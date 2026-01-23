Elon Musk chê thuế Mỹ tại Davos

Xuất hiện lần đầu tại Davos, Elon Musk chỉ trích thuế quan của Mỹ khiến điện mặt trời kém hiệu quả, đồng thời công bố các mục tiêu tham vọng về robot hình người và công nghệ tự lái.

Sau nhiều năm công khai chỉ trích Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) là cuộc chơi của “giới tinh hoa, thiếu trách nhiệm và xa rời người dân”, người giàu nhất thế giới lần này lại xuất hiện trong cuộc phỏng vấn với Chủ tịch tạm quyền của WEF, ông Larry Fink - cũng là Giám đốc điều hành tập đoàn BlackRock.

Mở đầu cuộc trao đổi kéo dài gần 30 phút, ông Fink bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với Musk. Cuộc thảo luận trải rộng từ tương lai của robot và trí tuệ nhân tạo (AI), lợi ích kinh tế của tên lửa tái sử dụng, cho tới niềm say mê khoa học viễn tưởng của Musk từ thời thơ ấu.

Những năm gần đây, Musk ngày càng trở thành nhân vật có ảnh hưởng lớn, nhờ mối quan hệ gần gũi với Tổng thống Mỹ Donald Trump và vai trò điều hành hàng loạt doanh nghiệp then chốt như SpaceX - chủ sở hữu Starlink, mạng xã hội X và công ty AI xAI.

Tỷ phú Elon Musk tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới 2026 tại Davos (Thụy Sĩ). Ảnh: Reuters.

Đi ngược quan điểm của ông Trump về năng lượng tái tạo, Musk khẳng định Mỹ hoàn toàn có khả năng sản xuất đủ điện mặt trời để đáp ứng toàn bộ nhu cầu điện năng quốc gia, kể cả nhu cầu tăng vọt từ các trung tâm dữ liệu tiêu thụ điện khổng lồ của các “ông lớn” công nghệ.

“Chỉ cần một góc nhỏ ở Utah, Nevada hay New Mexico - một tỷ lệ rất nhỏ diện tích nước Mỹ - là có thể tạo ra toàn bộ lượng điện mà Mỹ đang sử dụng”, Musk nói.

Tuy nhiên, ông cho rằng các rào cản thuế quan đối với điện mặt trời tại Mỹ đang ở mức “cực kỳ cao”, khiến chi phí triển khai năng lượng này bị đẩy lên một cách phi lý.

Tổng thống Trump lâu nay tỏ rõ thái độ hoài nghi với năng lượng sạch, trong khi khuyến khích các tập đoàn dầu khí tăng cường khai thác dầu và khí đốt. Việc chính quyền Mỹ đóng băng phê duyệt các dự án điện gió và điện mặt trời trên đất liền đã khiến hàng nghìn megawatt công suất rơi vào tình trạng đình trệ, đúng vào thời điểm Mỹ chạy đua để đáp ứng nhu cầu điện ngày càng tăng do AI thúc đẩy.

Cuộc phỏng vấn không đề cập tới những vấn đề địa chính trị và kinh tế nóng bỏng đang chi phối Davos năm nay, như tham vọng của ông Trump với Greenland hay cuộc xung đột Nga - Ukraine, mà tập trung hoàn toàn vào công nghệ và robot.

Musk và Fink thậm chí còn pha trò về người ngoài hành tinh, sự sống trên sao Hỏa và loạt phim “Terminator”.

“Chúng ta cần hết sức thận trọng với robot. Tôi rất thích phim của James Cameron, nhưng rõ ràng là không ai muốn sống trong ‘Terminator’”, Musk nói, ám chỉ hệ thống AI hư cấu trong loạt phim này, nơi máy móc tự nhận thức và quay lại chống loài người.

Là một trong những lãnh đạo doanh nghiệp được chú ý nhất tại Davos năm nay, Musk dự đoán robot trong tương lai sẽ đông hơn con người, kéo theo một cú bùng nổ kinh tế lớn. Ông cũng hài hước nhắc tới kế hoạch chinh phục sao Hỏa.

“Nhiều người hỏi tôi có muốn chết trên sao Hỏa không. Tôi trả lời là: có, nhưng không phải là chết ngay lúc hạ cánh”, Musk nói đùa, khiến khán phòng bật cười.

Sự xuất hiện của Musk tại Davos diễn ra trong bối cảnh các chính phủ và cơ quan quản lý từ châu Âu đến châu Á đang siết chặt kiểm soát nội dung khiêu dâm do chatbot Grok của xAI tạo ra trên nền tảng X.