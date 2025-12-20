Elon Musk lại công kích Bill Gates

CEO Tesla Elon Musk công khai chỉ trích tỷ phú Bill Gates vì bán khống Tesla và giảm sở hữu Microsoft, cho rằng những quyết định này khiến Gates đánh mất khối tài sản khổng lồ.

Elon Musk từng tiết lộ những cuộc trò chuyện giữa ông và Bill Gates không diễn ra quá tốt đẹp. Ảnh: legit.

Giám đốc điều hành Tesla Elon Musk mới đây một lần nữa chỉ trích nhà đồng sáng lập Microsoft Bill Gates, khơi lại cuộc khẩu chiến kéo dài nhiều năm.

Lần này, Musk nhắm vào hai quyết định của Gates: đặt cược ngược cổ phiếu Tesla và bán phần lớn cổ phần Microsoft - những bước đi mà Musk cho rằng đã khiến Gates đánh mất hàng trăm tỷ USD, thậm chí là cơ hội trở thành “tỷ phú nghìn tỷ USD”.

Cuộc tranh luận mới bùng lên trên nền tảng X (trước đây là Twitter), sau khi nhà đầu tư Michael Arouet đăng bài viết cho thấy Bill Gates không còn nằm trong top 10 người giàu nhất thế giới.

Elon Musk cho rằng cú bán khống Tesla và việc bán cổ phần Microsoft đã khiến nhà sáng lập Microsoft đánh mất hàng trăm tỷ USD tài sản trong một bài đăng trên X.

Danh sách hiện có cựu CEO Microsoft Steve Ballmer ở vị trí thứ 8, với khối tài sản ước tính khoảng 166 tỷ USD , trong khi Gates tụt xa phía sau.

Trong nhiều thập niên, Bill Gates gần như đồng nghĩa với sự giàu có tột đỉnh. Theo Forbes, ông là người giàu nhất thế giới trong 18/24 năm ở giai đoạn 1995-2017. Tuy nhiên, trong danh sách tỷ phú Forbes 2025, Bill Gates chỉ xếp hạng 18, với tài sản 103,8 tỷ USD , giảm gần 24 tỷ USD chỉ riêng trong năm 2024.

Bài đăng của Arouet khơi lại tranh luận lâu nay về các quyết định tài chính của Gates. Theo lập luận này, Gates hoàn toàn có thể trở thành tỷ phú nghìn tỷ USD đầu tiên trên thế giới nếu không làm theo những lời khuyên quản trị tài sản mang tính truyền thống.

Cụ thể, nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett từng khuyến nghị Gates đa dạng hóa tài sản bằng cách bán bớt cổ phần Microsoft. Gates đã nghe theo, dần giảm tỷ lệ sở hữu và chuyển một phần lớn tài sản sang hoạt động từ thiện cùng vợ cũ Melinda Gates.

Arouet cho rằng, nếu Gates phớt lờ lời khuyên đó và giữ nguyên cổ phần Microsoft, giá trị tài sản hiện nay của ông có thể lên tới 1.500 tỷ USD - cao gấp khoảng hai lần Elon Musk.

Lập luận này càng thu hút chú ý trong bối cảnh Microsoft liên tục tăng giá trị. Vốn hóa thị trường của tập đoàn đã lên khoảng 3.600 tỷ USD , nhờ vị thế dẫn đầu trong điện toán đám mây và chiến lược đẩy mạnh trí tuệ nhân tạo.

Nếu Bill Gates không bán cổ phần và không quyên góp hàng chục tỷ USD cho từ thiện, khối tài sản của ông nhiều khả năng sẽ tăng song hành với đà tăng của cổ phiếu Microsoft.

Tuy nhiên, nhiều nhà quan sát thị trường cho rằng lời khuyên của Buffett là hợp lý trong bối cảnh lúc bấy giờ. Sau khi bong bóng dot-com vỡ đầu những năm 2000, cổ phiếu Microsoft gần như đi ngang suốt gần 15 năm.

Phải mất hơn một thập kỷ công ty mới lấy lại các đỉnh cũ, và rất ít nhà đầu tư có thể dự đoán được cú bứt phá mạnh mẽ của Microsoft từ thập niên 2010 trở đi. Với một người có tài sản gắn gần như hoàn toàn vào một doanh nghiệp, đa dạng hóa khi đó được xem là lựa chọn thận trọng.

Dù vậy, Elon Musk, đã tận dụng thời điểm này để chuyển hướng câu chuyện vào Tesla. Phản hồi bài đăng của Arouet, Musk cho biết Bill Gates từng đặt một vị thế bán khống rất lớn đối với Tesla, tương đương khoảng 1% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của công ty. Theo Musk, cú đặt cược này có thể đã khiến Gates thua lỗ hơn 10 tỷ USD khi giá cổ phiếu Tesla tăng vọt trong những năm gần đây.

Năm 2022, Bill Gates công khai xác nhận đang nắm giữ vị thế bán khống Tesla, khiến căng thẳng âm ỉ giữa ông và Musk bùng phát. Musk phản ứng gay gắt, cáo buộc Gates đặt cược chống lại năng lượng sạch và quá trình chuyển dịch khỏi nhiên liệu hóa thạch.

Kể từ đó, Elon Musk nhiều lần chỉ trích quyết định này trên mạng xã hội. Tháng 12/2024, ông cảnh báo rằng nếu Tesla trở thành công ty giá trị nhất thế giới với khoảng cách lớn, vị thế bán khống của Gates có thể khiến ngay cả ông cũng “khó trụ nổi”.