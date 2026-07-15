Người hâm mộ Argentina cầu may trước trận gặp Anh

Trước trận bán kết World Cup với tuyển Anh, nhiều cổ động viên Argentina cho ảnh Harry Kane vào ngăn đá tủ lạnh với niềm tin sẽ mang lại may mắn cho đội nhà.

Người hâm họ Argentina đặt thẻ sưu tập có hình đội trưởng tuyển Anh Harry Kane vào ngăn đá tủ lạnh. Ảnh: Reuters.

Người hâm mộ Argentina đang tìm cách để cầu may trước trận bán kết World Cup gặp tuyển Anh, theo Reuters. Họ viết tên đội trưởng Harry Kane rồi cho vào ngăn đá tủ lạnh, đồng thời kiên trì lặp lại những nghi thức mà họ tin sẽ mang lại may mắn cho đội tuyển trên sân cỏ.

Đây là một phần trong truyền thống lâu đời gọi là "cabalas" của người Argentina. Người hâm mộ tin rằng những điều kiêng kỵ và các nghi thức cầu may này có thể mang lại may mắn, giúp đội tuyển thi đấu thuận lợi hơn.

Nhiều người kiêng nhắc tên đối thủ, mặc lại chiếc áo đấu cũ chưa giặt, ngồi đúng chỗ quen thuộc và ăn đúng món ăn trước mỗi trận đấu. Họ tin rằng chỉ cần thay đổi một chi tiết cũng có thể khiến đội tuyển mất may mắn và lỡ cơ hội giành thêm một chức vô địch.

"Nhóm bạn của em có một nghi thức. Chúng em viết tên cầu thủ ngôi sao và thủ môn của đối phương lên cùng một tờ giấy rồi bỏ vào ngăn đá tủ lạnh", cô bé Ines Mutri, 13 tuổi, sinh sống tại Buenos Aires (Argentina), cho biết.

"Lần này bọn em sẽ đông lạnh tên Kane vì anh ấy là chân sút số một của tuyển Anh", cô bé nói thêm.

Ines Mutri vẽ quốc kỳ Argentina lên mặt như một nghi thức cầu may mỗi khi theo dõi các trận đấu của đội tuyển tại FIFS World Cup 2026 ngày 13/7. Ảnh: Reuters.

Tại một đất nước mà bóng đá gần như được tôn sùng như một tôn giáo, người hâm mộ cho rằng những nghi thức như vậy giúp họ có cảm giác mình phần nào kiểm soát được kết quả trận đấu.

Truyền thống này đã ăn sâu vào văn hóa bóng đá Argentina. Carlos Bilardo, huấn luyện viên đưa Argentina vô địch World Cup 1986, nổi tiếng với hàng loạt điều mê tín, như quy định thứ tự các cầu thủ bước ra sân, góp phần đưa "cabalas" trở thành một phần của giai thoại bóng đá Argentina.

Ngay cả huấn luyện viên đương nhiệm Lionel Scaloni cũng thừa nhận mình có nghi thức riêng. "Tôi bước vào sân bằng chân phải trước rồi làm dấu thánh giá", ông nói trong thời gian diễn ra giải đấu.

Một số tập tục cũng thay đổi theo thời đại. Tại World Cup năm nay, người hâm mộ chia sẻ trên mạng xã hội những hình ảnh do AI tạo ra, mô tả các cầu thủ đối phương bị đóng băng trong những khối băng, như một cách tượng trưng để ngăn đối phương di chuyển, ghi bàn hoặc cản phá.

Ý tưởng này thậm chí còn được áp dụng ngoài đời thực. Juan Pablo Calvo, 18 tuổi, cho biết sẽ bỏ tên Jude Bellingham vào ngăn đá vì cho rằng anh là "một cầu thủ cực kỳ xuất sắc".

Juan Pablo Monsalvo bỏ thẻ sưu tập có hình tiền vệ Jude Bellingham của tuyển Anh vào ngăn đá tủ lạnh để "đóng băng" đối thủ. Ảnh: Reuters.

Trận bán kết sắp tới giữa Anh và Argentina nối dài một trong những cuộc đối đầu giàu duyên nợ nhất của bóng đá thế giới, trong đó nổi bật là bàn thắng "Bàn tay của Chúa" của Diego Maradona năm 1986.

Để xem trận bán kết, Calvo mặc chiếc áo giống mẫu áo mà Maradona từng mặc tại World Cup 1986, giải đấu mà Argentina lên ngôi vô địch.

"Dù Messi đã giành mọi danh hiệu có thể giành được, đây vẫn là một cơ hội rất đặc biệt vì anh ấy chưa từng gặp tuyển Anh ở một trận đấu như thế này, càng chưa từng đối đầu họ ở bán kết World Cup", Calvo nói.

Những cổ động viên khác cho rằng việc lặp lại mọi thứ mới là "cabala" quan trọng nhất. Mỗi khi Argentina thắng, mọi chi tiết trong ngày thi đấu đều phải được tái hiện y hệt ở trận tiếp theo: đi cùng những người cũ, ngồi đúng chỗ cũ, mặc đúng chiếc áo cũ và nếu có thể thì ăn đúng món ăn cũ.

Mutri sẽ xem trận đấu cùng 8 người bạn. Họ đều đội cùng một kiểu mũ và luôn ngồi đúng vị trí quen thuộc trong mỗi trận đấu.

"Em nghĩ trận đấu với tuyển Anh cũng sẽ căng thẳng đến nghẹt thở như mọi trận trước. Nhưng chắc chắn sẽ rất hay và rất đáng xem", cô bé nói.