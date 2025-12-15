Chính quyền ông Trump giàu chưa từng có

Với 12 tỷ phú và tổng tài sản trị giá 390 tỷ USD, bao gồm ông Trump và Elon Musk, đây là chính quyền giàu nhất trong lịch sử hiện đại của nước Mỹ.

Người giàu nhất thế giới, chủ sở hữu một đội bóng rổ, cựu CEO của tập đoàn đấu vật giải trí WWE. Đó chỉ là vài trong số 12 tỷ phú, không tính ông Trump, đang nắm giữ các vị trí trong chính quyền Mỹ năm nay.

Tính đến tháng 3, tổng tài sản của nhóm này đạt 390,6 tỷ USD . Dù các chính quyền trước đây cũng có những nhân vật siêu giàu, quy mô tài sản hiện tại còn vượt cả nhiệm kỳ đầu của ông Trump, vốn từng được xem là chính quyền giàu có nhất trong lịch sử Mỹ.

Theo Washington Post, nếu không tính Elon Musk, các tỷ phú trong chính quyền Mỹ cùng vợ hoặc chồng đã đóng góp hơn 52 triệu USD cho ông Trump, các PAC ủng hộ ông và Ủy ban Toàn quốc đảng Cộng hòa (RNC) trong chiến dịch năm 2024. Riêng ông Musk đã đóng góp hơn 294 triệu USD trong năm này.

Người phát ngôn Nhà Trắng Liz Huston cho biết các thành viên trong ê kíp của Tổng thống Trump đều là “những người ngoại đạo chính trị nhưng yêu nước” và sau nhiều thập kỷ thành công trong khu vực tư nhân, họ tự hào phục vụ nước Mỹ.

Donald Trump, Tổng thống Mỹ

Tài sản ròng: 5,1 tỷ USD

Năm 2017, khi ông Trump lần đầu nhậm chức, tạp chí Forbes ước tính ông sở hữu khoảng 3,5 tỷ USD . Khối tài sản của ông khi ấy sụt giảm một phần do lợi nhuận từ bất động sản tại Midtown Manhattan đi xuống. Tài sản của ông Trump từ đó đã tăng lên hơn 5 tỷ USD , chủ yếu nhờ các hoạt động ngoài lĩnh vực bất động sản như đầu tư tiền mã hóa và nền tảng mạng xã hội Truth Social.

Howard Lutnick - Bộ trưởng Thương mại

Tài sản ròng: 3,2 tỷ USD

Howard Lutnick, vị Bộ trưởng Thương mại có tính cách sôi nổi, là Tổng giám đốc lâu năm của tập đoàn dịch vụ tài chính Cantor Fitzgerald. Ông và vợ không đóng góp cho ông Trump vào năm 2016 nhưng đã góp 550.000 USD cho ông Trump, các PAC ủng hộ và Ủy ban Quốc gia Cộng hòa trong bầu cử 2020.

Ông Howard Lutnick, Bộ trưởng Thương mại Mỹ. Ảnh: Reuters.

Trong chu kỳ bầu cử 2024, ông đã góp 8,8 triệu USD và được ông Trump chọn làm đồng chủ tịch quá trình chuyển giao chính quyền. Năm nay, gia đình ông Lutnick cũng đóng góp cho dự án phòng khánh tiết trong Nhà Trắng, theo Nhà Trắng.

Linda McMahon, Bộ trưởng Giáo dục

Tài sản ròng: 3 tỷ USD

Linda McMahon và chồng, cựu Chủ tịch WWE Vince McMahon, đã kiếm hàng tỷ USD từ việc biến WWE thành đế chế truyền thông. Hai người hiện sống ly thân, theo luật sư của bà Linda. Bà đang lãnh đạo Bộ Giáo dục, cơ quan ông Trump từng cam kết sẽ xóa bỏ, và bản thân bà cũng đã có hành động thực hiện mục tiêu ấy.

Bộ trưởng Giáo dục Mỹ Linda McMahon. Ảnh: Reuters.

