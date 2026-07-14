Dấu hiệu đáng lo ngại của Mbappe

Việc Kylian Mbappe rút ngắn buổi tập do chấn thương mắt cá dấy lên nghi ngờ về khả năng duy trì phong độ trong trận bán kết World Cup 2026 gặp Tây Ban Nha.

Kylian Mbappe nghỉ tập sớm trước trận bán kết World Cup với Tây Ban Nha.

Thủ quân đội tuyển Pháp được dự báo không đạt 100% phong độ trong cuộc đối đầu với Tây Ban Nha tại bán kết World Cup 2026. Sau khi gặp vấn đề ở mắt cá chân trong trận thắng Morocco 2-0 hôm 10/7, ngôi sao mang áo số 10 phải rút ngắn thời gian tham gia buổi tập gần nhất tại Dallas để đảm bảo tiến độ phục hồi.

Theo ghi nhận từ đội ngũ y tế, dù vẫn còn cảm giác đau nhẹ, tình hình của Mbappe không quá nghiêm trọng. Trong buổi tập chuẩn bị cho trận đấu, anh được áp dụng chế độ điều trị tích cực và chỉ tham gia một phần các bài tập chung cùng đồng đội.

Đây được xem là biện pháp cần thiết từ phía ban huấn luyện "Les Bleus" nhằm giúp anh tránh rủi ro tái phát chấn thương. Trước đó, tại trận tứ kết, Mbappe được rút ra nghỉ ở những phút cuối như một phương án đề phòng sau tình huống va chạm.

Các nguồn tin nội bộ từ đội tuyển Pháp khẳng định dù thể lực chưa ở trạng thái lý tưởng nhất, sự hiện diện của chân sút chủ lực này trong đội hình xuất phát vào sáng 15/7 là điều chắc chắn.

Sự góp mặt của Mbappe có ý nghĩa quyết định đối với sức mạnh tấn công của tuyển Pháp. Hiện tại, toàn đội đang tập trung tối đa cho quá trình hồi phục của tiền đạo thuộc biên chế Real Madrid, đảm bảo anh có được cảm giác bóng tốt nhất cho trận đấu sắp tới.

Đối thủ nói gì về Kylian Mbappe Trước thềm cuộc đối đầu giữa Pháp và Tây Ban Nha tại bán kết World Cup 2026, Mikel Merino có phát biểu đáng chú ý về ngôi sao số một của ''Les Bleus''