Pháp phô diễn hàng loạt khí tài trong lễ duyệt binh lớn nhất lịch sử

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Theo Le Monde, hàng trăm khí tài, phương tiện cơ giới quân sự tham gia lễ duyệt binh Quốc khánh trên đại lộ Champs Elysees ở thủ đô Paris ngày 14/7. Theo Ban tổ chức, đội hình duyệt binh gồm 98 máy bay, 31 trực thăng và 315 phương tiện quân sự, di chuyển từ Khải Hoàn Môn tới Quảng trường Concorde.
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Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (bên trái) đứng trên xe chỉ huy cùng Tổng tham mưu trưởng Các lực lượng vũ trang Pháp Fabien Mandon. Đây không chỉ là lễ duyệt binh Quốc khánh có quy mô lớn nhất trong lịch sử nước Pháp mà còn được xem là lần cuối cùng ông Macron chủ trì sự kiện trước khi kết thúc nhiệm kỳ tổng thống. Phát biểu tại buổi lễ, Tổng thống Macron nhấn mạnh Pháp theo đuổi hòa bình nhưng sẵn sàng bảo vệ những giá trị cốt lõi của mình.
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Tổng thống Emmanuel Macron chủ trì buổi lễ trên đại lộ Champs-Élysées, với sự tham dự của 24 nguyên thủ quốc gia và người đứng đầu chính phủ, trong đó có Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Thủ tướng Đức Friedrich Merz và Thủ tướng Anh Keir Starmer.
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Một xe quân sự Panhard PVP chở máy bay không người lái DT46. Xe Panhard PVP (Petit Véhicule Protégé) là xe bọc thép hạng nhẹ do Pháp phát triển, được thiết kế cho các nhiệm vụ tuần tra, trinh sát, chỉ huy và vận chuyển trên chiến trường. Xe có khả năng cơ động cao, được bảo vệ trước hỏa lực vũ khí bộ binh và mảnh đạn, đồng thời có thể tích hợp nhiều loại khí tài và hệ thống điều khiển tác chiến. Trong khi đó, DT46 là máy bay không người lái chiến thuật cỡ nhỏ được quân đội Pháp sử dụng cho các nhiệm vụ trinh sát, giám sát và thu thập thông tin tình báo theo thời gian thực, hỗ trợ các đơn vị tác chiến trên bộ.
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Một xe quân sự chở các máy bay không người lái trực thăng S-100 của Hải quân Pháp diễu qua Quảng trường Concorde (Place de la Concorde). S-100 Camcopter là máy bay không người lái cất và hạ cánh thẳng đứng (VTOL). Hải quân Pháp sử dụng dòng UAV này để thực hiện các nhiệm vụ trinh sát, giám sát hàng hải, nhận dạng mục tiêu và hỗ trợ tác chiến từ các tàu chiến. Với khả năng hoạt động liên tục khoảng 6 giờ, tầm bay lên tới 200 km và không cần đường băng, S-100 được đánh giá là một trong những UAV hải quân tiên tiến đang được nhiều lực lượng vũ trang trên thế giới khai thác.
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Các pháo tự hành CAESAR diễu qua Quảng trường Concorde (Place de la Concorde). Hệ thống này có tầm bắn khoảng 40 km với đạn thông thường và hơn 50 km với đạn tăng tầm, có thể khai hỏa 6 lần/phút và triển khai hoặc rút khỏi trận địa chỉ trong khoảng một phút. Khả năng bắn chính xác ở cự ly xa, cơ động nhanh cùng chiến thuật "bắn rồi cơ động" (shoot-and-scoot) đã giúp CAESAR trở thành hình mẫu cho quá trình hiện đại hóa pháo binh của NATO, theo Global Defense News.
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Các máy bay vận tải quân sự Airbus A400M bay qua bầu trời Paris trong lễ duyệt binh. Siêu máy bay vận tải được mệnh danh là "lực sĩ bầu trời" của quân đội Pháp A400M có thể cùng lúc vận chuyển 3 trực thăng chiến đấu và 116 binh sĩ hoặc hai chiếc bọc thép hạng nhẹ của thủy quân lục chiến, đạt tốc độ hành trình khoảng 780 km/h và có tầm bay lên tới 8.700 km (tùy tải trọng). Đặc biệt, nó có thể tiếp nhiên liệu ở trên không, điều ít phi cơ nào làm được.
