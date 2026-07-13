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Thể thao World Cup 2026

Tỷ số đối đầu lép vế của Mbappe trước Yamal

  • Thứ hai, 13/7/2026 05:00 (GMT+7)
  • 10 phút trước

Lamine Yamal bước vào trận bán kết World Cup 2026 với thành tích đối đầu vượt trội trước Kylian Mbappe, tạo thêm sức nóng cho màn so tài được chờ đợi nhất giải đấu.

Mbappe chưa từng thắng Yamal ở một cuộc đấu loại trực tiếp. Ảnh: Reuters.

Trận bán kết giữa Tây Ban Nha và Pháp tại World Cup 2026 không chỉ là màn so tài của hai ứng viên vô địch, mà còn là cuộc đối đầu giữa hai biểu tượng của bóng đá thế hệ mới: Lamine Yamal và Kylian Mbappe.

Điều đáng chú ý là trước cuộc chạm trán tại Dallas, ưu thế lại đang nghiêng hẳn về tài năng trẻ người Tây Ban Nha.

Kể từ khi nổi lên trong màu áo Barcelona, Yamal đã đối đầu Mbappe 10 lần, gồm 8 trận cấp CLB và 2 trận ở đội tuyển quốc gia. Kết quả cho thấy ngôi sao sinh năm 2007 thắng tới 8 trận, trong khi Mbappe chỉ hai lần ca khúc khải hoàn.

Hai chiến thắng hiếm hoi của tiền đạo người Pháp đều diễn ra ở cấp CLB. Đó là trận PSG thắng Barcelona 4-1 tại tứ kết lượt về Champions League mùa 2023/24 và chiến thắng 2-1 của Real Madrid trước Barcelona ở La Liga mùa 2025/26. Ngoài hai trận đấu này, Yamal đều là người nở nụ cười sau cùng.

Đáng chú ý hơn, Yamal chưa từng thất bại trước Mbappe ở các trận đấu loại trực tiếp. Anh góp mặt trong năm trận như vậy và đều giành chiến thắng, gồm ba trận chung kết cấp CLB cùng Barcelona và hai trận bán kết trong màu áo tuyển Tây Ban Nha.

Ở chung kết Siêu cúp Tây Ban Nha mùa 2024/25 và 2025/26, cũng như chung kết Cúp Nhà vua 2024/25, Barcelona đều đánh bại Real Madrid. Trong màu áo tuyển Tây Ban Nha, Yamal tiếp tục vượt qua Mbappe ở bán kết Euro 2024 với tỷ số 2-1 và bán kết UEFA Nations League 2025 bằng chiến thắng nghẹt thở 5-4, nơi anh lập cú đúp.

Tính riêng các cuộc đối đầu, Yamal ghi 6 bàn sau 10 lần gặp Mbappe, trong khi đội trưởng tuyển Pháp có 9 pha lập công. Tuy nhiên, ở World Cup 2026, Mbappe lại nổi bật hơn về mặt cá nhân khi đã ghi 8 bàn, còn Yamal mới chỉ một lần lập công.

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Đào Trần

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