Bà McMahon từng phục vụ khoảng một năm trong hội đồng giáo dục bang Connecticut trước khi từ chức để tranh cử Thượng viện năm 2010 rồi tiếp tục tranh cử năm 2012 nhưng không thành công.

Bà và chồng đã đóng góp hơn 47 triệu USD cho ông Trump, các PAC ủng hộ ông và RNC từ năm 2015, theo phân tích của Washington Post. Bà từng đứng đầu Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp nhỏ trong nhiệm kỳ đầu của ông Trump, làm chủ tịch một siêu PAC ủng hộ ông Trump năm 2020 và là đồng chủ tịch chuyển giao quyền lực vào năm ngoái.

Steve Witkoff, Trợ lý tổng thống kiêm Đặc phái viên hòa bình

Tài sản ròng: 2 tỷ USD

39 năm trước tại một tiệm ăn ở New York, trong lần quên ví, ông Trump đã được ông Steve Witkoff thết đãi chiếc bánh mì kẹp. Giờ đây, ông Witkoff là đặc phái viên hòa bình của ông Trump, tham gia thỏa thuận ngừng bắn Hamas - Israel, các cuộc đàm phán về chiến sự Ukraine, và ít nhất một cuộc trao đổi tù nhân.

Phần lớn tài sản của Witkoff đến từ công ty phát triển bất động sản của ông, theo Forbes. Khi công ty tiền mã hóa World Liberty Financial công bố tài liệu vào tháng 10/2024, họ cho biết gia đình ông Trump và ông Witkoff có lợi ích tài chính trong dự án.

Ông Steve Witkoff. Ảnh: Reuters.

Ông Witkoff từng đóng góp ít nhất 200.000 USD cho ông Trump, các PAC ủng hộ Trump và RNC trong mọi chu kỳ bầu cử từ 2016. Ông góp nhiều nhất năm 2020 với 930.000 USD . Một dấu hiệu cho thấy mối quan hệ bền chặt giữa hai gia đình là việc con trai ông Witkoff là Zach đã đặt tên con mình theo tên ông Trump vào năm ngoái.

Kelly Loeffler, Giám đốc Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp nhỏ

Tài sản ròng: 1,3 tỷ USD

Kelly Loeffler và chồng, Jeff Sprecher, cùng làm việc tại Intercontinental Exchange (ICE), công ty tài chính do Sprecher sáng lập và điều hành. Sau khi công ty niêm yết năm 2005, ICE mua lại Sàn giao dịch chứng khoán New York và Loeffler trở thành thượng nghị sĩ Mỹ.

Khi một trong hai ghế Thượng viện của bang Georgia bị bỏ trống cuối năm 2019, Thống đốc Brian Kemp bổ nhiệm bà Loeffler vào vị trí này, dù bà không phải lựa chọn của ông Trump. Bà giữ vị trí khoảng 1 năm.

Kelly Loeffler. Ảnh: Reuters.

Loeffler và Sprecher đóng góp dưới 100.000 USD cho ông Trump và các PAC ủng hộ ông Trump vào năm 2016. Con số này tăng lên 1,9 triệu USD năm 2020 và 7,1 triệu USD năm 2024. Sprecher góp 1 triệu USD cho lễ nhậm chức năm 2025, và hai vợ chồng đóng tổng cộng 5 triệu USD cho một PAC ủng hộ Trump vào tháng 6. Họ cũng góp cho dự án phòng khánh tiết của Nhà Trắng năm nay.

Elon Musk, lãnh đạo Bộ Hiệu quả Chính phủ (từ chức cuối tháng 5)

Tài sản ròng: 342 tỷ USD

Ông Musk, người giàu nhất thế giới, đã chi 294 triệu USD để hỗ trợ Trump và các ứng viên Cộng hòa trong chu kỳ bầu cử 2024. Nhiều tháng liền, ông giữ vị trí trong Nhà Trắng với tư cách thành viên Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE).