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Các tiêm kích Mirage 2000D và Mirage 2000-5 của Không quân và Không gian Pháp bay qua bầu trời trong lễ duyệt binh nhân Quốc khánh Pháp. Mirage 2000D là phiên bản chuyên thực hiện các nhiệm vụ tấn công mặt đất và yểm trợ hỏa lực chính xác. Máy bay có khả năng mang tên lửa hành trình SCALP-EG, bom dẫn đường bằng laser và vệ tinh AASM Hammer, cũng như nhiều loại vũ khí đối đất khác. Trong khi đó, Mirage 2000-5 là phiên bản tiêm kích phòng không và chiếm ưu thế trên không, được trang bị radar đa chế độ Thales RDY cùng tên lửa không đối không MICA, có khả năng đánh chặn và tác chiến ngoài tầm nhìn (BVR).
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Tiêm kích của Không quân Pháp bay qua khu vực lối vào Vườn Tuileries ở Paris trong lễ duyệt binh Quốc khánh Pháp. Ảnh: UPI/Shutterstock.
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Các phương tiện của Bộ Chỉ huy Tác chiến Đặc biệt Quân đội Pháp (CAST) diễu hành trên đại lộ Champs-Élysées trong cuộc duyệt binh Ngày Quốc khánh.
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Đội thiết giáp thuộc lực lượng hiến binh cơ động Pháp lái xe diễu hành trên quảng trường Place de la Concorde trong cuộc duyệt binh thường niên nhân ngày Quốc khánh Pháp (Bastille Day) tại Paris, ngày 14/7.
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Không chỉ tập trung vào xe tăng hay pháo binh, lễ duyệt binh năm nay còn dành vị trí nổi bật cho các lực lượng hỗ trợ, Trung đoàn Công binh số 6 trình diễn các phương tiện bắc cầu lội nước EFA, xe công binh RPGEN cùng nhiều khí tài mở đường và khắc phục chướng ngại. Bên cạnh đó, Bộ Tư lệnh Hỗ trợ Số hóa và Tác chiến mạng (CATNC) lần đầu xuất hiện nổi bật với các xe mang hệ thống thông tin liên lạc, tác chiến điện tử và hỗ trợ an ninh mạng. Trong khi đó, Bộ Tư lệnh Hỗ trợ và Hậu cần Chiến trường (CALT) mang tới đoàn xe vận tải, xe tiếp nhiên liệu, phương tiện cứu kéo hạng nặng, xe cứu thương Griffon và các phương tiện bảo đảm kỹ thuật.
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Các phương tiện của Lữ đoàn Bộ binh Thủy quân lục chiến số 9 của Pháp diễu hành trên đại lộ Champs-Élysées. Đây là đội hình duyệt quy mô lớn nhất tại lễ duyệt binh. Đơn vị này mang tới đoàn xe gồm 27 xe bọc thép chở quân Griffon 6x6, 10 xe trinh sát - chiến đấu Jaguar EBRC, nhiều xe trinh sát hạng nhẹ VBL, xe chỉ huy VBLL, xe bọc thép Serval cùng các biến thể Griffon chuyên dụng. Đáng chú ý, trong đội hình còn có các xe bán tải Ford Ranger được tích hợp hệ thống UAV chiến thuật.
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Hệ thống phóng tên lửa SAMP/T, còn được gọi là MAMBA, được giới thiệu trong cuộc duyệt binh, thể hiện sự trở lại mạnh mẽ của lực lượng phòng không với các tổ hợp VL MICA và SAMP/T, nhằm bảo vệ lực lượng cơ động trước máy bay, trực thăng, tên lửa hành trình và đặc biệt là UAV, theo Herald Journal.
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Theo Ban tổ chức, đội hình duyệt binh năm nay gồm gần 6.700 quân nhân, trong đó có khoảng 500 binh sĩ thuộc Liên minh các nước thiện chí (Coalition of the Willing) cũng tham gia diễu binh, thể hiện sự đoàn kết của các đồng minh trước những thách thức an ninh hiện nay.
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Các khối diễu binh của Pháp. Một quan chức Điện Élysée cho biết cuộc duyệt binh nhằm truyền tải thông điệp về quá trình tái vũ trang của Pháp, quyết tâm tăng cường quyền tự chủ chiến lược và sự thức tỉnh về quốc phòng của châu Âu trong bối cảnh môi trường an ninh ngày càng bất ổn.
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