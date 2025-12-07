Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Elon Musk kêu gọi 'giải tán' EU

  • Chủ nhật, 7/12/2025 16:17 (GMT+7)
  • 26 phút trước

Tỷ phú Elon Musk đã kêu gọi “giải tán” Liên minh châu Âu (EU) sau khi khối này phạt nền tảng mạng xã hội X của ông 120 triệu euro với cáo buộc vi phạm các quy định liên quan đến minh bạch nội dung.

Tỷ phú Elon Musk. Ảnh: Tân Hoa xã

Trong một loạt bài đăng trên X, ông Elon Musk chỉ trích mạnh mẽ các quan chức EU đứng sau quyết định xử phạt và cảnh báo sẽ có hành động pháp lý đối với từng quốc gia thành viên.

“EU nên bị giải tán và chủ quyền phải được trao lại cho từng quốc gia, để các chính phủ có thể đại diện tốt hơn cho người dân của họ”, ông viết.

Ông Elon Musk nhấn mạnh: “EU đã áp đặt khoản tiền phạt phi lý này không chỉ với X mà còn với cá nhân tôi, điều còn phi lý hơn. Vì vậy, có vẻ hợp lý nếu chúng tôi áp dụng phản ứng tương tự không chỉ với EU mà cả những cá nhân đã đưa ra hành động chống lại tôi”.

Nhiều quan chức Mỹ cũng lên tiếng. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio gọi mức phạt tài chính nói trên là “một cuộc tấn công của các chính phủ nước ngoài nhằm vào các nền tảng công nghệ và người dân Mỹ”.

Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Christopher Landau cảnh báo phán quyết có thể khiến Washington tiếp tục giảm vai trò trong NATO. Ông nói: “Các nước châu Âu không thể trông chờ Mỹ đảm bảo an ninh cho họ trong khi họ lại làm suy yếu an ninh Mỹ thông qua một EU không được bầu chọn và thiếu tính đại diện”.

Vài giờ sau, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk phản hồi trên X: “Những người bạn Mỹ thân mến, châu Âu là đồng minh thân cận nhất của các bạn, không phải vấn đề của các bạn. Chúng ta có kẻ thù chung,và điều này đã đúng suốt 80 năm qua. Chúng ta phải duy trì điều đó. Đây là chiến lược hợp lý duy nhất cho an ninh chung, trừ khi có điều gì thay đổi”.

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh Nhà Trắng ngày càng bày tỏ sự thất vọng với định hướng của EU. Tối 4/12, chính quyền Tổng thống Donald Trump công bố chiến lược an ninh quốc gia mới, cáo buộc EU làm suy yếu “tự do chính trị và chủ quyền”, đồng thời thúc đẩy dòng người di cư không kiểm soát. Tài liệu dài 33 trang nhấn mạnh rằng Washington sẽ ưu tiên “bảo đảm đối xử công bằng với người lao động và doanh nghiệp Mỹ” khi đàm phán với EU.

Chính quyền ông Trump cũng gây áp lực lên các lãnh đạo EU nhằm hủy bỏ vụ kiện chống lại X, được tiến hành theo Đạo luật Dịch vụ Kỹ thuật số (DSA) - bộ luật mới của khối về kiểm duyệt và quản lý nội dung trực tuyến.

https://vov.vn/the-gioi/ty-phu-elon-musk-keu-goi-giai-tan-eu-post1251838.vov

VOV.VN

Elon Musk Donald Trump Elon Musk Liên minh châu Âu Mỹ giải tán EU châu Âu NATO

  • Elon Musk

    Elon Musk

    Elon Reeve Musk là một nhà kinh doanh, nhà đầu tư, kỹ sư, nhà phát minh và nhà phát minh. Ông là người sáng lập, Giám đốc điều hành và CTO của SpaceX (công ty thuộc lĩnh vực hàng không vũ trụ); đồng sáng lập, nhà đầu tư, Giám đốc điều hành, và kiến ​​trúc sản phẩm của công ty Tesla (công ty về xe điện và các sản phẩm năng lượng pin); đồng chủ tịch OpenAI; và người sáng lập và Giám đốc điều hành của Neuralink. Musk cũng là đồng sáng lập và cựu chủ tịch của SolarCity, đồng sáng lập Zip2, và là người sáng lập ra X.com, tiền thân của PayPal.

    Bạn có biết: Musk từng phát biểu rằng ông muốn "được chết ở sao Hỏa nhưng không phải bằng cách đâm vào nó".

    • Ngày sinh: 28/6/1971
    • Nơi sinh: Nam Phi
    • Quốc tịch: Nam Phi, Canada, Mỹ
    • Vợ: Justine Musk, Talulah Riley (đều đã li dị)
    • Con: 6
    • Chiều cao: 1.88m

  • Liên minh châu Âu

    Liên minh châu Âu

    Liên minh châu Âu có tên tiếng Anh "European Union" viết tắt là EU, là liên minh kinh tế - chính trị bao gồm 28 quốc gia thành viên thuộc châu Âu. EU được thành lập bởi Hiệp ước Maastricht vào ngày 1/11/1993 nhằm phát triển thị trường chung thông qua hệ thống luật pháp tiêu chuẩn áp dụng cho các nước thành viên. EU có một số cơ quan chính để điều hành quá trình hoạt động của mình là Ủy ban châu Âu, Nghị viện châu Âu, Hội đồng châu Âu, Ngân hàng Trung ương châu Âu và Tòa án Tư pháp.

    Bạn có biết: Liên minh châu Âu có nguồn gốc từ Cộng đồng Than Thép châu Âu từ 6 quốc gia thành viên ban đầu vào năm 1951 đến nay đã phát triển lớn mạnh hơn về số lượng lẫn chất lượng.

    • Thành lập: 1/11/1993
    • Thành viên: 28
    • Trụ sở: Brussels, Bỉ

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

