Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao World Cup 2026

Yamal: 'Pháp e ngại Tây Ban Nha'

  • Thứ bảy, 11/7/2026 08:50 (GMT+7)
  • 20 phút trước

Trước thềm trận bán kết World Cup 2026, Lamine Yamal khẳng định Tây Ban Nha chính là đối thủ khiến đội tuyển Pháp phải lo ngại nhất lúc này.

Lamine Yamal tự tin đối đầu tuyển Pháp.

Yamal gửi lời cảnh báo tới đội tuyển Pháp trước thềm cuộc chạm trán tại bán kết World Cup 2026 diễn ra vào sáng 15/7. Ngôi sao thuộc biên chế Barcelona khẳng định đoàn quân của Luis de la Fuente sở hữu sự tự tin tuyệt đối và chính là đối thủ mà "Les Bleus" phải e dè nhất.

Phát biểu sau trận thắng Bỉ với tỷ số 2-1 tại tứ kết hôm 11/7, Yamal tự tin tuyên bố: "Tôi nghĩ nếu người Pháp phải lo sợ một ai đó, thì đó chính là chúng tôi. Tây Ban Nha là đội bóng đã loại họ khỏi giải đấu trước (EURO 2024) và chúng tôi có đủ cơ sở để lặp lại điều đó".

Lộ trình tiến vào bán kết của hai đội đều cực kỳ thuyết phục. Tây Ban Nha giành vé đi tiếp sau khi vượt qua đội tuyển Bỉ. Trong khi đó, đoàn quân của Didier Deschamps cũng khẳng định sức mạnh bằng trận thắng 2-0 Morocco vào sáng 10/7.

Màn chạm trán sắp tới được giới chuyên môn đánh giá là trận chung kết sớm, nơi hai ứng cử viên hàng đầu cạnh tranh tấm vé vào chơi trận đấu cuối cùng.

Về phần Yamal, anh tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng tại giải đấu trên đất Bắc Mỹ, trở thành một trong những nhân tố quan trọng nhất trong sơ đồ chiến thuật của "La Roja" bên cạnh một vài cái tên như Rodri hay Pau Cubarsi.

Tây Ban Nha ấn định chiến thắng 2-1 trước Bỉ Rạng sáng 11/7, Mikel Merino tận dụng cơ hội từ sai lầm của thủ thành Lammens, đưa Tây Ban Nha vượt lên dẫn 2-1 trước Bỉ ở tứ kết World Cup 2026.

Vì sao Tây Ban Nha thoát phạt đền trong trận đấu với Bỉ?

Ở trận thua Tây Ban Nha với tỷ số 1-2 tại tứ kết World Cup 2026, đội tuyển Bỉ bị từ chối quả phạt đền sau tình huống bóng chạm tay Rodri trong vùng cấm địa "La Roja".

4 giờ trước

Courtois thất thần nhìn thủ môn MU mắc sai lầm

Sáng 11/7, Thibaut Courtois lặng người trên băng ghế dự bị với ánh mắt đượm buồn và gương mặt thất thần khi Bỉ thua 1-2 Tây Ban Nha tại tứ kết World Cup 2026.

4 giờ trước

Yamal phá kỷ lục của Vua bóng đá Pele

Giúp Tây Ban Nha hạ Bỉ với tỷ số 2-1, Lamine Yamal đã vượt qua Vua bóng đá Pele để trở thành cầu thủ dưới 19 tuổi có số lần ra sân nhiều nhất lịch sử World Cup.

4 giờ trước

Công thức vô địch World Cup có thật không?

How to Win the World Cup là cuốn sách đi tìm bí mật phía sau chiếc cúp vàng danh giá qua góc nhìn của các HLV hàng đầu như Scolari hay Parreira. Tác giả Chris Evans cho thấy không có công thức cố định nào dẫn đến vinh quang. Chiến thắng World Cup luôn là sự kết hợp giữa chiến thuật, ngôi sao, may mắn và cả những khoảnh khắc không thể lường trước.

Huy Trưởng

world cup tây ban nha lamine yamal Tuyển Pháp world cup tây ban nha lamine yamal

    Đọc tiếp

    Courtois lên tiếng sau sai lầm của Lammens

    Courtois lên tiếng sau sai lầm của Lammens

    16 phút trước 08:53 11/7/2026

    0

    Thibaut Courtois khẳng định Senne Lammens chỉ là nạn nhân của sự kém may mắn sau sai lầm khiến tuyển Bỉ thua Tây Ban Nha ở tứ kết World Cup 2026.

    Cột mốc đáng kinh ngạc của HLV Tây Ban Nha

    Cột mốc đáng kinh ngạc của HLV Tây Ban Nha

    19 phút trước 08:51 11/7/2026

    0

    Sau khi Tây Ban Nha đánh bại tuyển Bỉ với tỷ số 2-1 để vào bán kết World Cup 2026, Luis de la Fuente chính thức xác lập một kỷ lục đáng kinh ngạc tại các giải đấu lớn.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý