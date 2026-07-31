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Thể thao

Sếp lớn Bayern: 'Real muốn Olise là chuyện nực cười'

  • Thứ sáu, 31/7/2026 11:14 (GMT+7)
  • 20 phút trước

Chủ tịch danh dự Uli Hoeness khẳng định Bayern Munich không đàm phán với Real Madrid về Michael Olise, đồng thời nhấn mạnh anh là tương lai của đội bóng.

Trả lời phỏng vấn giới truyền thông, ông Hoeness dùng những lời lẽ mang tính mỉa mai để phản pháo lại thông tin chuyển nhượng gần đây. "Real Madrid muốn có Olise ư? Tôi cười muốn vỡ bụng", vị lãnh đạo 74 tuổi tuyên bố.

Theo ông, Bayern Munich đang nắm giữ quyền tự quyết hoàn toàn và không chịu áp lực phải chia tay các ngôi sao chủ chốt, bất kể đối tác có là thế lực nào tại châu Âu.

Đặc biệt, ông Hoeness còn nhấn mạnh lập trường vững chắc của câu lạc bộ bằng một tuyên bố đầy hình tượng: "Chúng tôi không đàm phán". Thông điệp này cho thấy Olise hiện là nhân tố không thể đụng đến trong kế hoạch của đội bóng xứ Bavaria ở thời điểm hiện tại.

Không chỉ tuyển thủ Pháp, lãnh đạo "Hùm xám" cũng khẳng định quyết tâm giữ chân Luis Diaz bất chấp sự quan tâm của các đội bóng khác. Cả hai ngôi sao này đều được xác định là những mảnh ghép quan trọng trong chiến lược phát triển dài hạn của đội chủ sân Allianz Arena.

Động thái từ ông Hoeness gửi đi tín hiệu rõ ràng rằng Bayern Munich ưu tiên ổn định lực lượng để chinh phục các danh hiệu lớn, thay vì tham gia vào các giao dịch trên thị trường chuyển nhượng.

Về phía ngôi sao 24 tuổi, sau khi trở lại từ kỳ nghỉ hậu World Cup 2026, Olise sẽ tập trung hoàn toàn vào quá trình chuẩn bị cho mùa giải mới cùng các đồng đội.

Khoảnh khắc ít ai để ý của Olise Trong bàn thắng đầu tiên của Bayern Munich trong thất bại 4-5 trước PSG tại lượt đi bán kết Champions League 2025/26. Olise đã có cơ hội ghi bàn trên chấm luân lưu. Tuy nhiên, ngôi sao người Pháp hiểu rõ ai mới thật sự là người ''uy tín'' trong tình huống đó.

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Huy Trưởng

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