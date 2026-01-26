CEO hãng hàng không lớn nhất thế giới mắng Elon Musk là 'đồ ngốc'

Bất đồng quanh chi phí và hiệu quả Wi-Fi Starlink trên máy bay đã đẩy CEO hãng hàng không Ryanair và Elon Musk vào cuộc đấu khẩu gay gắt.

Tỷ phú công nghệ Elon Musk. Ảnh: Reuters.

Ông Michael O’Leary, Tổng giám đốc điều hành hãng hàng không giá rẻ Ireland Ryanair, đã công khai bày tỏ sự không mặn mà với việc cung cấp dịch vụ Internet vệ tinh Starlink trên máy bay. Quan điểm này nhanh chóng vấp phải phản ứng gay gắt từ Elon Musk, người đứng đầu SpaceX - công ty sở hữu Starlink - đồng thời là CEO của Tesla.

Theo Business Insider, trong khi một số hãng hàng không châu Âu như Lufthansa và Scandinavian Airlines đã triển khai hoặc chuẩn bị cung cấp Wi-Fi Starlink cho hành khách, Ryanair vẫn kiên quyết không tham gia xu hướng này.

Ngày 14/1, một phóng viên Reuters dẫn thỏa thuận mới của Lufthansa với Starlink và hỏi liệu Ryanair có kế hoạch làm điều tương tự hay không. Câu trả lời của ông O’Leary khá thẳng thắn: Ryanair không tin rằng hành khách sẵn sàng trả tiền cho Wi-Fi trên các chuyến bay ngắn, vốn chỉ kéo dài trung bình khoảng một giờ. Ông cũng cho rằng việc lắp đặt hệ thống Internet sẽ làm giảm khoảng 2% hiệu suất nhiên liệu do tăng trọng lượng và lực cản.

Không giống Lufthansa, Ryanair tập trung gần như hoàn toàn vào các đường bay ngắn, với thời gian bay trung bình 90 phút đến 2 giờ. Dù vậy, phát biểu của ông O’Leary - vốn không nhằm chỉ trích trực tiếp Starlink - vẫn khiến Elon Musk tỏ ra khó chịu.

Reuters chỉ đưa tin ngắn gọn về phát biểu này, song Musk nhanh chóng phản ứng trên nền tảng X, cho rằng Ryanair sẽ “mất khách vào tay các hãng có Internet trên máy bay”. Một số lãnh đạo SpaceX cũng lên tiếng phản bác lập luận của O’Leary liên quan đến hiệu suất nhiên liệu.

Ông Michael O’Leary, CEO của hãng hàng không Ryanair. Ảnh: Reuters.

Sau đó, xuất hiện trên chương trình phát thanh Newstalk của Ireland, CEO Ryanair tiếp tục bảo vệ quan điểm của mình. Ông cho biết việc triển khai Wi-Fi Starlink có thể khiến hãng tốn tới 250 triệu USD mỗi năm.

“Nói cách khác, chi phí tăng thêm khoảng 1 USD cho mỗi hành khách, và với mô hình giá rẻ của chúng tôi, đó là khoản mà Ryanair không thể gánh”, ông O’Leary nói.

Tuy nhiên, lần này ông không còn giữ giọng điệu trung lập khi nhắc đến Musk.

“Tôi chẳng quan tâm gì đến Elon Musk cả. Ông ta là một kẻ ngốc. Rất giàu, nhưng vẫn là một kẻ ngốc”, CEO Ryanair thẳng thừng tuyên bố. Theo Reuters, ông O’Leary còn mô tả nền tảng X của Musk - vốn đang hứng nhiều chỉ trích thời gian gần đây - là một “ổ rác”.

Phản ứng không khiến giới quan sát bất ngờ. Sau đó một ngày, Elon Musk đáp trả bằng đúng ngôn từ tương tự trên X: “CEO Ryanair đúng là một kẻ ngốc hoàn toàn. Sa thải ông ta đi”.