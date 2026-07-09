Courtois chỉ ra ứng viên vô địch World Cup 2026

Thibaut Courtois đánh giá Tây Ban Nha là một trong ba ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch World Cup 2026 trước cuộc đối đầu ở tứ kết.

Courtois chỉ ra 3 ứng viên vô địch World Cup 2026. Ảnh: Reuters.

Trước màn chạm trán Tây Ban Nha tại tứ kết World Cup 2026 vào ngày 11/7, thủ thành Thibaut Courtois dành sự tôn trọng lớn cho đối thủ, đồng thời khẳng định đội bóng xứ bò tót xứng đáng nằm trong nhóm ứng viên hàng đầu cho ngôi vương.

"Tây Ban Nha vô địch Euro và là ứng viên cho World Cup này, cùng với Argentina và Pháp. Điều đó đang được chứng minh. Họ sở hữu lối chơi giàu kiểm soát, gây áp lực cường độ cao và sẽ không dễ để đối phó", Courtois chia sẻ.

Thủ môn của Real Madrid cho biết đây là trận đấu mang nhiều cảm xúc bởi Tây Ban Nha gần như là quê hương thứ hai của anh. Courtois tiết lộ các con mình đều mang quốc tịch Tây Ban Nha và bản thân đã nhận được nhiều tin nhắn từ bạn bè thông báo sẽ đứng về phía "La Roja" trong trận đấu sắp tới.

Dù vậy, người gác đền tuyển Bỉ khẳng định sẽ gác mọi tình cảm sang một bên để hướng tới mục tiêu đưa đội nhà vào bán kết. Theo Courtois, tuyển Bỉ cần một trận đấu gần như hoàn hảo, đặc biệt phải tận dụng khoảng trống phía sau hàng phòng ngự dâng cao của Tây Ban Nha, đồng thời duy trì sự tập trung trong suốt hơn 90 phút.

Courtois cũng đánh giá cao sức mạnh tập thể của đối thủ thay vì chỉ tập trung vào những ngôi sao như Lamine Yamal hay Mikel Oyarzabal. Anh nhận định Tây Ban Nha kiểm soát nhịp độ trận đấu rất tốt, vẫn chưa để thủng lưới tại giải và còn sở hữu lực lượng dự bị đủ sức tạo khác biệt.

Phong độ của Courtois cũng là điểm tựa lớn cho tuyển Bỉ. Theo thống kê của FIFA, anh đã thực hiện 13 pha cứu thua trực tiếp ngăn cản bàn thắng tại World Cup 2026 và là nhân tố quan trọng giúp đội bóng châu Âu góp mặt ở tứ kết.

Highlights trận Mỹ 1-4 Bỉ Sáng 7/7, Bỉ trình diễn sức mạnh vượt trội khi đánh bại chủ nhà Mỹ 4-1 ở vòng 16 đội World Cup 2026, qua đó giành quyền vào tứ kết gặp Tây Ban Nha.