Yamal: 'Pháp e ngại Tây Ban Nha'

Trước thềm trận bán kết World Cup 2026, Lamine Yamal khẳng định Tây Ban Nha chính là đối thủ khiến đội tuyển Pháp phải lo ngại nhất lúc này.

Lamine Yamal tự tin đối đầu tuyển Pháp.

Yamal gửi lời cảnh báo tới đội tuyển Pháp trước thềm cuộc chạm trán tại bán kết World Cup 2026 diễn ra vào sáng 15/7. Ngôi sao thuộc biên chế Barcelona khẳng định đoàn quân của Luis de la Fuente sở hữu sự tự tin tuyệt đối và chính là đối thủ mà "Les Bleus" phải e dè nhất.

Phát biểu sau trận thắng Bỉ với tỷ số 2-1 tại tứ kết hôm 11/7, Yamal tự tin tuyên bố: "Tôi nghĩ nếu người Pháp phải lo sợ một ai đó, thì đó chính là chúng tôi. Tây Ban Nha là đội bóng đã loại họ khỏi giải đấu trước (EURO 2024) và chúng tôi có đủ cơ sở để lặp lại điều đó".

Lộ trình tiến vào bán kết của hai đội đều cực kỳ thuyết phục. Tây Ban Nha giành vé đi tiếp sau khi vượt qua đội tuyển Bỉ. Trong khi đó, đoàn quân của Didier Deschamps cũng khẳng định sức mạnh bằng trận thắng 2-0 Morocco vào sáng 10/7.

Màn chạm trán sắp tới được giới chuyên môn đánh giá là trận chung kết sớm, nơi hai ứng cử viên hàng đầu cạnh tranh tấm vé vào chơi trận đấu cuối cùng.

Về phần Yamal, anh tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng tại giải đấu trên đất Bắc Mỹ, trở thành một trong những nhân tố quan trọng nhất trong sơ đồ chiến thuật của "La Roja" bên cạnh một vài cái tên như Rodri hay Pau Cubarsi.

Tây Ban Nha ấn định chiến thắng 2-1 trước Bỉ Rạng sáng 11/7, Mikel Merino tận dụng cơ hội từ sai lầm của thủ thành Lammens, đưa Tây Ban Nha vượt lên dẫn 2-1 trước Bỉ ở tứ kết World Cup 2026.