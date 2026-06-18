Nữ đại sứ Mỹ đầu tiên tại Việt Nam tuyên thệ nhậm chức

Bà Jennifer Wicks chính thức tuyên thệ nhậm chức Đại sứ Mỹ tại Việt Nam trong buổi lễ diễn ra tại thủ đô Washington, sau khi được Thượng viện Mỹ phê chuẩn đề cử.

Bà Jennifer Wicks tuyên thệ nhậm chức Đại sứ Mỹ tại Việt Nam. Ảnh: U.S. Embassy in Hanoi﻿.

Thông tin được Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam công bố ngày 18/6 cho biết, lễ tuyên thệ nhậm chức của bà Wicks đã diễn ra hôm 15/6 tại Washington.

Trên trang Facebook chính thức, Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam gửi lời chúc mừng tới tân Đại sứ Jennifer Wicks, đồng thời bày tỏ mong muốn sớm chào đón bà tới Việt Nam để tiếp tục thúc đẩy quan hệ đối tác và tình hữu nghị giữa hai nước.

Trước đó, ngày 18/5, Thượng viện Mỹ đã thông qua đề cử bà Jennifer Wicks làm Đại sứ Mỹ tại Việt Nam với 46 phiếu thuận và 43 phiếu chống. Bà trở thành nữ đại sứ đầu tiên của Mỹ tại Việt Nam. Người tiền nhiệm của bà, ông Marc Knapper, kết thúc nhiệm kỳ vào ngày 18/1.

Theo quy trình bổ nhiệm của Mỹ, sau khi được Thượng viện phê chuẩn và hoàn tất lễ tuyên thệ, đại sứ sẽ tới quốc gia nhận nhiệm vụ để trình quốc thư lên nguyên thủ nước sở tại, chính thức bắt đầu nhiệm kỳ công tác.

Bà Jennifer Wicks trong lễ tuyên thệ nhậm chức Đại sứ Mỹ tại Việt Nam. Ảnh: U.S. Embassy in Hanoi.

Theo hồ sơ năng lực ứng viên trưởng cơ quan đại diện ngoại giao do Bộ Ngoại giao Mỹ công bố hồi tháng 10/2025, bà Jennifer Wicks là một công chức kỳ cựu với gần 31 năm kinh nghiệm trong bộ máy chính quyền liên bang.

Bộ Ngoại giao Mỹ đánh giá bà sở hữu nền tảng chuyên môn sâu rộng trong các lĩnh vực hoạch định chính sách, quản lý nhà nước, quan hệ liên ngành và lập pháp. Cơ quan này khẳng định bà “hoàn toàn đủ năng lực” để đảm nhiệm cương vị Đại sứ Mỹ tại Việt Nam.

Trong phiên điều trần trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ vào tháng 12/2025, bà Wicks nhấn mạnh cam kết của Tổng thống Donald Trump và Ngoại trưởng Marco Rubio trong việc xem Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Mỹ tại khu vực.

Theo bà, quan hệ Việt Nam - Mỹ đang duy trì đà phát triển mạnh mẽ với phạm vi hợp tác ngày càng mở rộng, từ quốc phòng, an ninh đến thương mại, đầu tư và giao lưu nhân dân.

Bà cũng đánh giá quan hệ kinh tế song phương đã tăng trưởng vượt bậc trong những năm gần đây, phản ánh tiềm năng hợp tác và chia sẻ lợi ích phát triển rất lớn giữa hai nền kinh tế.

Bà Jennier Wicks chụp ảnh cùng Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Nguyễn Quốc Dũng (hàng đầu tiên, thứ tư từ trái qua) và các đại biểu tại lễ tuyên thệ nhậm chức. Ảnh: U.S. Embassy in Hanoi.

Sự nghiệp trong chính quyền liên bang của bà bắt đầu tại Lục quân Mỹ ở Seoul, Hàn Quốc. Sau đó, bà tiếp tục đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo, quản lý tại Hawaii và bang Virginia.

Từ năm 2003, bà từng kinh qua nhiều vị trí quan trọng tại Bộ Ngoại giao Mỹ, trong đó có Chánh văn phòng Văn phòng Nguồn lực Viện trợ Đối ngoại, Cố vấn cấp cao về lập pháp và quan hệ công chúng cho Thứ trưởng Ngoại giao phụ trách quản lý, cùng vai trò Trợ lý đặc biệt cho Trợ lý Ngoại trưởng phụ trách hành chính.

Bà giữ vị trí Giám đốc Văn phòng Bổ nhiệm của Tổng thống Mỹ tại Nhà Trắng từ tháng 11/2012 và đã phục vụ qua 4 chính quyền. Bà thường xuyên phối hợp với các quan chức cấp cao của Nhà Trắng cũng như Bộ Ngoại giao.

Về học vấn, bà Jennifer Wicks sở hữu bằng Thạc sĩ Chiến lược An ninh Quốc gia của Trường Cao đẳng Chiến tranh Quốc gia Mỹ (2008) và bằng Thạc sĩ Hành chính Công của Đại học American University (2003).