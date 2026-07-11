Courtois thất thần nhìn thủ môn MU mắc sai lầm

Sáng 11/7, Thibaut Courtois lặng người trên băng ghế dự bị với ánh mắt đượm buồn và gương mặt thất thần khi Bỉ thua 1-2 Tây Ban Nha tại tứ kết World Cup 2026.

Courtois chết lặng trên băng ghế dự bị.

Phút 88 trên sân SoFi, Senne Lammens xử lý không dứt khoát trong vùng cấm, tạo điều kiện để Mikel Merino băng vào dứt điểm, mang về bàn thắng quyết định cho Tây Ban Nha. Ống kính truyền hình ngay lập tức hướng về Courtois trên băng ghế dự bị. Thủ thành kỳ cựu lặng người và nhìn vô định vào sân cỏ. Ánh mắt bất lực cùng biểu cảm thất thần cho thấy nỗi đau khi anh chứng kiến mọi nỗ lực của bản thân và đồng đội sụp đổ chỉ vì một khoảnh khắc sai lầm.

Đối với Courtois, đó là cái kết quá nghiệt ngã. Từ người hùng trong hơn một giờ đồng hồ, anh chỉ còn biết bất lực nhìn người thay thế mắc lỗi và khiến tuyển Bỉ đánh mất cơ hội tiến vào bán kết World Cup.

Thủ thành thuộc biên chế Real Madrid trải qua trận đấu xuất sắc trước khi biến cố xảy ra. Suốt hơn 70 phút trên sân, Courtois liên tục từ chối những cơ hội nguy hiểm của Tây Ban Nha, góp công lớn giúp Bỉ duy trì lợi thế.

Tuy nhiên, khi tỷ số đang là 1-1, thủ môn 34 tuổi bất ngờ ôm chân sau một pha xử lý và ra dấu không thể tiếp tục thi đấu. Nhận thấy tình hình không khả quan, ban huấn luyện lập tức thay anh ra nghỉ. Courtois bước khỏi sân trong nước mắt, hiểu rằng chấn thương có thể khép lại kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp.

Người được trao cơ hội thay thế là Lammens, thủ môn thuộc biên chế MU. Tuy nhiên, lần đầu được ra sân tại một kỳ World Cup của Lammens đã hóa thành ác mộng. Còn với Courtois, đây nhiều khả năng là lần cuối anh góp mặt tại sân chơi lớn nhất bóng đá thế giới.

Tây Ban Nha sẽ gặp Pháp ở bán kết vào ngày 15/7.

Tây Ban Nha mở tỷ số 1-0 trước Bỉ Rạng sáng 11/7, Fabian Ruiz có pha dứt điểm chính xác vào lưới Bỉ mở tỷ số 1-0 cho Tây Ban Nha ở tứ kết World Cup 2026.