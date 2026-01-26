Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
CEO hãng hàng không lớn nhất thế giới mắng Elon Musk là 'đồ ngốc'

  • Thứ hai, 26/1/2026 05:59 (GMT+7)
  • 38 phút trước

Bất đồng quanh chi phí và hiệu quả Wi-Fi Starlink trên máy bay đã đẩy CEO hãng hàng không Ryanair và Elon Musk vào cuộc đấu khẩu gay gắt.

Tỷ phú công nghệ Elon Musk. Ảnh: Reuters.

Ông Michael O’Leary, Tổng giám đốc điều hành hãng hàng không giá rẻ Ireland Ryanair, đã công khai bày tỏ sự không mặn mà với việc cung cấp dịch vụ Internet vệ tinh Starlink trên máy bay. Quan điểm này nhanh chóng vấp phải phản ứng gay gắt từ Elon Musk, người đứng đầu SpaceX - công ty sở hữu Starlink - đồng thời là CEO của Tesla.

Theo Business Insider, trong khi một số hãng hàng không châu Âu như Lufthansa và Scandinavian Airlines đã triển khai hoặc chuẩn bị cung cấp Wi-Fi Starlink cho hành khách, Ryanair vẫn kiên quyết không tham gia xu hướng này.

Ngày 14/1, một phóng viên Reuters dẫn thỏa thuận mới của Lufthansa với Starlink và hỏi liệu Ryanair có kế hoạch làm điều tương tự hay không. Câu trả lời của ông O’Leary khá thẳng thắn: Ryanair không tin rằng hành khách sẵn sàng trả tiền cho Wi-Fi trên các chuyến bay ngắn, vốn chỉ kéo dài trung bình khoảng một giờ. Ông cũng cho rằng việc lắp đặt hệ thống Internet sẽ làm giảm khoảng 2% hiệu suất nhiên liệu do tăng trọng lượng và lực cản.

Không giống Lufthansa, Ryanair tập trung gần như hoàn toàn vào các đường bay ngắn, với thời gian bay trung bình 90 phút đến 2 giờ. Dù vậy, phát biểu của ông O’Leary - vốn không nhằm chỉ trích trực tiếp Starlink - vẫn khiến Elon Musk tỏ ra khó chịu.

Reuters chỉ đưa tin ngắn gọn về phát biểu này, song Musk nhanh chóng phản ứng trên nền tảng X, cho rằng Ryanair sẽ “mất khách vào tay các hãng có Internet trên máy bay”. Một số lãnh đạo SpaceX cũng lên tiếng phản bác lập luận của O’Leary liên quan đến hiệu suất nhiên liệu.

Elon Musk anh 1

Ông Michael O’Leary, CEO của hãng hàng không Ryanair. Ảnh: Reuters.

Sau đó, xuất hiện trên chương trình phát thanh Newstalk của Ireland, CEO Ryanair tiếp tục bảo vệ quan điểm của mình. Ông cho biết việc triển khai Wi-Fi Starlink có thể khiến hãng tốn tới 250 triệu USD mỗi năm.

“Nói cách khác, chi phí tăng thêm khoảng 1 USD cho mỗi hành khách, và với mô hình giá rẻ của chúng tôi, đó là khoản mà Ryanair không thể gánh”, ông O’Leary nói.

Tuy nhiên, lần này ông không còn giữ giọng điệu trung lập khi nhắc đến Musk.

“Tôi chẳng quan tâm gì đến Elon Musk cả. Ông ta là một kẻ ngốc. Rất giàu, nhưng vẫn là một kẻ ngốc”, CEO Ryanair thẳng thừng tuyên bố. Theo Reuters, ông O’Leary còn mô tả nền tảng X của Musk - vốn đang hứng nhiều chỉ trích thời gian gần đây - là một “ổ rác”.

Phản ứng không khiến giới quan sát bất ngờ. Sau đó một ngày, Elon Musk đáp trả bằng đúng ngôn từ tương tự trên X: “CEO Ryanair đúng là một kẻ ngốc hoàn toàn. Sa thải ông ta đi”.

Elon Musk chê thuế Mỹ tại Davos

Xuất hiện lần đầu tại Davos, Elon Musk chỉ trích thuế quan của Mỹ khiến điện mặt trời kém hiệu quả, đồng thời công bố các mục tiêu tham vọng về robot hình người và công nghệ tự lái.

08:18 23/1/2026

Elon Musk tuyên bố miễn phí Internet cho Venezuela trong 1 tháng

Tỷ phú Elon Musk cho biết Starlink sẽ bảo đảm kết nối Internet miễn phí cho Venezuela trong vòng 1 tháng để hỗ trợ người dân trong giai đoạn chuyển tiếp sau các biến động lớn về chính trị và an ninh.

18:42 5/1/2026

Elon Musk 'tất tay' tài trợ đảng Cộng hòa

Sau kế hoạch thành lập đảng chính trị mới, tỷ phú giàu nhất thế giới Elon Musk dường như đang quay trở lại sát cánh cùng đảng Cộng hòa trước thềm cuộc bầu cử giữa kỳ Mỹ năm 2026

10:32 3/1/2026

Elon Musk "theo đuổi đồng đôla Trung Quốc"?

Vị tỷ phú giàu nhất thế giới vừa có khoảng thời gian đầy tranh cãi khi tham gia vào chính trị với vai trò đồng sáng lập Ban Hiệu quả Chính phủ Mỹ (DOGE) - cơ quan được lập ra nhằm cắt giảm chi tiêu của chính phủ Mỹ.

Ngay cả trong đội ngũ đồng minh với Tổng thống Trump, Musk cũng không được lòng nhiều người. Trong cuốn Seven Things You Can't Say About China ra mắt hồi tháng 2, Chủ tịch Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ Tom Cotton cho rằng Elon Musk có mối quan hệ làm ăn với Trung Quốc. Cotton cũng đưa Musk vào nhóm "ông trùm công nghệ" người Mỹ, những người ông cho rằng "đang đuổi theo đồng đôla Trung Quốc".

Lâm Phương

Elon Musk Donald Trump Elon Musk Trung Quốc Mỹ Starlink SpaceX hãng hàng không Ryanair Michael O’Leary

