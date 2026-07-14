Sự thật vụ Argentina đòi mặc áo sân khách trước Anh

Thông tin cho rằng các đội tuyển có thể tự yêu cầu mặc màu áo theo ý muốn tại World Cup 2026 đang gây nhiều tranh luận trên mạng xã hội.

Argentina mặc áo sân khách khi gặp tuyển Anh.

Theo Telegraph, Liên đoàn Bóng đá Argentina (AFA) đề nghị FIFA cho phép đội tuyển sử dụng bộ trang phục sân khách thay vì áo sọc xanh - trắng truyền thống, ở trận bán kết World Cup 2026 với tuyển Anh.

Tuy nhiên, theo quy định chính thức của FIFA, việc lựa chọn trang phục thi đấu không phụ thuộc vào mong muốn của các đội bóng mà được thực hiện theo quy trình do ban tổ chức quy định.

Cụ thể, Điều 1, Mục 30, Phần VII trong bộ quy định World Cup 2026 nêu rõ thứ tự lựa chọn trang phục lần lượt thuộc về cầu thủ đội A, cầu thủ đội B, thủ môn đội A, thủ môn đội B và cuối cùng là tổ trọng tài.

Nếu sau quá trình này vẫn không thể tạo ra sự tương phản cần thiết giữa hai đội, quyền lựa chọn sẽ được đảo ngược, tức đội B được ưu tiên trước. Trong trường hợp hai bên vẫn không thể thống nhất phương án phù hợp, ban tổ chức sẽ là đơn vị đưa ra quyết định cuối cùng về màu áo thi đấu.

Tuyển Anh mặc áo sân nhà khi gặp Argentina. Ảnh: Reuters.

Quy định này cũng lý giải vì sao ở trận bán kết giữa Anh và Argentina, đội bóng Nam Mỹ gần như chắc chắn phải sử dụng trang phục sân khách. Theo phân nhánh thi đấu, tuyển Anh được xếp là đội A và nắm quyền lựa chọn trước.

Với việc "Tam sư" nhiều khả năng tiếp tục sử dụng bộ trang phục truyền thống màu trắng, Argentina buộc phải mặc áo sân khách để đảm bảo sự tương phản giữa hai đội, tránh xảy ra tình trạng trùng màu áo trên sân.

Trong khi đó, nhiều ý kiến cho rằng áo sân khách mang lại may mắn cho Argentina. Tuy nhiên, lịch sử lại cho thấy điều ngược lại. Thống kê chỉ ra rằng ở hai lần gần nhất "Albiceleste" mặc áo phụ tại vòng knock-out World Cup, họ đều phải nhận thất bại trước Đức, lần lượt ở tứ kết World Cup 2006 và trận chung kết World Cup 2014.

Như vậy, việc Argentina mặc áo sân khách ở trận bán kết không xuất phát từ yêu cầu của đội bóng, mà là hệ quả của quy định FIFA về lựa chọn trang phục thi đấu.

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