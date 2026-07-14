Trọng tài bắt chính trận Anh - Argentina đến từ MLS

Ismail Elfath, trọng tài người Mỹ từng làm nhiệm vụ ở chung kết World Cup 2022, được FIFA giao điều khiển trận bán kết giữa Argentina và Anh.

Trọng tài nước chủ nhà Ismail Elfath sẽ bắt chính trận bán kết giữa Anh và Argentina. Ảnh: Reuters.

Argentina sẽ chạm trán Anh ở bán kết World Cup 2026 trên sân Mercedes-Benz (Atlanta) lúc 2h ngày 16/7, và Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) đã chỉ định trọng tài Ismail Elfath điều khiển cuộc đối đầu được chờ đợi này.

Vị vua áo đen 44 tuổi không phải gương mặt xa lạ với người hâm mộ Argentina. Tại World Cup 2022 ở Qatar, ông điều hành ba trận đấu và được phân công làm trọng tài thứ tư trong trận chung kết giữa Argentina và Pháp. Đây là lần thứ hai Elfath góp mặt ở một kỳ World Cup.

Tại giải năm nay, trọng tài người Mỹ đã cầm còi 3 trận, gồm Hà Lan hòa Nhật Bản 2-2, Tây Ban Nha thắng Uruguay 1-0 ở vòng bảng và Na Uy vượt qua Brazil 2-1 tại vòng 16 đội. Sau ba trận, ông rút tổng cộng 8 thẻ vàng và một thẻ đỏ dành cho Agustin Canobbio của Uruguay.

Dù vậy, Elfath cũng gây không ít tranh cãi. Báo chí Tây Ban Nha cho rằng ông quá nương tay trong trận gặp Uruguay khi chỉ rút thẻ vàng với pha vào bóng của Nicolas de la Cruz, khiến Nico Williams chấn thương và nghỉ thi đấu vài trận.

Ở cuộc đối đầu giữa Brazil và Na Uy, ban đầu, ông không thổi phạt đền sau pha phạm lỗi của Kristoffer Ajer với Matheus Cunha, trước khi VAR can thiệp và yêu cầu xem lại tình huống.

Tổ trọng tài điều khiển trận bán kết được công bố. Ảnh: FIFA.

Sinh tại Casablanca (Morocco), Elfath sang Mỹ năm 18 tuổi để học ngành kỹ sư cơ khí trước khi chuyển hướng sang nghề trọng tài. Ông trở thành trọng tài FIFA từ năm 2016 và chủ yếu làm việc tại Giải nhà nghề Mỹ (MLS). Elfath từng điều khiển trận chung kết Leagues Cup 2023, nơi Lionel Messi cùng Inter Miami đánh bại Nashville sau loạt luân lưu.

Ông cũng từng bắt một trận của Olympic Argentina tại Olympic Tokyo 2020. Đó là trận hòa 1-1 ở vòng bảng trước Tây Ban Nha, kết quả khiến Argentina bị loại vì cần một chiến thắng để đi tiếp. Hôm đó, Facundo Medina và Alexis Mac Allister, hai thành viên vẫn còn trong đội hình World Cup hiện tại, đều đá chính.

Ở trận bán kết sắp tới, Elfath sẽ được hỗ trợ bởi hai trợ lý đồng hương Corey Parker và Kyle Atkins, trong khi trọng tài người Italy Maurizio Mariani đảm nhiệm vai trò trọng tài thứ tư.

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