Ông chủ Tesla ngừng đảm nhiệm vai trò "viên chức chính phủ đặc biệt" sau cuộc tranh cãi lớn với Tổng thống xuất phát từ việc ông Musk công khai chỉ trích luật thuế và nhập cư mới.

Hai người dường như đã nói chuyện trở lại, nhưng hiện chưa rõ ông Trump có sẽ tiếp tục chi mạnh tay để hỗ trợ đảng Cộng hòa hay không.

Elon Musk. Ảnh: Reuters.

Joe Gebbia, Giám đốc thiết kế

Tài sản ròng: 8,3 tỷ USD

Đồng sáng lập Airbnb Joe Gebbia gia nhập chính quyền ông Trump lần đầu trong cơ quan DOGE. Hiện ông là giám đốc thiết kế của chính phủ Mỹ, vị trí do ông Trump tạo ra và nhanh chóng giao cho Gebbia hồi tháng 8.

Gebbia nói nhiệm vụ của ông là "nâng cấp các dịch vụ công hiện nay để đem lại trải nghiệm hài lòng như Apple Store, thiết kế đẹp, trải nghiệm người dùng tốt, vận hành trên phần mềm hiện đại".

Joe Gebbia. Ảnh: Reuters.

Quan điểm chính trị của Gebbia thay đổi theo thời gian. Trong bài đăng trên X trước lễ nhậm chức 2025 của ông Trump, Gebbia viết mình từng bỏ phiếu cho Al Gore năm 2000 nhưng "đảng Dân chủ mà tôi từng bỏ phiếu suốt đời không còn là đảng như trước". Gebbia viết rằng sau khi tự nghiên cứu, ông thấy ông Trump "không phải kẻ phát xít quyết tâm phá hủy nền dân chủ".

Antonio Gracias, Tình nguyện viên DOGE (rời chức tháng 7)

Tài sản ròng: 2,2 tỷ USD

Antonio Gracias, nhà sáng lập kiêm CEO Valor Equity Partners, là đồng minh lâu năm của ông Musk, từng làm việc cùng ông tại DOGE với tư cách "viên chức chính phủ đặc biệt" phụ trách rà soát hệ thống An sinh Xã hội.

Ông Gracias là nhà đầu tư sớm của Tesla và cũng đầu tư vào SpaceX. Ông từng đóng góp 1 triệu USD cho siêu PAC ủng hộ ông Trump vài ngày trước lễ nhậm chức năm nay, và cũng tặng 1 triệu USD cho America PAC của Musk. Trước đây, ông từng đóng góp cho các chính trị gia Dân chủ như Barack Obama, Hillary Clinton, Joe Biden và Thượng nghị sĩ Adam Schiff của California.

Tilman Fertitta, Đại sứ Mỹ tại Italy và San Marino

Tài sản ròng: 11,3 tỷ USD

Chủ nhà hàng Tilman Fertitta có lẽ là ngôi sao truyền hình thực tế duy nhất trong danh sách này, ngoài ông Trump. Ông từng dẫn chương trình “Người mua Tỷ Đô” trên CNBC giai đoạn 2016-2018. Phần lớn tài sản của ông đến từ Fertitta Entertainment, công ty sở hữu Landry's, Golden Nugget Hotels and Casinos và đội bóng rổ Houston Rockets.

Tilman Fertitta. Ảnh: Reuters.

Trong nhiệm kỳ đầu của ông Trump, Fertitta từng đến Nhà Trắng giữa đại dịch để vận động ông Trump "thêm một hạng mục" vào Chương trình Bảo vệ Tiền lương cho "các chủ nhà hàng tư nhân lớn", theo Washington Post. Khi đó, ông Trump nói Fertitta là "bạn" và các nhà hàng của ông "đã trả tiền thuê cho tôi rất lâu".

Fertitta và vợ đã đóng góp khoảng 1 triệu USD cho ông Trump, các PAC ủng hộ ông Trump và RNC trong chu kỳ bầu cử 2024. Ông cũng đóng góp 1 triệu USD cho lễ nhậm chức của ông Trump vào ngày 17/12, 4 ngày trước khi Trump công bố quyết định chọn ông làm đại sứ.

