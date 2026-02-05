X bị đột kích, Elon Musk gọi Thủ tướng Tây Ban Nha là 'bạo chúa'

Tỷ phú Elon Musk vừa công kích dữ dội Thủ tướng Tây Ban Nha, giữa bối cảnh nền tảng mạng xã hội X bị điều tra tại Pháp sau cuộc đột kích bất ngờ vào trụ sở của X ở Paris.

Elon Musk dự sự kiện tại thành phố New York, Mỹ, ngày 2/5/2022. Ảnh: Reuters.

Theo Independent, tỷ phú Elon Musk vừa công kích dữ dội Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez sau khi nhà lãnh đạo này đề xuất cấm thanh thiếu niên sử dụng mạng xã hội, trong bối cảnh châu Âu ngày càng siết chặt kiểm soát đối với các tập đoàn công nghệ lớn.

Trong phản ứng gay gắt đăng trên nền tảng mạng xã hội X ngày 4/2, tỷ phú công nghệ gọi ông Sanchez là “bạo chúa”, “kẻ phản bội người dân Tây Ban Nha”, “kẻ chuyên chế phát xít”.

Trước đó, ngày 3/2, ông Sanchez đưa ra nhận định rằng mạng xã hội là một “khu vực thất bại, nơi luật pháp bị phớt lờ còn tội phạm được dung túng”, đồng thời ông Sanchez chỉ trích ông Musk vì sử dụng X để “khuếch đại thông tin sai lệch”.

Tỷ phú Musk đối đầu châu Âu

Cơn thịnh nộ của Elon Musk bùng phát sau khi giới chức Pháp đột kích văn phòng X ở Paris vào ngày 3/2. Đáp lại, mạng xã hội này đã chỉ trích gay gắt động thái của cơ quan công tố là hành vi 'lạm quyền và thiếu cơ sở pháp lý.

Trong tuyên bố được đăng trên tài khoản Đối ngoại Chính phủ Toàn cầu của X, công ty này cho biết: “Cơ quan tư pháp Pháp đã đột kích văn phòng X tại Paris trong khuôn khổ một cuộc điều tra hình sự mang động cơ chính trị, liên quan tới cáo buộc thao túng thuật toán và khai thác dữ liệu gian lận. Chúng tôi thất vọng, nhưng không bất ngờ trước diễn biến này”.

X khẳng định việc Văn phòng Công tố Paris công khai rộng rãi vụ khám xét là bằng chứng cho một “màn diễn kịch thực thi pháp luật lạm quyền”. Tuyên bố nhấn mạnh động thái này nhằm phục vụ các mục tiêu chính trị bất hợp pháp thay vì hướng tới một nền tư pháp công bằng và thượng tôn pháp luật.

X cũng cáo buộc công tố Pháp tìm cách gây sức ép lên ban lãnh đạo cấp cao của công ty tại Mỹ, thông qua việc nhắm vào pháp nhân và nhân viên của X tại Pháp - những người không phải đối tượng chính của cuộc điều tra.

Theo X, giới chức Pháp đã bỏ qua cơ chế tố tụng quốc tế thông thường để thu thập chứng cứ, cũng như bỏ qua quyền tự bảo vệ của công ty.

“Những cáo buộc được sử dụng làm căn cứ cho cuộc đột kích là vô căn cứ, X bác bỏ mọi hành vi sai phạm. Cuộc đột kích được dàn dựng này càng củng cố niềm tin của chúng tôi rằng cuộc điều tra đang bóp méo luật pháp Pháp, né tránh quy trình tố tụng và đe dọa quyền tự do ngôn luận”, tuyên bố của X nêu rõ.

“X cam kết bảo vệ các quyền cơ bản của mình và của người dùng, và sẽ không bị đe dọa bởi hành động của cơ quan tư pháp Pháp”, tuyên bố cho biết thêm.

Lý do đột kích, khám xét văn phòng X

Theo Văn phòng Công tố Paris, cuộc đột kích nằm trong khuôn khổ điều tra tội phạm mạng, xoay quanh các cáo buộc thao túng thuật toán, khai thác dữ liệu gian lận, cũng như việc sử dụng chatbot AI Grok để tạo ra hình ảnh lạm dụng trẻ em và các sản phẩm deepfake khiêu dâm.

Ông Musk cùng cựu CEO của X Corp, bà Linda Yaccarino, đã được công tố viên Pháp triệu tập tham dự một phiên điều trần “tự nguyện” vào ngày 20/4 tới.

Trong tuyên bố gửi Independent, X cáo buộc giới chức Pháp tiến hành “một màn kịch thực thi pháp luật mang tính lạm dụng, nhằm phục vụ các mục tiêu chính trị không chính đáng”, dù không nêu rõ các mục tiêu đó là gì.

Đây là lần đầu tiên tỷ phú Elon Musk bị công tố viên triệu tập vì chatbot trí tuệ nhân tạo Grok, sau khi hàng nghìn hình ảnh khiêu dâm của những phụ nữ có danh tính xác thực bị công cụ này tạo ra mà không có sự đồng thuận. Giữa tháng 1, X cho biết đã triển khai các “biện pháp công nghệ” để ngăn chặn tình trạng trên.

Kể từ đó, nhiều cuộc điều tra đã được tiến hành nhằm vào công ty mẹ của Grok là xAI. Mới nhất, Văn phòng Ủy viên Thông tin Anh (ICO) cũng thông báo mở cuộc điều tra. Trước đó, Ủy ban châu Âu và cơ quan quản lý truyền thông Anh Ofcom đã tiến hành các cuộc điều tra liên quan.