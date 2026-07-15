Pháp phô diễn hàng loạt khí tài trong lễ duyệt binh lớn nhất lịch sử

Các tiêm kích Mirage 2000D và Mirage 2000-5 của Không quân và Không gian Pháp bay qua bầu trời trong lễ duyệt binh nhân Quốc khánh Pháp. Mirage 2000D là phiên bản chuyên thực hiện các nhiệm vụ tấn công mặt đất và yểm trợ hỏa lực chính xác. Máy bay có khả năng mang tên lửa hành trình SCALP-EG, bom dẫn đường bằng laser và vệ tinh AASM Hammer, cũng như nhiều loại vũ khí đối đất khác. Trong khi đó, Mirage 2000-5 là phiên bản tiêm kích phòng không và chiếm ưu thế trên không, được trang bị radar đa chế độ Thales RDY cùng tên lửa không đối không MICA, có khả năng đánh chặn và tác chiến ngoài tầm nhìn (BVR).