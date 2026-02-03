Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Thế giới

Cơ quan công tố Pháp triệu tập tỷ phú Elon Musk

  • Thứ ba, 3/2/2026 20:28 (GMT+7)
  • 58 phút trước

Ngày 3/2, Văn phòng Công tố Paris cho biết nhà chức trách Pháp đã triệu tập tỷ phú Elon Musk tới trình diện để trả lời thẩm vấn trong khuôn khổ cuộc điều tra về nền tảng mạng xã hội X.

Thông báo của Văn phòng Công tố nêu rõ: "Giấy triệu tập thẩm vấn vào ngày 20/4/2026 tại Paris đã được gửi đến ông Elon Musk và bà Linda Yaccarino, với tư cách là người quản lý trên thực tế và trên pháp lý của nền tảng X vào thời điểm xảy ra sự việc".

Bà Yaccarino đã từ chức Giám đốc Điều hành (CEO) của X vào tháng 7/2025, sau 2 năm lãnh đạo công ty.

Thông báo cũng cho biết thêm Cơ quan chống tội phạm mạng Pháp đã phối hợp với cơ quan cảnh sát EU (Europol) tiến hành khám xét văn phòng tại Pháp của mạng xã hội X.

Cuộc điều tra nền tảng X đã được mở vào tháng 1/2025, xem xét liệu thuật toán của X có được sử dụng để can thiệp vào chính trị Pháp hay không.

Cuộc điều tra được mở ra sau khi có 2 đơn khiếu nại vào tháng 1/2025 và được mở rộng sau khi có thêm các báo cáo chỉ trích chatbot AI Grok liên quan đến việc lan truyền những thông tin phủ nhận cuộc diệt chủng của Đức quốc xã (Holocaust) và các video giả mạo tình dục.

Văn phòng công tố Paris vào thời điểm đó đã xác nhận cuộc điều tra, cáo buộc các thuật toán thiên vị có thể đã "làm sai lệch hoạt động của một hệ thống xử lý dữ liệu tự động".

Bà Laurent Buanec, Giám đốc X tại Pháp, bác bỏ cáo buộc trên đồng thời nhấn mạnh X có "các quy tắc nghiêm ngặt, rõ ràng và công khai", để không xuất hiện ngôn từ thù hận và thông tin sai lệch.

Elon Musk "theo đuổi đồng đôla Trung Quốc"?

Vị tỷ phú giàu nhất thế giới vừa có khoảng thời gian đầy tranh cãi khi tham gia vào chính trị với vai trò đồng sáng lập Ban Hiệu quả Chính phủ Mỹ (DOGE) - cơ quan được lập ra nhằm cắt giảm chi tiêu của chính phủ Mỹ.

Ngay cả trong đội ngũ đồng minh với Tổng thống Trump, Musk cũng không được lòng nhiều người. Trong cuốn Seven Things You Can't Say About China ra mắt hồi tháng 2, Chủ tịch Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ Tom Cotton cho rằng Elon Musk có mối quan hệ làm ăn với Trung Quốc. Cotton cũng đưa Musk vào nhóm "ông trùm công nghệ" người Mỹ, những người ông cho rằng "đang đuổi theo đồng đôla Trung Quốc".

