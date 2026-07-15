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Thế giới

Ông Trump sắp nói gì trong giờ vàng truyền hình Mỹ?

  • Thứ tư, 15/7/2026 14:28 (GMT+7)
  • 58 phút trước

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa tiết lộ nội dung bài phát biểu trong khung giờ vàng trên sóng truyền hình Mỹ vào tối 16/7 (theo giờ miền Đông nước Mỹ).

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Tổng thống Trump tại Nhà Trắng ngày 14/7. Ảnh: Reuters.

"Đây thực sự là thông tin rất quan trọng. Chúng tôi cũng sẽ đề cập đến cả một số vấn đề khác, nhưng thông tin về bầu cử sẽ là thông báo rất quan trọng", ông Trump nói với các phóng viên tại Nhà Trắng trong ngày 14/7 theo giờ địa phương.

Ông Trump cho biết bài phát biểu sẽ bắt đầu lúc 21h ngày 16/7 (giờ miền Đông nước Mỹ). Theo CNN, hai nguồn tin cho biết ông Trump dự kiến tập trung vào vấn đề an ninh của các máy bỏ phiếu sử dụng trong bầu cử tại Mỹ.

Các bài phát biểu của Tổng thống Mỹ thực hiện trong khung giờ vàng của truyền hình Mỹ là tương đối hiếm, thường chỉ được sử dụng để công bố những thông tin quan trọng nhằm tiếp cận đông đảo công chúng.

Thông thường, Nhà Trắng sẽ đề nghị các đài truyền hình tạm dừng chương trình thường lệ để phát sóng bài phát biểu của Tổng thống.

Vấn đề bầu cử tại Mỹ từ lâu là mối quan tâm của ông Trump. Ông nhiều lần khẳng định cuộc bầu cử Tổng thống năm 2020 mà ông Joe Biden giành chiến thắng, đã xảy ra những bất thường. Ông cũng nhiều lần chỉ trích Quốc hội Mỹ vì chưa thông qua dự luật cải cách bầu cử do ông đề xuất.

Bài phát biểu sắp tới được xem là diễn biến mới nhất cho thấy sự quan tâm kéo dài của ông Trump đối với vấn đề bầu cử. Kể từ khi trở lại Nhà Trắng năm ngoái, ông đã chỉ đạo chính quyền sử dụng nguồn lực của các cơ quan tình báo Mỹ, để xem xét các nghi vấn về hệ thống bầu cử của Mỹ.

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Thông tin về bài phát biểu được Tổng thống Trump đưa ra ngay trong cuộc gặp song phương với Thủ tướng Iraq Ali al-Zaidi tại Phòng Bầu dục ở Nhà Trắng ngày 14/7. Ảnh: Reuters.

Bà Tulsi Gabbard, cựu Giám đốc Tình báo Quốc gia dưới thời ông Trump, từng dành nhiều sự chú ý cho các nỗ lực nhằm củng cố tuyên bố của Tổng thống Trump rằng cuộc bầu cử năm 2020 tồn tại bất cập.

Việc sử dụng nguồn lực tình báo để xem xét các nghi vấn trong hoạt động bầu cử tại Mỹ không chấm dứt sau khi bà Gabbard rời cương vị vào tháng trước.

Đọc để hiểu rõ hơn lịch sử nước Mỹ

Mục Thế giới giới thiệu cuốn sách "Lẽ thường" - cuốn sách của tác giả Thomas Paine được xuất bản lần đầu vào năm 1776 và đã có vai trò quan trọng trong thời kỳ lập quốc của Mỹ. Cho đến hôm nay, cuốn sách vẫn còn nguyên giá trị lịch sử đối với những ai quan tâm đến lịch sử nước Mỹ.

An Hòa

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