Elon Musk 'tất tay' tài trợ đảng Cộng hòa

Sau kế hoạch thành lập đảng chính trị mới, tỷ phú giàu nhất thế giới Elon Musk dường như đang quay trở lại sát cánh cùng đảng Cộng hòa trước thềm cuộc bầu cử giữa kỳ Mỹ năm 2026

Một năm sau màn rạn nứt ồn ào với Tổng thống Donald Trump, Musk từng công khai chỉ trích đảng Cộng hòa là một thế lực “tham nhũng”, đang “đẩy nước Mỹ tới bờ phá sản”. Tuy nhiên, sau nhiều tháng gần như đứng ngoài dòng chảy chính trị, tỷ phú công nghệ cá tính này nay phát tín hiệu sẽ tiếp tục rót tiền khổng lồ nhằm hậu thuẫn các ứng viên GOP, Independent cho biết.

Tỷ phú Elon Musk từng chi gần 300 tỷ USD để tài trợ ông Trump và các ứng viên Cộng hòa trong chiến dịch bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024. Ảnh: Reuters.

“Nước Mỹ sẽ tiêu tan nếu phe cánh tả cực đoan chiến thắng. Họ sẽ mở toang cánh cửa cho nhập cư trái phép và gian lận. Khi đó, nước Mỹ sẽ không còn là nước Mỹ nữa”, Musk viết trên mạng xã hội X.

Bài đăng của Musk dẫn lại và dường như xác nhận một tuyên bố của một nhân vật có ảnh hưởng trong giới bảo thủ, người cho rằng Musk đang “tất tay” tài trợ cho đảng Cộng hòa trong năm nay.

Động thái này cũng phù hợp với các thông tin hồi tháng 12. Theo đó, Musk đã bắt đầu viết những “tấm séc lớn” cho các nghị sĩ Cộng hòa sau một bữa tối hòa giải với Phó Tổng thống J.D. Vance.

Diễn biến mới cho thấy sự đảo chiều đáng kể so với cam kết hồi tháng 7 năm ngoái, khi Musk tuyên bố sẽ dốc hàng tỷ USD để xây dựng “America Party” - một lực lượng chính trị mới nhằm phá vỡ cái mà ông gọi là sự đồng thuận lưỡng đảng trong việc vay nợ và chi tiêu công.

“Trong chuyện làm đất nước phá sản vì lãng phí và tham nhũng, chúng ta đang sống trong một hệ thống một đảng, chứ không phải nền dân chủ”, Musk từng phát biểu. “Hôm nay, Đảng nước Mỹ ra đời để trao lại tự do cho các bạn”.

Tuy nhiên, kế hoạch này nhanh chóng đi vào bế tắc khi Musk - người nổi tiếng với những lời hứa táo bạo nhưng thường trễ hẹn - phải đối mặt với những thách thức thực tế, phức tạp và ít hào nhoáng trong việc xây dựng một đảng phái chính trị từ con số không.

Đến tháng 8, Wall Street Journal đưa tin Phó Tổng thống Vance đã thuyết phục Musk từ bỏ ý tưởng lập đảng thứ ba, khiến ông hủy bỏ cuộc gọi dự kiến với các chiến lược gia chính trị.

Trong khi đó, Washington Post cho biết Vance đã âm thầm tiến hành các nỗ lực hậu trường suốt nhiều tháng nhằm hàn gắn mối quan hệ giữa Trump và Musk, dù sự “đình chiến” này được cho là vẫn rất mong manh.

Tổng thống Donald Trump và tỷ phú Elon Musk trò chuyện tại sự kiện đón tiếp Thái tử Saudi Arabia ngày 19/11. Ảnh: Reuters.

Hiện sở hữu khối tài sản ước tính khoảng 726 tỷ USD , Musk từng chi hơn 290 triệu USD để hỗ trợ chiến dịch của ông Trump và các ứng viên Cộng hòa khác trong chiến dịch bầu cử năm 2024.

Tuy vậy, mối quan hệ giữa hai nhân vật quyền lực này đã đổ vỡ nghiêm trọng vào tháng 6 năm ngoái, sau khi Musk cáo buộc ông Trump che giấu mối liên hệ với Jeffrey Epstein, còn ông Trump đáp trả bằng lời đe dọa hủy toàn bộ các hợp đồng chính phủ dành cho các công ty của Musk.

Đến tháng 9, cả hai bất ngờ trò chuyện và bắt tay nhau tại một lễ tưởng niệm lớn dành cho Charlie Kirk, dù ông Trump nhanh chóng giảm nhẹ ý nghĩa của khoảnh khắc này.

Hai tháng sau đó, ông Trump tiếp tục bị bắt gặp thân thiện vỗ vai Musk trong một bữa tiệc tối vinh danh Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman.