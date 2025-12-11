Elon Musk thừa nhận Bộ Hiệu quả... không hiệu quả

Tỷ phú Elon Musk thừa nhận Cơ quan Hiệu quả Chính phủ Mỹ (DOGE) chỉ “thành công phần nào” và khẳng định sẽ không bao giờ quay trở lại bộ này.

Tỷ phú Elon Musk tham dự một hội thảo về công nghệ và khởi nghiệp tại Paris (Pháp) ngày 16/6/2023. Ảnh: Reuters.

Theo Guardian, tỷ phú Elon Musk vừa thừa nhận trong cuộc phỏng vấn với người dẫn chương trình Katie Miller rằng Bộ Hiệu quả Chính phủ chỉ đạt được kết quả hạn chế. Ngoài ra, ông sẽ không đảm nhận vai trò tại bộ này thêm lần nào nữa. “Chúng tôi thành công một chút. Có thể nói là thành công phần nào”, Musk nói.

Tỷ phú Musk cũng thừa nhận ông “đáng lẽ nên tập trung điều hành các công ty của mình”, thay vì dẫn dắt Bộ Hiệu quả Chính phủ.

Musk từng hứng chịu nhiều chỉ trích vì bị cho là “phá hoại” các thể chế chính phủ. Ông cũng suy ngẫm nếu không đảm nhận vai trò tại bộ này, cũng như không thể hiện lập trường chính trị quá mạnh mẽ, có thể nhiều chuyện đã khác.

Musk nói: “Nếu không làm ở Bộ Hiệu quả Chính phủ, có lẽ tôi đã tập trung hơn cho các công ty của mình. Nếu vậy, chắc đã không xảy ra cảnh người ta đốt xe”. Musk nhắc nhớ lại các vụ phá hoại xe điện Tesla từng xảy ra sau khi ông đảm nhiệm vai trò dẫn dắt Bộ Hiệu quả Chính phủ.

Dù vậy, Musk khẳng định ông không thấy nản chí sau thời gian làm “nhân viên chính phủ đặc biệt”, bất chấp mối quan hệ rạn nứt và các cuộc khẩu chiến trên mạng với Tổng thống Trump. “Ngay từ đầu, tôi cũng không ảo tưởng về kết quả”, Musk nói.

Khi tham gia dẫn dắt hoạt động của Bộ Hiệu quả Chính phủ Mỹ, tỷ phú Elon Musk từng mạnh tay cắt giảm số lượng nhân sự liên bang rất quyết liệt. Động thái này diễn ra trong giai đoạn đầu nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Bộ Hiệu quả Chính phủ từng gây xáo trộn lớn trong bộ máy chính quyền liên bang. Tính đến tháng 5, sau các đợt “thanh lọc” do đội ngũ của Musk tiến hành, hơn 200.000 công chức liên bang bị sa thải, khoảng 75.000 người chấp nhận các gói nghỉ việc tự nguyện.

Nhóm nhân sự do Musk dẫn đầu từng tuyên bố đã tiết kiệm được hàng tỷ USD cho ngân sách chính phủ Mỹ, song các chuyên gia cho biết rất khó kiểm chứng con số này, do thiếu thông tin tài chính.

Một số ước tính độc lập cho rằng số tiền tiết kiệm được thực tế thấp hơn nhiều so với những gì tỷ phú Musk và cộng sự đưa ra. Sau đó, Musk đã rút lui khỏi Bộ Hiệu quả Chính phủ, bộ này cũng được cho là đã âm thầm giải thể.

Sau vụ nổ súng nhằm vào một đại lý Tesla tại bang Oregon hồi tháng 3, cảnh sát Mỹ từng nhìn nhận các đại lý Tesla “bị nhắm đến trên khắp nước Mỹ vì lý do chính trị”.

Cổ phiếu Tesla từng mất gần một nửa giá trị trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 3, đây là thời điểm Bộ Hiệu quả Chính phủ bắt đầu hoạt động, dù vậy, giá cổ phiếu Tesla sau đó đã dần phục hồi trở lại.