Ngày đen tối trong lịch sử của vàng

Ngày 12 tháng 4 năm 2013, là ngày đen tối nhất trong lịch sử của vàng.

Kể từ đầu năm, giá vàng đã xuống khỏi ngưỡng 1.700 đô-la, và nó đã lặng lẽ rơi xuống vực thẳm vào ngày 11 tháng 4. Ngày 12 tháng 4, lúc 8 giờ 30 phút ET (giờ miền Đông), vàng được định giá ở mức 1.542 đô-la, đây cũng là khoảnh khắc bình yên cuối cùng trước cơn đại họa.

Hôm đó vừa hay trùng vào thứ sáu, thị trường vàng giao sau ở New York vừa mới mở cửa đã thấy mây đen phủ kín, sấm chớp long trời, một lệnh bán 100 tấn vàng đột ngột ập xuống. Đợt bán tháo đột ngột và cực kỳ khủng khiếp này chẳng khác gì một cơn sóng thần ùa vào thị trường vẫn chưa hề có sự chuẩn bị. Dưới sự hoang mang tột độ của giới đầu cơ giá lên, giá vàng lập tức giảm mạnh.

Trong hai giờ đồng hồ sau đó, dù cơn kinh hãi vẫn chưa nguôi nhưng thị trường cũng tạm thời nguội bớt. Những nhân viên giao dịch vò đầu bứt tai trước đòn phục kích quá đỗi bất ngờ của giới đầu cơ giá xuống; tin đồn rộ lên khắp nơi, khiến dân tình càng thêm hoang mang. Tuy nhiên, đợt bán tháo khổng lồ này lại đột nhiên dừng lại, thị trường dần trở lại bình thường.

Đó là sự tĩnh lặng trước cơn đại địa chấn, một dự cảm chẳng lành mãnh liệt bao trùm toàn thị trường.

10 giờ 30 phút, cuối cùng tai họa thực sự cũng đã ập đến: 300 tấn vàng bị bán tháo ồ ạt - quy mô tương đương 11% sản lượng khai thác vàng toàn cầu trong năm 2012! Thứ mà các nhà giao dịch choáng váng nhìn thấy không còn là một con sóng lớn cao 10 mét, mà là một cơn sóng thần cao tới 30 mét! Nỗi sợ hãi khiến tâm trí của mọi người đóng băng, rồi ngay sau đó, sự điên cuồng lại thiêu cháy não bộ của họ. Lúc này, thứ bản năng sinh tồn, chi phối mọi hành vi của tất cả mọi người chính là bỏ chạy thoát thân. Tình hình thị trường đảo ngược trong phút chốc, những tiếng la hét đòi bán khống vang lên chói tai.

Điểm mốc quan trọng 1.525 đô-la đã bị xuyên thủng trong nháy mắt, xu hướng tăng giá bền vững của thị trường vàng kể từ năm 2000 bị đảo ngược hoàn toàn. Tất cả những nhà đầu cơ giá lên đã đặt lệnh cắt lỗ tự động tại điểm phân định gấu-bò này giống như những chiến binh xác ướp bị lời nguyền đánh thức, đột nhiên gia nhập vào đại quân bán khống, quay lại chém giết doanh trại của chính mình. Trong phút chốc người ngựa của phe đầu cơ giá lên dẫm đạp lên nhau mà chết, tan tác chẳng còn một mống.

Lúc này, tại thời điểm mà tính thanh khoản của thị trường New York đang ở mức dồi dào nhất, các thị trường vàng lớn ở London và châu Âu đều ở trạng thái mở cửa, do đó họ có thể cảm nhận được hết nỗi kinh hoàng tột độ do giá vàng sụp đổ. Có thể thấy thời điểm phe bán khống lựa chọn để tung ra đòn chí mạng này được tính toán chuẩn đến từng phút!

Sóng xung kích từ vụ sụt giá vàng trầm trọng đã lập tức lan ra khắp thế giới, thị trường London cũng đồng thời hứng chịu ảnh hưởng. Tuy nhiên, so với thị trường vàng kỳ hạn của New York thì thị trường London có xu hướng giao dịch vàng vật chất nhiều hơn; và đối với những khách hàng chuẩn bị rút vàng giao ngay, sự mất giá khủng khiếp của vàng kỳ hạn tại thị trường New York ở một mức độ nào đó đã tạo cơ hội cho họ mua vàng với giá chiết khấu.

Nhưng khi những người mua ở thị trường London chuẩn bị bắt đáy, họ đột nhiên phát hiện ra rằng hệ thống giao dịch trên máy tính của họ đã gặp một sự cố rất hiếm khi xảy ra, khiến cho họ không thể mua cũng chẳng thể bán được. Mặc dù họ vẫn có thể đặt lệnh qua điện thoại nhưng giữa lúc tình hình thị trường đang thay đổi chóng mặt, vàng giao ngay ở London có thể xảy ra tình trạng thiếu hụt, khiến cho giao dịch của họ khó có thể thực hiện được toàn bộ.

Những người mua vàng vật chất ở London đang hoang mang tột độ vì không biết rốt cuộc thị trường đang xảy ra chuyện gì. Trong khi đó, giá vàng tại New York vẫn chìm trong cơn tuyết lở. Nếu giá vàng vẫn tiếp tục giảm mạnh thì tuyệt đại đa số các vị thế mua sẽ bị xóa sổ, và thị trường vàng chắc chắn sẽ tiếp tục xấu đi.

Để giảm bớt rủi ro khi nắm giữ vàng vật chất, những nhà đầu cơ ở London không thể mua trên thị trường vàng giao ngay ở London để giảm bớt chi phí, vì vậy họ chỉ có thể bán khống trên thị trường vàng kỳ hạn ở New York để bù lỗ. Họ buộc phải hành động một cách dứt khoát, và một lần nữa bản năng trốn chạy lại chi phối tất cả.

Cứ bán khống trước rồi đặt câu hỏi sau!

Các nhà giao dịch ở London cũng lũ lượt nhảy lên chiến xa của những kẻ đầu cơ giá xuống, nghiền nát thi thể của những kẻ đầu cơ giá lên rồi tiếp tục lao nhanh về phía trước.

Xu hướng lao dốc của vàng kỳ hạn tại New York không chỉ nhanh chóng càn quét tan tác thị trường vàng vật chất London - nơi mà lẽ ra nó sẽ phải hứng chịu đòn phản kích quyết liệt - mà còn dễ dàng tước được vũ khí của những người mua đang nắm giữ vàng vật chất ở London và buộc họ phải gia nhập vào đại quân bán khống.

Cuộc tấn công mạnh mẽ chưa từng có của phe đầu cơ giá xuống sau khi điểm cắt lỗ 1.525 đô-la bị xuyên thủng đã kích hoạt một màn “quay giáo trở cờ” cắt lỗ trên quy mô lớn của phe đầu cơ giá lên, sau đó buộc những người mua vàng vật chất trên thị trường London phải buông khí giới đầu hàng chỉ trong phút chốc.

Bán khống! Bán khống! Bán khống!

Từ New York đến London, từ Singapore đến Hong Kong, từ Thượng Hải đến Tokyo, các nhà đầu tư vàng kinh hoàng rơi vào cảnh khiếp sợ tột độ, thị trường của nhiều quốc gia rơi vào thảm cảnh máu chảy thành sông.

Truyền thông Phố Wall hào hứng bình luận: Xu hướng lao dốc của giá vàng giờ đã rơi tự do, lưỡi dao sắc bén của phe đầu cơ giá đã dễ dàng chém gục thị trường vàng “ngọt như dao nóng cắt phô-mai”.