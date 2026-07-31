Real Madrid chiêu mộ tiền đạo cao 1,94 m

Real Madrid trả 25 triệu euro để đưa Carlos Espí về sân Bernabeu theo bản hợp đồng có thời hạn 5 năm.

Real Madrid trả 25 triệu euro để đưa Carlos Espí về sân Bernabeu theo bản hợp đồng có thời hạn 5 năm.

Real Madrid hoàn tất việc chiêu mộ Carlos Espí từ Levante sau khi kích hoạt điều khoản giải phóng trị giá 25 triệu euro. Tiền đạo 21 tuổi ký hợp đồng đến tháng 6/2031 và trở thành phương án bổ sung mới cho hàng công của HLV Jose Mourinho, theo ESPN.

Đội bóng Hoàng gia hành động nhanh chóng khi Espí trước đó nhận được sự quan tâm từ một số CLB Premier League. Levante xác nhận đây là thương vụ bán cầu thủ trưởng thành từ học viện có giá trị lớn nhất lịch sử đội bóng.

Espí cao 1,94 m, sở hữu thể hình tốt và chơi theo phong cách của một trung phong truyền thống. Anh mạnh trong không chiến, chọn vị trí và dứt điểm trong vùng cấm, qua đó mang đến lựa chọn khác biệt so với những tiền đạo có xu hướng di chuyển rộng trong đội hình Real Madrid.

Chân sút người Tây Ban Nha trưởng thành tại Levante và ra mắt đội một vào tháng 2/2024. Sau 66 lần ra sân cho CLB, Espí ghi 20 bàn, trong đó có 11 pha lập công ở mùa giải 2025/26.

Phong độ đó giúp anh được bầu là cầu thủ U23 hay nhất La Liga mùa trước, vượt qua nhiều tài năng trẻ đáng chú ý. Espí cũng từng khoác áo các đội U19 và U20 Tây Ban Nha, đồng thời có tên trong danh sách sơ bộ của đội tuyển quốc gia trước World Cup 2026.

Real Madrid đẩy nhanh thương vụ sau khi đạt thỏa thuận bán Gonzalo Garcia cho Fulham. Đội bóng thành Madrid thu về khoảng 34 triệu bảng từ tiền đạo trưởng thành tại học viện, sau đó dùng một phần khoản tiền này để đưa Espí về Bernabeu.

Tại Real Madrid, Espí sẽ cạnh tranh cơ hội thi đấu trên hàng công và đảm nhận vai trò dự phòng cho Kylian Mbappe. Thể hình cùng khả năng hoạt động trong vùng cấm của tiền đạo 21 tuổi có thể giúp Mourinho giải quyết những trận đấu cần một trung phong chơi trực diện.

Espí là tân binh tiếp theo của Real Madrid trong kỳ chuyển nhượng hè, sau Marc Cucurella, Bernardo Silva, Denzel Dumfries và Ibrahima Konate. Việc chiêu mộ một tiền đạo trẻ cho thấy đội bóng Hoàng gia không chỉ tập trung vào những ngôi sao đã thành danh mà còn chuẩn bị lực lượng cho kế hoạch dài hạn.