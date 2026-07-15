Elon Musk có nguy cơ bị truy tố

Ủy ban bầu cử bang Wisconsin nhận định tỷ phú Elon Musk có thể đã vi phạm luật cấm hối lộ trong hoạt động bầu cử tại bang, khi ông trao các tấm séc 1 triệu USD cho cử tri.

Việc tỷ phú Elon Musk trao séc cho cử tri trong các chiến dịch bầu cử gây tranh cãi trong hệ thống tư pháp Mỹ, mỗi bang lại có cách xử lý khác nhau. Ảnh: Reuters.

Ủy ban Bầu cử bang Wisconsin gồm 3 thành viên thuộc đảng Cộng hòa và 3 thành viên thuộc đảng Dân chủ, nhóm đã bỏ phiếu với tỷ lệ 5-1 trong ngày 9/7.

Nghị quyết của ủy ban kết luận có "căn cứ hợp lý" cho thấy ông Musk đã vi phạm luật của bang Wisconsin, trong đó có quy định cấm trao cho cử tri "bất kỳ thứ gì có giá trị" nhằm thúc đẩy họ đi bỏ phiếu.

Bà Emilee Miklas, Giám đốc truyền thông của Ủy ban Bầu cử bang Wisconsin, thông tin tới CBS News rằng ủy ban vừa chuyển hai đơn khiếu nại của cử tri nhằm vào ông Musk, đến Văn phòng Công tố viên quận Brown.

Hiện chưa rõ Công tố viên quận Brown David Lasee có truy tố vụ việc hay không. CBS News cho biết đã liên hệ với ông Lasee và ông Musk để đề nghị bình luận, nhưng chưa có phản hồi.

Đơn khiếu nại xoay quanh việc ông Musk trao tiền thưởng cho một số cử tri, khi họ ký vào các bản kiến nghị do tổ chức chính trị của ông vận động. Hoạt động này đã bắt đầu từ khi ông Musk ủng hộ chiến dịch tranh cử Tổng thống năm 2024 của Tổng thống Donald Trump. Sau đó, hoạt động tặng séc cho cử tri vẫn được ông Musk tiến hành trong cuộc bầu cử tư pháp tại bang Wisconsin.

Tại Wisconsin, tổ chức America PAC của ông Musk trao 3 tấm séc trị giá 1 triệu USD cho 3 cử tri may mắn khi họ ký vào bản kiến nghị phản đối hoạt động của một số thẩm phán tại bang.

Trong cuộc bầu cử tư pháp này, ông Musk và tổ chức của mình chi hàng triệu USD để ủng hộ chiến dịch của thẩm phán Brad Schimel, ứng viên được đảng Cộng hòa hậu thuẫn, với kỳ vọng ông Schimel sẽ có một ghế tại Tòa án Tối cao cấp bang. Tuy nhiên, ông Schimel đã thất bại trước thẩm phán Susan Crawford, ứng viên được đảng Dân chủ hậu thuẫn.

Thời điểm đó, Tổng chưởng lý bang Wisconsin Josh Kaul, thành viên đảng Dân chủ, đã đệ đơn kiện nhằm ngăn ông Musk thực hiện các khoản tiền thưởng dành cho cử tri, đồng thời cáo buộc ông Musk vi phạm luật bầu cử của bang. Các luật sư của ông Musk lập luận rằng tỷ phú này đang thực thi quyền tự do ngôn luận của mình.

Cuối cùng, Tòa án Tối cao Wisconsin từ chối xem xét vụ việc. Sau khi cuộc bầu cử tư pháp tại bang Wisconsin kết thúc, một tổ chức đã khởi kiện ông Musk và tổ chức America PAC của vị tỷ phú, cho rằng việc trao tiền như vậy là hối lộ trong bầu cử. Nhóm pháp lý của ông Musk đã đề nghị tòa án bang Wisconsin bác đơn kiện, dù vậy, vụ việc hiện đã được tòa thụ lý.

Ông Musk từng vấp phải tranh cãi khi triển khai các chương trình tặng tiền tại nhiều bang chiến địa trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024.

Công tố viên quận Philadelphia, ông Larry Krasner, thành viên đảng Dân chủ, từng muốn truy tố ông Musk vì đã trao các tấm séc trị giá 1 triệu USD cho cử tri tại bang Pennsylvania. Ông Krasner cho rằng hoạt động này vi phạm luật bầu cử của bang Pennsylvania.

Khi đó, các luật sư của ông Musk cũng lập luận rằng chiến dịch của ông Musk được luật pháp bảo vệ theo quyền "tự do ngôn luận chính trị cốt lõi". Thẩm phán bang Pennsylvania sau đó cho phép chương trình của ông Musk được tiếp tục tại bang.