 USD tại châu Âu, nhưng chỉ khoảng 60.000 USD ở Trung Quốc.

Lợi thế về chi phí điều trị, chính sách thị thực được nới lỏng, cùng danh tiếng ngày càng tăng trong lĩnh vực y tế, giúp Trung Quốc nổi bật lên so với nhiều điểm đến khác.

Theo thông tin CNN dẫn lại từ giới truyền thông Trung Quốc, các bệnh viện Trung Quốc tiếp nhận khoảng 1,28 triệu bệnh nhân nước ngoài trong năm ngoái, tăng 73% so với năm 2022.

Một bệnh nhân người nước ngoài mắc ung thư trực tràng được điều trị tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM. Ảnh: TTXVN.

Tháng 11 năm ngoái, Amie Brillu-Ogden, 32 tuổi, một phụ nữ người Anh, đã chia sẻ trên Tiktok hành trình sang Bắc Kinh khám chữa bệnh.

Theo cô, dù được điều trị miễn phí tại Anh, nhưng thời gian chờ đến lượt thăm khám quá lâu. Trong khi đó, toàn bộ chi phí vé máy bay, khách sạn, ăn uống và gói khám tổng quát tại Trung Quốc chỉ khoảng 1.500 USD , vẫn rẻ hơn so với khám dịch vụ tại Anh.

"Tôi phải chờ ít nhất hai tuần mới được gặp bác sĩ chuyên khoa tại Anh. Trong khoảng thời gian đó, ở Trung Quốc, tôi đã có thể gặp bác sĩ chuyên khoa, làm hàng loạt xét nghiệm, bao gồm nội soi, nhận toàn bộ kết quả và được xây dựng phác đồ điều trị", cô gái nói trong video đầu tiên của loạt 8 video thu hút hơn 1,8 triệu lượt xem.

Sau khi video lan truyền, Amie nhận được hàng trăm tin nhắn hỏi cách sang Trung Quốc chữa bệnh. Điều này khiến cô quyết định thành lập công ty tư vấn riêng.

"Tôi rất bất ngờ khi nhiều người đồng cảm với câu chuyện của mình. Lúc đầu tôi chỉ vui vì video được quan tâm. Nhưng rồi đọc bình luận về những người đã mất người thân vì ung thư, do quá trình điều trị diễn ra quá muộn, có người phải chờ 9 tháng mới tới lượt thực hiện xét nghiệm, tôi thấy đau lòng", cô Amie nói.