Giá vé trận Anh-Argentina gấp đôi trận Pháp-Tây Ban Nha, tại sao?

Dù cùng là những trận đại chiến giành vé vào chung kết World Cup nhưng giá vé cặp đấu giữa Anh và Argentina lại đắt gấp đôi trận Pháp gặp Tây Ban Nha.

Giá vé cặp đấu giữa Anh và Argentina đắt gấp đôi trận Pháp gặp Tây Ban Nha. Ảnh: Reuters.

Hai trận bán kết World Cup 2026 quy tụ 4 ông lớn của bóng đá thế giới cùng dàn cầu thủ có tổng giá trị ước tính khoảng 5 tỷ USD . Cặp đấu đầu tiên là đội tuyển số 1 thế giới Pháp gặp đội hạng 3 Tây Ban Nha; cặp còn lại là đội hạng 2 Argentina đối đầu đội hạng 4 Anh.

Mỗi trận đều có sự góp mặt của những siêu sao như Kylian Mbappé, Lionel Messi, Lamine Yamal và Harry Kane, nên thoạt nhìn đều được xem là những tấm vé "nóng". Tuy nhiên, trên thực tế, sức hút của hai trận đấu lại chênh lệch đáng kể.

Cơn sốt vé trận Anh - Argentina

Tính đến tối 12/7, giá vé trận bán kết giữa Anh và Argentina được giao dịch trên thị trường thứ cấp với mức cao gấp đôi so với giá vé trận bán kết giữa Pháp và Tây Ban Nha.

Giá vé thấp nhất để vào sân xem trận Anh - Argentina đã tăng vọt lên gần 3.000 USD trên các sàn bán lại vé ngay sau khi cặp đấu được xác định.

Trong khi đó, giá vé thấp nhất của trận Pháp - Tây Ban Nha liên tục giảm trong tuần qua, từ mức đỉnh hơn 3.600 USD vào ngày 4/7 xuống còn dưới 1.400 USD vào ngày 12/7, theo dữ liệu của TicketData.com.

Đội tuyển Anh và Argentina tại vòng tứ kết FIFA World Cup 2026. Ảnh: Reuters.

Các tin đăng trên nền tảng bán vé của FIFA cũng phản ánh xu hướng tương tự.

Cuối tuần qua, FIFA đã mở bán hàng nghìn vé bổ sung vào phút chót cho cả hai trận bán kết. Đến tối 12/7, toàn bộ vé hạng 1 của trận Anh - Argentina trên sân Mercedes-Benz ở Atlanta, có giá 3.545 USD , đã được bán hết. Trong khi đó, vé trận Pháp - Tây Ban Nha trên sân AT&T tại Arlington, bang Texas, vẫn còn được chào bán với số lượng lớn.

Đối với trận Pháp - Tây Ban Nha, FIFA vẫn còn niêm yết hơn 1.500 vé hạng 1 và hạng 2 với giá lần lượt là 3.710 USD và 2.705 USD , dù cặp đấu này được xác định sớm hơn trận Anh - Argentina hơn 24 giờ.

Theo đại diện của trang bán lại vé bên thứ ba SeatGeek chia sẻ với The Athletic, giá bán trung bình trong 7 ngày qua của trận bán kết thứ hai cũng cao hơn khoảng 1.000 USD so với trận bán kết đầu tiên.

Vì sao lại có sự chênh lệch này?

Nguyên nhân được cho là do trận Anh - Argentina được xem là sự kiện có sức hút lớn hơn. Đây không chỉ đơn thuần là một trận bán kết World Cup. Đó là cuộc đối đầu hiếm có giữa hai nền bóng đá giàu duyên nợ, mang theo lịch sử đối đầu và những câu chuyện kinh điển; đồng thời cũng là cơ hội duy nhất để chứng kiến Lionel Messi - cầu thủ vĩ đại nhất thế giới đương đại - đối đầu với đội tuyển của quốc gia khai sinh ra môn bóng đá hiện đại.

Trong khi đó, dù Tây Ban Nha và Pháp được đánh giá là hai đội tuyển mạnh nhất thế giới ở thời điểm hiện tại, cả hai đều đã nhiều lần góp mặt ở những sân chơi đỉnh cao và nhiều khả năng sẽ còn trở lại trong tương lai.

Tính từ đầu thế kỷ XXI, Pháp và Tây Ban Nha đã góp mặt tổng cộng 11 lần ở vòng bán kết các giải đấu lớn. Trong quãng thời gian đó, mỗi đội đều giành ít nhất một chức vô địch World Cup và một chức vô địch EURO. Hai đội cũng thường xuyên chạm trán nhau, trong đó có trận chung kết UEFA Nations League 2021 và bán kết EURO 2024. Vì thế, ở một khía cạnh nào đó, cuộc đối đầu này mang lại cảm giác khá quen thuộc.