Melinda Hildebrand, Đại sứ Mỹ tại Costa Rica

Tài sản ròng: 7,7 tỷ USD

Melinda "Mindy" Hildebrand, vợ của Jeffery Hildebrand, nhà sáng lập tập đoàn khoan dầu Hilcorp Energy, từng là chủ tịch Quỹ Hildebrand, quỹ gia đình có hơn 130 triệu USD tài sản tính đến cuối 2024.

Gia đình Hildebrand có ảnh hưởng lớn ở Texas, nơi Jeffery từng ngồi trong Ủy ban Công viên và Động vật hoang dã Texas và Hội đồng Nhiếp chính Hệ thống Đại học Texas. Hai vợ chồng đóng góp 1 triệu USD cho lễ nhậm chức của ông Trump ngày 11/12. Ông Trump công bố đề cử bà vào tháng 2.

Stephen Feinberg, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

Tài sản ròng: 5 tỷ USD

Stephen Feinberg là đồng sáng lập Cerberus Capital Management, tập đoàn đầu tư tư nhân quy mô lớn. Bản kê khai tài chính mà Feinberg nộp theo quy định pháp luật dài hơn 1.800 trang, dài nhất trong số các tỷ phú được đề cử vào chính quyền ông Trump.

Feinberg hiện giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Ông không đóng góp nhiều cho ông Trump trước chu kỳ bầu cử 2024, nhưng trước đây ông và vợ từng hỗ trợ tài chính cho ông Trump và đồng minh, góp 2,1 triệu USD năm 2016 và 1,7 triệu USD năm 2020 cho Trump, các ủy ban ủng hộ Trump và RNC.

Stephen Feinberg. Ảnh: Bloomberg.

Warren Stephens, Đại sứ Mỹ tại Anh

Tài sản ròng: 3,4 tỷ USD

Warren Stephens điều hành Stephens Inc., công ty tài chính do chú ông sáng lập và sau đó được cha ông điều hành.

Stephens từng tài trợ cho cả đối thủ lẫn các ủy ban ủng hộ ông Trump. Năm 2016, ông góp 2,5 triệu USD cho một PAC chống Trump, nhưng đến năm 2020 đã cùng vợ đóng góp 5 triệu USD cho ông Trump, RNC và các ủy ban liên quan; con số này tăng lên 8,6 triệu USD năm 2024. Trong giai đoạn 6/2023-1/2024, hai người cũng góp 2,9 triệu USD cho một ủy ban ủng hộ Nikki Haley.

Sau khi ông Trump đắc cử năm 2024, Stephens tiếp tục ủng hộ, trong đó có 4 triệu USD cho lễ nhậm chức và 1 triệu USD cho một super PAC thân ông Trump cùng ngày ông được công bố là ứng viên đại sứ tại Anh.

Paul Atkins, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch SEC

Tài sản ròng: 1,2 tỷ USD

Luật sư Paul Atkins là chồng của Sarah Humphreys Atkins, hậu duệ nhà sáng lập hãng tấm lợp Tamko. Ông hiện đứng đầu SEC, cơ quan bảo vệ nhà đầu tư và giám sát thị trường Mỹ.

Paul Atkins. Ảnh: Reuters.

Atkins từng là ủy viên SEC dưới thời Tổng thống George W. Bush và hiện thúc đẩy đề xuất của ông Trump nhằm giảm yêu cầu báo cáo tài chính của doanh nghiệp xuống 6 tháng/lần thay vì hàng quý.

Trước khi được đề cử, ông từng tư vấn cho ExxonMobil và Bank of America, được xem là thân thiện với ngành tiền mã hóa, và là nhà tài trợ lớn cho các chiến dịch cùng ủy ban ủng hộ ông Trump.

Ông ủng hộ tài chính cho ông Trump từ năm 2016 với khoản 2.700 USD , và trong các năm 2020-2024, hai vợ chồng đã đóng góp hơn 100.000 USD cho ông Trump và các ủy ban liên quan.