Một yếu tố khác là cộng đồng người nước ngoài sinh sống tại Mỹ.

Trong khi có hàng triệu người đang sinh sống tại Mỹ là người Anh hoặc có cha mẹ, ông bà là người Anh, thì cộng đồng người Tây Ban Nha tại Mỹ tương đối nhỏ.

Ngoài ra, dù một số cổ động viên Pháp và Tây Ban Nha đã sang Bắc Mỹ để theo dõi World Cup, việc lưu lại hơn một tháng sẽ tốn kém rất nhiều. Việc quyết định lên đường vào phút chót cũng không hề dễ dàng. Trong ngày 13/7 chỉ có một chuyến bay thẳng kéo dài khoảng 10 giờ từ Paris đến Dallas và một chuyến từ Madrid, với giá vé gần 4.000 USD mỗi chuyến. Trong khi đó, mỗi ngày có từ 3 đến 5 chuyến bay thẳng từ London đến Atlanta.

Đội tuyển Pháp và Tây Ban Nha tại vòng tứ kết FIFA World Cup 2026. Ảnh: Reuters.

Trận bán kết Pháp - Tây Ban Nha không tạo cảm giác là cơ hội chỉ đến một lần trong đời.

Người hâm mộ Tây Ban Nha mới được chứng kiến Lamine Yamal cùng các đồng đội đăng quang EURO tại Đức cách đây hai năm. Trong khi đó, người hâm mộ Pháp đã chứng kiến đội tuyển của họ vô địch World Cup trên sân nhà năm 1998, đăng quang thêm một lần tại Nga năm 2018 và góp mặt ở trận chung kết World Cup 2022 tại Qatar.

Ngược lại, đội tuyển Anh chưa từng trở lại trận chung kết World Cup kể từ chức vô địch duy nhất vào năm 1966.

Argentina lên ngôi vô địch World Cup cách đây bốn năm tại Qatar, nhưng giờ đây, bất kỳ cơ hội nào được chứng kiến Lionel Messi thi đấu trên sân khấu lớn nhất của bóng đá thế giới đều trở nên quý giá.

Messi đã bước sang tuổi 39 ngay trong kỳ World Cup này. Khi giải đấu bước vào vòng loại trực tiếp, mỗi trận đấu anh góp mặt đều có thể là trận World Cup cuối cùng trong sự nghiệp của siêu sao này.

Lionel Messi ăn mừng sau khi ghi bàn vào lưới Algeria tại vòng bảng World Cup 2026 trên sân vận động Kansas City, bang Missouri, Mỹ ngày 16/6. Ảnh: Reuters.

Sức hút của Messi đã đẩy giá vé tất cả các trận đấu của Argentina tại World Cup 2026 lên mức rất cao. Ở giai đoạn đầu giải đấu, anh rõ ràng là yếu tố lớn nhất kéo giá vé tăng mạnh. Tuy nhiên, lần đầu tiên tại giải năm nay, Argentina chạm trán một đối thủ có sức hút tương đương.

Và giữa hai quốc gia này tồn tại một bề dày lịch sử.

Mối duyên nợ trên sân cỏ bắt đầu từ World Cup 1966, khi Anh đánh bại Argentina 1-0 ở tứ kết. Tại Argentina, trận đấu này đôi khi được gọi là "El robo del siglo" ("Vụ cướp của thế kỷ"), bởi nhiều người Argentina cho rằng bàn thắng quyết định được ghi trong thế việt vị. Bên cạnh đó là những căng thẳng địa chính trị, chủ yếu bắt nguồn từ năm 1982, khi quân đội hai nước giao tranh trong cuộc chiến tranh Falkland.

Cuộc chiến càng khiến sự kình địch bóng đá giữa hai đội thêm sâu sắc và bùng lên mạnh mẽ tại World Cup 1986, khi Diego Maradona hạ gục tuyển Anh ở tứ kết bằng bàn thắng "Bàn tay của Chúa", rồi ngay sau đó ghi bàn thắng được nhiều người xem là đẹp nhất thế kỷ.

Những lý do trên khiến giá vé trận đấu diễn ra vào rạng sáng 16/7 (giờ Việt Nam) vẫn không ngừng tăng.

"Tôi sẽ vô cùng biết ơn nếu nhận được bất kỳ sự giúp đỡ nào để biến giấc mơ được xem trận đấu với tuyển Anh thành hiện thực", một cổ động viên Argentina viết trong nhóm WhatsApp của những người cùng cổ vũ đội tuyển.